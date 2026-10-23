El pianista uruguayo Enrique Graf llega al Teatro Colón con piezas de Mozart y Liszt

El destacado pianista uruguayo Enrique Graf, fundador y director artístico del Festival Internacional de Colonia, anunció su presentación en el Salón Dorado del Teatro Colón el próximo miércoles 4 de noviembre a las 17.30 con un programa que incluye la Sonata n.° 11 en la mayor, K. 331 (1783) de Mozart, conocida popularmente como la Marcha turca; Variaciones del estadounidense Lee Hoiby (1926-2011) sobre una danza folclórica de Schubert y la monumental Sonata en si senor de Franz Liszt.

Oriundo de Montevideo (desde hace más de 50 años vive en los Estados Unidos), la música siempre estuvo presente en el seno familiar de Graf, y su madre fue su primera gran maestra. Luego de haber ganado todos los concursos nacionales, recibió una beca completa por parte de la Organización de Estados Americanos y el Conservatorio Peabody de Baltimore para formarse con el pianista Leon Fleisher.

Cuando estaba finalizando sus estudios, ganó el primer premio en el Concurso Internacional de Piano William Kapell, el USA National Ensemble Competition y el East and West International Auditions en Nueva York. Desde entonces, actuó en numerosos recitales, música de cámara y se presentó con orquestas en algunas de las salas más prestigiosas del mundo. En tanto, grabó discos como solista con la Filarmónica de Moscú, la Sinfónica de Charleston y la Filarmónica Janacek y varios discos con un diverso repertorio solo y de música de cámara para los sellos Naxos, Centaur, Carlton Classics, Intersound y Cougar Classics.

Su primera performance en Buenos Aires fue presentada por el Mozarteum Argentino. Como solista actuó también con las orquestas de Rosario, Córdoba, Tucumán y Mendoza, así como con otras importantes sinfónicas de América y Europa. Brindó recitales en salas como Kennedy Center, Carnegie Hall, Lincoln Center, St. Martin in the Fields y en festivales como los de San Miguel de Allende, Monterrey, Campinas, Kiev, Perugia, Spoleto, Chautauqua, Ann Arbor.

El repertorio del pianista abarca conciertos de Bach, Haydn, Mozart, Beethoven, Brahms, Liszt, Grieg, Franck, Mendelssohn, Tschaikowsky, Rachmaninoff, Gershwin, Poulenc, Ravel, Shostakovich, De Falla, Turina y Lee Hoiby.

Entre algunos de sus logros profesionales se incluye su disco de obras de Francis Poulenc con Nibya Mariňo y la Sinfónica de Charleston, que fue elegido como el mejor del mes por el London Sunday Times y recibió cinco estrellas en la revista británica Classic CD. Asimismo, la versión de la Sonata Op.2 n.° 3 de Beethoven que tocó en Nueva York fue seleccionada por la Radio Pública Nacional (NPR) de los Estados Unidos para el ciclo completo de las Sonatas de Beethoven en vivo junto a grandes pianistas como Murray Perahia y Andre Watts. Además, la Sociedad de Piano Beethoven de Europa lo invitó a tocar en Londres el día del 250 Aniversario de su nacimiento.

Enrique Graf

A su trabajo sobre el escenario se suma su labor como fundador y director artístico del Festival Internacional de Colonia, la Serie Internacional de Piano de Charleston y la Serie de Jóvenes Artistas del Festival Piccolo Spoleto. También fue uno de los fundadores del Festival de Música de Perugia, en Italia. Y así como él tuvo a su maestro, Graf se convirtió en un reconocido profesor de piano, con masterclass en universidades como Carnegie-Mellon y Yale, el Conservatorio de Shanghai, la Academia de las Artes de Hong Kong, la Universidad Nacional de Corea, la Universidad Federal de San Pablo, los conservatorios Peabody, Oberlin y Eastman.