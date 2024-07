Más allá de Luisana Lopilato y Michael Bublé: nueve historias de amor entre argentinas y estrellas de la música internacional

Escuchar

Ellas escucharon su música, compraron sus discos y los siguieron en sus redes sociales como una fan más, hasta que un día un tuit, una carta o un cruce de miradas hizo que su destino cambiara y se convirtieran en la compañera de vida de aquel ídolo al que seguían. El caso más conocido y emblemático de este cuento de hadas moderno es el de Luisana Lopilato y Michael Bublé: se conocieron en 2008, cuando él dio un show en la Argentina, el flechazo fue instantáneo y superó la barrera idiomática, tres años después se casaron, hoy están instalados en Canadá y son padres de Noah, Elías, Vida y Cielo. Sin embargo, la ex Rebelde Way no es la única argentina que conquistó a un músico conocido mundialmente.

Una rosarina que fue asistente de vestuario de Metallica y se convirtió en esposa del líder de la banda y su “salvadora” durante un cuarto de siglo; una fan que hizo que Dee Dee Ramone viviera durante dos años en Banfield; una joven amiga de Lenny Kravitz durante una década; una Miss Argentina que mantuvo una relación a distancia con J Balvin y que la cuarentena terminó de unir, otra que también fue Miss Argentina pero no por el concurso de belleza sino por el tema que su exnovio cantante le dedicó; la mesera que hizo que Clapton regresara fuera de agenda al país y la fan que se animó a dejarle una carta a su ídolo, quien un año después le escribió una canción. Historias de película, algunas con finales trágicos, otras que parecen comedias románticas y otras fugaces pero intensas como un cortometraje.

Compañeros de mate y vida

En más de una oportunidad se viralizaron fotos de James Hetfield, cantante de Metallica, tomando mate antes de los conciertos. Como no adquirir semejante costumbre, si el músico estuvo en pareja casi 30 años con la rosarina Francesca Tomasi, con quien tuvo tres hijos: Castor, Marcella y Cali. Se conocieron en 1992 cuando ella, que vivía desde niña en Colorado, Estados Unidos, era asistente de vestuario de la banda en el marco de la gira promocional del Black Album. Luego de cinco años de noviazgo, se casaron.

James Hetfield, un mate durante el ensayo de Metallica Captura de Video

Tras convertirse en padres, el matrimonio se instaló en Vail, donde llevaban una vida que contrastaba con el estereotipo de un cantante de heavy metal: apicultura, naturaleza, animales. Según él conto en varias oportunidades, fue Francesca quien lo “salvó” y lo ayudó a dar el puntapié para, en 2010, acudir a un centro de rehabilitación para superar el alcoholismo. “Me echó de casa y eso me asustó; perder a mi familia me dio miedo”, admitió. En 2022 luego de un largo camino recorrido a la par, decidieron separarse. El músico fue el encargado de presentar los papeles de divorcio y, días más tarde, luego de que la noticia se filtrara, fue ella quien la confirmó: “Después de 30 años de altibajos pero siempre con mucho amor, me entristece mucho que mi matrimonio haya llegado a esto”.

James Hetfield y Francesca Tomasi Facebook: Metallica - HolierThanYou

Amistad y “conexión”

En el 2015 Lenny Kravitz sorprendió al mostrarse en público con una modelo a la que le duplicaba la edad (y un poco más también). Se trataba de la argentina Lucila Godoy quien en ese entonces en diálogo con revista ¡Hola! no se arriesgó a decir si eran o no novios y aseguró que mantenían “una relación que no se puede definir”. “Tenemos mucha conexión, cariño, amor… La idea de convertirnos en algo más está, pero cada vez que lo hablamos, queda siempre ahí, abierto”, esbozaba en ese entonces la mujer que conoció el intérprete de “American Woman” cuando tenía nada más que 14 años.

En marzo de 2015, Lenny Kravitz y la modelo y fotógrafa Lucila Godoy, a punto de entrar a un restaurante vegano en Los Ángeles XPUS

Salía del colegio y estaba aún con su uniforme, almorzando con su madre en un restaurante de Palermo, cuando él llegó y la vio. De inmediato uno de sus asistentes la fue a buscar y hablaron. Durante aquella estadía del músico en la Argentina se vieron, pero siempre delante de los padres de ella, ya que era menor. Mantuvieron una amistad a distancia, vía teléfono y mail por una década, hasta que en 2015 fueron fotografiados en Los Ángeles. Aunque después de aquel evento los medios le pusieron la etiqueta de “la novia argentina”, ellos prefirieron no ponerle título al vínculo. Consultada por LA NACION, la fotógrafa radicada en España prefiere no hablar de su pasado.

