El Indio Solari cumple 72 años: "Sólo aspiro a que la muerte me encuentre vivo"

En el día que cumple 72 años, repasamos 72 frases dichas por el Indio Solari Fuente: Archivo - Crédito: Agustín Marcarian

Este domingo 17 de enero Carlos Indio Solari cumple 72 años. El máximo ídolo vivo del rock argentino en particular y de la música popular en general sigue siendo un gran enigma para muchos de nosotros. Por eso, en su día, optamos por el autorretrato: el Indio en boca del Indio. Sus ideas sobre el rock y sus colegas, sobre la política, sobre el arte en toda su dimensión, sobre las drogas, sobre muchos de los temas en los que se ha explayado a lo largo de los años en entrevistas gráficas y radiales (muy pocas para un artista de su calibre), en libros e incluso sobre el escenario. Que los cumplas feliz Indio. Te leemos. Te escuchamos.

"Lo que nosotros hacemos con Los Redondos son boleros rápidos" Fuente: Archivo - Crédito: Mariano Larralde

"Tuve una adolescencia libre de estructuras" Fuente: Archivo - Crédito: Mario García

"Los Redondos nunca tuvimos la obsesión de arrastrar gente por una cuestión ideológica" Fuente: Archivo - Crédito: Patrick Liotta

"La primera manifestación punk que hubo en Buenos Aires en realidad no la hicieron los grupos que se la atribuyen sino que fueron un par de canciones que hacían Los Redondos un poco irónicamente" Fuente: Archivo - Crédito: Mauro V. Rizzi

La yapa: Diego Maradona

"Me metí en Internet para ver qué se decía del show, y hay lugares que lo que han rescatado es que le dije que no a Maradona. Y en realidad yo les expliqué, cuando me llamaron, que tengo una gran admiración por la destreza deportiva que ha tenido Diego, e incluso por la personalidad pública. Pero independientemente de eso, tenemos gustos diferentes, y a mí no me gusta tener que ir a un mega programa de ese tipo. Pero el asunto es que se ha puesto en escena como si yo hubiera salido con los tapones de punta, y eso es una carga que le agregaron a posteriori, porque yo ni siquiera mencioné que era Maradona. Es una molestia que con el tiempo no me he podido sacar de encima, que todo el mundo dibuje tu vida en función de sus necesidades poniendo el acento en lo que más le conviene, y al final no tiene nada que ver con lo que quisiste decir" (Rolling Stone, Septiembre de 2005).

