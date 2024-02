escuchar

Son tiempos de crisis y de artistas que llegan a la región y pasan por alto la clásica parada porteña, como en otras ocasiones les pasó a otros países vecinos. Pero algunos de ellos no pueden evitar la visita: el estrecho vínculo con su público local es más fuerte que la devaluación de turno. Uno de ellos es nada menos que Eric Clapton, el guitar hero inglés al que en los años 60 compaban con Dios en las grafiteadas paredes londinenses.

Según pudo saber LA NACION, la cuarta visita del ex miembro de Cream, Yarbirds y John Mayall & the Bluesbreakers se producirá el 20 de septiembre. Esta vez no será River el estadio que lo reciba sino el José Amalfitani de Liniers, la casa de Vélez Sarsfield.

Este lunes, la producción del show, a cargo de Move Concerts, dio a conocer un trailer de expectativa y misterio que se difundió a través de las redes sociales. Se ve un aeropuerto y una persona caminando que de repente llega al sector de seguridad y pone sobre la mesa una funda rígida de guitarra de la marca Fender. El inspector de rutina abre el estuche para encontrarse con el instrumento de cabecera de Clapton mientras una luz celestial lo ilumina. “Muy pronto vas a saber quién viene”, se lee en la pantalla.

Este martes y según pudo confirmar este medio, el artista en cuestión no es otro que nuestro queridísimo Eric Clapton. El músico nacido en Ripley, Inglaterra llega por cuarta vez a la Argentina. La primera tuvo lugar en 1990, la segunda en 2001 y la tercera en 2011. En las tres oportunidades el Monumental fue testigo de sus faenas. La primera, la más recordada por los viejos fanáticos del blusero inglés que llevaban “una vida” esperando por él, contó con el exintegrante de Rolling Stones como telonero, Mick Taylor. De la gira previa también participó Stevie Ray Vaughan, quien murió en un accidente aéreo en agosto de ese año.

A sus 78 años, el artista sigue subiéndose al escenario para conquistar a su público y satisfacer a sus fanáticos. Esta vez, al igual que en sus otras visitas, el 17 veces ganador del Grammy deleitará a la gente con sus grandes clásicos, como “Tears in Heaven”, “White Room”, “Layla”, “Cocaine” (prohibida durante la última dictadura militar argentina), la balada “Wonderful Tonight” y “Lay Down Sally”.

En 2018, Clapton lanzó un álbum de villancicos, Happy Xmas y en los últimos años las plataformas digitales se poblaron de diversas compilaciones y registros en vivo. El más reciente es Rarities 2001-2010. En su larga trayectoria el guitarrista tocó con una extensa y jugosa lista que va de Ray Charles a B.B. King, de The Beatles a Aretha Franklin.