Unidos por la cuarentena

La cordobesa Valentina Ferrer ya era Miss Argentina y finalista de Miss Universo cuando en 2017 conoció a José Álvaro Osorio Balvin -J Balvin para el mundo-. La relación comenzó a distancia hasta que la cuarentena para frenar el avance del coronavirus los encontró a ambos en Colombia, de donde es oriundo él, y no se volvieron a separar. “Es especial, sensible y cariñoso”, dijo la modelo y empresaria alguna vez.

Valentina Ferrer y J Balvin en noviembre de 2023, en su llegada a los premios CFDA, en Nueva York Taylor Hill - FilmMagic

Papás de Río, de tres años, s uelen mostrarse juntos en eventos, pero prefieren resguardar su intimidad y prácticamente no hablan el uno del otro cuando dan entrevistas; tampoco comparten fotos familiares en su redes sociales y no se conoce públicamente la cara de su hijo, quieren que sea él -de adulto- quien decida si quiere mostrarse o no. Actualmente están los tres instalados en Nueva York.

Un tuit inocente

Corría 2010 cuando René Pérez, en ese momento líder de Calle 13, estaba aburrido en un avión leyendo los tuits que los seguidores le mandaban. De golpe vio que una joven modelo y actriz argentina había usado los en ese entonces 140 caracteres para citar una de sus canciones. Ni lento ni perezoso, no dudó y le escribió. Se trataba de Soledad Fandiño que años después confesó que casi ni entendía cómo se usaba la red social del pajarito.

Soledad Fandiño y René Pérez, en momentos felices y con la albiceleste

Luego de varios meses de hablar por mensaje privado, el músico viajó a la Argentina y le envió un misterioso ramo de flores al teatro con la leyenda “Soy de una isla, de Puerto Rico”. Finalmente se conocieron, ella se instaló en Miami para acompañarlo en su carrera musical y en 2015 se convirtieron en papás de Milo. En 2018, y en buenos términos a pesar de los crecientes rumores de infidelidad por parte de él, decidieron ponerle fin a la relación. “Él vive haciendo giras por todo el mundo y es feliz con eso. A mí me interesaba compartir más tiempo, estar juntos y formar una familia más normal”, contó ella tiempo después en el ciclo PH, podemos hablar.

“Él es un padre muy presente”, remarcó Fandiño, quien está radicada nuevamente en los Estados Unidos con su hijo, donde también vive Residente, quien en septiembre se presentará en el Movistar Arena de Buenos Aires.

Un punk suelto en Banfield

Dee Dee Ramone, bajista de la mítica banda The Ramones, y Bárbara Zampini se conocieron en 1994, en la visita del músico a Buenos Aires para hacer un show solista. Por ese entonces ella era menor de edad, se dice que tenía 15 y él con 44, casi la triplicaba. Durante los dos primeros años de relación vivieron en Países Bajos, con autorización de los padres de ella, y luego dos años en Banfield, en la casa de la abuela de la joven. “La Argentina es como un desvío del tiempo. Me recuerda a cuando los Estados Unidos eran un país lindo en el que vivir. Aunque todo es más duro en la Argentina, la gente aquí es más amable que en la mayoría de los lugares”, escribió sobre su estadía en el país en una carta publicada en Página/12.

Dee Dee Ramone con Bárbara Zampini

Más tarde decidieron instalarse en Nueva York, donde desplegaron varios proyectos en conjunto como la banda The Ramirez y la revista Taking Dope, dedicada al punk. El 5 de junio de 2002, al llegar a la casa que compartían en Los Ángeles, fue ella quien lo encontró sin vida, luego de sufrir una sobredosis de heroína, según reveló la autopsia. Tras la muerte del músico, Bárbara regresó a la Argentina y actualmente tiene un estudio de grabación en la zona sur del Gran Buenos Aires, DDR (Dee Dee Ramone) Recordings; además, sigue manejando los bienes de quien fuera su marido.

