El emotivo recuerdo de la madre de Gaspi, durante el encuentro de fans en el Obelisco para despedir al influencer

A las 15 de este sábado comenzó en el obelisco un banderazo para despedir al influencer Gaspi, que falleció la última semana en una incidente aéreo en Brasil.

Fueron muchos los jóvenes que se congregaron para la despedida de Gaspar Prim Díaz, el Youtuber de 23 años. Y allí también estuvo su madre, Michelle, que describió toda esa situación como mágica, ante algunos medios que se acercaron para tomar su testimonio.

Michelle, la mamá de Gaspi, en el homenaje espontáneo que se realizó en el Obelisco, para despedirlo

“Gaspar es un Rey Mago, y toda esa magia la transmitió a los chicos -contó a TN-. Él ha tenido perseverancia y le ha ido bien. Porque mucha gente prueba y no le va bien. Nació el 28 de diciembre, el Día de los Inocentes. Siempre hizo videos, ya desde los 2 años. Le gustaba mucho guionar. Jugaba con los muñecos articulados y me ‘chamuyaba’ para ver lo que hacía. No me sorprendieron los videos, pero sí la cantidad de seguidores. Tampoco me sorprendió cómo editaba, porque él editaba hasta los botines de los jugadores de la PlayStation. Ya que lo recuerden todos estos chicos es un montón. Gaspar se fue con sus amigos, con Lucas Vignale, y con su ídolo Oliver Tree. Yo estoy mal pero tranquila. No hay nada mejor que tener un hijo y saber que él pudo hacer lo que quiso”.

En torno al incidente aéreo, afirmó que no tenía intención de indagar en los detalles. “Dicen que cuando uno fallece ya es sabio. Quiero creer que fue porque ya había aprendido todo lo que tenía que aprender. Había aprendido a volar, de alguna forma y ahora nos cuida desde el cielo”, concluyó.

Fans de Gaspi lo despidieron con un homenaje en el Obelisco X @Mirha1206

Gaspar Prim Díaz había nacido en 2002, en Buenos Aires. Comenzó a publicar contenido en internet en 2015, aunque alcanzó su mayor popularidad en 2021, cuando su canal de YouTube llegó a acumular dos millones de suscriptores.

Comentarios sociales y el humor negro fueron algunos de sus caballitos de batalla para alcanzar tanta popularidad. En los Coscu Army Awards de 2022 fue reconocido como Youtuber del año. Ese mismo año dejó de subir videos y retornó a la plataforma a finales de 2024, con un documental llamado La vuelta de Gaspi, que tuvo más de 7 millones de vistas.

Cómo fue el incidente aéreo

Una violenta colisión en pleno vuelo entre dos helicópteros tiñó de tragedia la mañana del último domingo en Río de Janeiro. Seis personas fallecieron tras estrellarse las aeronaves en el barrio Recreio dos Bandeirantes: además del influencer Gaspi, murió el argentino Lucas Vignale, realizador audiovisual, y el músico Oliver Tree.

El fuerte impacto aéreo derivó en la caída de las aeronaves, con un imponente incendio que generó una densa columna de humo que se podía divisar a varios kilómetros de distancia. Según informaron los bomberos de Río de Janeiro, los primeros reportes indicaron que los helicópteros colisionaron antes de caer sobre el estacionamiento de una concesionaria de la marca BYD.

También se lamenta la pérdida de Vignale, de 28 años, que tenía una carrera con varios logros importantes.

Comenzó trabajando en el universo de los videoclips y colaboró con algunos de los artistas más importantes de la música urbana argentina como Bizarrap, Duki, Nicki Nicole, Trueno y Nathy Peluso. Desarrolló una estética visual muy particular ligada a esta nueva generación de cantantes.

En cine, dirigió el documental musical Tripolar 360° (2024), centrado en la banda mendocina Usted Señálemelo, y dio un salto importante al codirigir junto a Lorenzo “Toto” Ferro la película El tren fluvial, largometraje que fue seleccionado para la sección Perspectives de la Berlin International Film Festival. Su ópera prima también se presentó en el Bafici 2026 y tuvo muy buenas críticas. Dentro de la industria audiovisual argentina, Vignale representaba una camada joven de realizadores que pasaron del lenguaje de internet, la música urbana y la publicidad al cine independiente, combinando una impronta experimental con narrativa contemporánea.