Charly García cumple 75: premios, tributos, salidas nocturnas y entradas hospitalarias del astro del rock argentino

Encontrarse en la calle con Charly García alegra el día. Le ha sucedido a muchos que lo han visto salir de su casa o bajar de un taxi -un remís o algún auto vintage con el que sale a recorrer la ciudad- y le piden tomarse una selfie. Algunos lo hacen por lo que sus canciones han significado en sus vidas; otros, aunque jamás lo vieron en vivo ni escucharon completo uno de sus discos, le piden ese recuerdo por lo que representa para la cultura popular argentina.

Un encuentro de dos grandes: Charly García y Lionel Messi

Puertas adentro de su casa, se reserva el día a día de su salud. Y está bien que así sea. De un accidente doméstico le surgieron otras afecciones y problemas óseos que redujeron su movilidad. Hace un par de años su “entorno” protestaba porque no se lo podía ver. Ahora sí. Sale, va a la cancha a ver a la Selección, y anda por la noche porteña viendo shows. Ya no sube a los escenarios ni graba discos. Ni falta que hace. Su obra es realmente monumental.

Quien pueda dejar (solo por un rato) su fanatismo extremo de lado, quizá considere la posibilidad de que su último álbum parezca una expresión para sí mismo (además de un compromiso discográfico con una compañía multinacional); mucho más que una obra a la altura de la carrera de García. Pero entre lo que ha grabado y ha tocado en vivo hay material de sobra.

Charly, que cumple 75 años este viernes, se ha ganado el derecho de no estar obligado a nada. De salir cualquier noche y poner rumbo al Movistar Arena (o cualquier otra sala porteña) para acomodarse entre el frente del escenario y el vallado que lo separa del público, para ser testigo privilegiado, en primerísima fila, de los shows que más tiene ganas de ver.

Charly, el temerario de los saltos del noveno piso, el del ego que nunca bajó de la torre de marfil, hoy hasta tiene el derecho de inspirar ternura. Meses atrás el brasileño Gilberto Gil, con sus 84 años, dio un concierto memorable en Buenos Aires, en el marco de su gira de despedida de los escenarios. García fue a ver el concierto y luego pasó a saludarlo por el camarín. Hubo un video que circuló de esta cumbre, del saludo (absoluta candidez) de estos dos gigantes de la música popular latinoamericana. “¡Charly! ¡Cuánto tiempo!" le dijo Gil. Y Charly simplemente le respondió: “Te quiero mucho”.

Son 75 y en movimiento. Luego del disco La lógica del escorpión, que publicó en 2024, el año pasado volvió a pasar por el estudio para reversionar una canción propia. Fue cuando Charly y Sting, lanzaron una nueva versión de “In The City”, tema que el astro del rock local había publicado en Kill Gil. Se conoció días antes de su cumpleaños 74.

Desde entonces, no pararon los homenajes y los paseos. Fue a ver ballet al Colón y al espectáculo de Elena Roger, No bombardeen Buenos Aires, que tiene como base sus canciones. “Nuestra inspiración de toda la vida, nuestra inspiración para hacer esta obra. Tanta música... Agradecerle al inconsciente colectivo. ¿Qué más puedo decir?“, dijo Roger desde el escenario.

Charly García junto a Elena Roger Manuel Pose Varela

Se le rindió tributo en esquinas de Nueva York (Walker St. y Cortlandt Alley, de donde viene la icónica tapa de su disco Clics Modernos) y de Buenos Aires. Aquí se impuso que la Charly García Corner fuera la de la esquina de su casa, en Coronel Díaz y Santa Fe. Pero, además, sobre la disquería Zivals, de Corrientes y Callao (que el Gobierno de la Ciudad piensa expropiar para construir una boca de subte) se alza inmenso el mural que lo retrata.

Martín Ron realizó "Modern Streets", en homenaje a Charly García y Clics Modernos Gentileza Martín Ron

En los últimos años Charly también anduvo por todo tipo de instituciones. Pasó por el Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, donde le otorgaron el Doctorado Honoris Causa de esta universidad. Meses después, fue distinguido con el premio Konex de Brillante 2025, durante una ceremonia que se realizó en Ciudad Cultural Konex. Además, allí recibieron los galardones de Platino aquellas personalidades de la cultura musical que se destacaron durante la última década. Y en enero de este año le realizaron una cirugía de riñón. Pero aquello no lo detuvo, por eso sus salidas resultaron de lo más frecuentes.