De Bragado al mundo

Eric Clapton visitó la Argentina por primera vez en octubre de 1990 para brindar un multitudinario show en River. Sin embargo, ocupó las portadas de las revistas locales un par de meses después luego de haber sido captado in fraganti con una joven por las calles de Buenos Aires, en una visita al país totalmente fuera de agenda. Se trataba de una joven oriunda de Bragado, moza de un restaurante porteño, a quien el guitarrista que fue pareja de Carla Bruni y Lady Di, había conocido durante su gira en el país. El romance no prosperó, pero más de tres décadas después sigue siendo recordado por sus fans que se ilusionaron con verlo seguido por estas tierras.

Una verdadera Miss Argentina

“Ella es fácil, señorita Argentina. Una obra maestra sin marco. Ella corre libre, Miss Argentina. Ella ha vuelto con su madre ahora. Ella tiene más de 25. Traté de mantenerla, pero me enterró vivo”, canta Iggy Pop en el tema “Miss Argentina”, de 1999, en el que relata su historia de (des)amor con la neuquina Alejandra Carrizo, a quien conoció en 1993 durante el backstage de su segunda visita al país.

Johnny Depp llega junto con la modelo Kate Moss e Iggy Pop con Alejandra Carrizo al Festival de Cannes de 1997

El flechazo entre el músico y la neuquina de 20 años fue instantáneo, al punto de que pocos días después se dejaron ver en una disquería de la Avenida Santa Fe. Respecto de cuánto tiempo estuvieron juntos, se sabe muy poco, ya que a pesar de que solían mostrarse en eventos, ambos preferían resguardar su intimidad y no hablar de su vida privada, aunque se estima que la relación duró unos cinco años.

Una carta que terminó en canción

Sería imposible contabilizar la cantidad de veces que Joaquín Sabina estuvo en la Argentina. Pero no solo la música lo animó a cruzar a este lado del Atlántico, sino también el amor. Paula Seminara fue la musa de “Dieguitos y Mafaldas”, una de las canciones del disco 19 días y 500 noches, de 1999. Todo había empezado un año antes cuando ella tenía 20 y como una fan más, fue junto a una amiga al hotel donde el español se estaba alojando y, dispuesta a todo, le dejó una carta en la que expresaba su deseo de conocerlo, misiva que él por supuesto respondió y redobló con una invitación a un show y a cenar.

Joaquín Sabina y una jovencísima Paula Seminara

“Fue una historia maravillosa; por la diferencia de edad, de culturas, de caminos recorridos. Pero a pesar de todo eso, nos unía el amor. Nos queríamos mucho, no tengo dudas. Nos divertíamos y eso es fundamental, así como la admiración que en mi caso era profunda”, recordó ella en el 2022 en diálogo con LA NACION, y confesó que se emociona cada vez que escucha el tema que el cantautor le escribió.

Ella estudiaba en Buenos Aires y él era ciudadano del mundo; se veían principalmente en la Argentina, aunque viajaron a México y España juntos. La relación fue corta pero intensa y, fiel a su estilo, Sabina la dejó reflejada en su repertorio.

“Soy el menos guapo de los dos”

Mucho más actual es la historia de Stefi Roitman y Ricky Montaner, que no se enviaron cartas sino que empezaron a hablar a través de Instagram. Era 2019 y, un poco empujado por su hermano Mau, el músico e hijo de Ricardo Montaner le envió un corazón a la actriz, que por ese entonces estaba haciendo la tira Simona. “Yo le respondí con el emoji de las palmas juntas. Entonces, él de inmediato escribió: ‘Ey, guapa, ¿cómo estás? Para que sepas, soy el soltero y el menos guapo de los dos’”, contó ella previo a su boda, acerca del momento en que él rompió el hielo.

Stefi Roitman y Ricky Montaner, una pareja que no nació ante el primer contacto -ella estaba de novio- pero que, apenas surgida la oportunidad, se consolidó como un gran amor Instagram:@rickymontaner

En ese entonces ella estaba en pareja, por lo cual hizo caso omiso a los mensajes, pero cuando se separó, respondió. Charla va, charla viene, Ricky decidió viajar a Buenos Aires para verla y, según ella contó varias veces, la conexión fue automática, sintió como si se conocieran desde siempre. El año 2020 fue decisivo para la pareja, que pasó el confinamiento en Miami. Compromiso mediante y con las familias de ambos como testigos, en 2022 se casaron y brindaron una gran fiesta para más de 400 personas en Exaltación de la Cruz, a 200 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Actualmente residen en Miami.