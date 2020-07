Unidos para dar visibilidad ante la crisis mundial en las artes escénicas bajo el lema de #wearetheatre #somosteatro Lea Salonga, Sierra Boggess, Julian Ovenden y Geronimo Rauch, unen sus voces en este clásico de Los Miserables.

Sin dudas, el contexto que atraviesa el mundo ha dejado muchas actividades en pausa. El teatro musical, con su despliegue y sus numerosos elencos compartiendo codo a codo el escenario es una de las actividades culturales más afectadas y postergadas. Para visibilizar esta dolorosa problemática, desde hoy está disponible en formato video la emblemática canción "On My Own" del megamusical Los miserables, de Claude-Michel Schönberg y Alan Boublil, interpretada por cuatro eminencias del género que sellarán la unión a través de la esta canción desde diferentes partes del mundo en busca de aunar fuerzas para generar conciencia y recaudar fondos.

Lea Salonga (de origen filipino) y Sierra Boggess, desde Estados Unidos; Julian Ovenden, desde Inglaterra, y Gerónimo Rauch como representante argentino (desde España) acompañados por la música de Claude-Michel Schönberg interpretan esta hermosa canción.

"El video ya está subido en YouTube y en los canales de todos nosotros desde hoy a la mañana. La idea es generar conciencia y notoriedad de que las artes están siendo muy afectadas por el Covid. Y, por otro lado, cada uno de los artistas decidimos una fundación para donar. Yo elegí La Casa del Teatro", cuenta Gerónimo Rauch el artista argentino reconocido en todo el mundo y que hace unos años se radicó en Madrid. Rauch protagonizó Los miserablesy El fantasma de la ópera en el West End de Londres y hace cuatro años que es músico solista. "En cuanto a la experiencia, tardamos más o menos dos meses en la producción porque estamos cada uno en sus casas, filmándonos. Mandamos muchas tomas y luego se editó. Y lo que se ve es el resultado. Estamos súper orgullosos; y el video está volando por todos lados" suma el artista que en el comienzo del confinamiento pasó por la dura realidad de portar el virus.

La iniciativa de Rauch es donar lo recaudado a La Casa del Teatro, "me sumo a esta causa tan noble de ayudar a nuestros abuelos artistas y deseo muy pronto poder ir a visitarlos y abrazarlos" declaró a raíz de esta propuesta.

La Casa del Teatro, fundada en 1938 como albergue de artistas jubilados con necesidades económicas y de vivienda, se encuentra dirigida actualmente por Linda Peretz. "Me conmovió que se haya acordado de nuestra querida Casa -cuenta Peretz en diálogo con LA NACION. Hoy en día estamos muy necesitamos. A pesar de que el Gobierno de la Nación y el Gobierno de la Ciudad nos están ayudando económicamente con sendos subsidios, todavía enfrentamos terribles deudas ocasionadas años anteriores. Es una lucha muy aciaga, pero para eso estamos, para engrandecer nuestra institución". Por tratarse de una población de riesgo, sus residentes practican cuidadosamente todos los protocolos de higiene y de salud, hasta la fecha no han tenido ningún infectado y siguen recibiendo donaciones y todo tipo de ayuda. Artistas Solidarios, la iniciativa de un grupo de artistas encabezado por Mosquito Sancineto colabora activamente. "Y en general el público se acerca a la Casa del teatro personalmente para donar insumos varios".

Cabe destacar que la filipina Lea Salonga fue la protagonista original de Miss Saigon y también trabajó en musicales como Los miserables, Flower Drum Song, Once on this Island y le prestó su voz a Mulan, en la película de Disney. En tanto Sierra Boggess protagonizó La sirenita, El fantasma de la ópera, Love Never Dies, School of Rock y muchos otros; y Julian Ovenden, famoso en su país además por sus trabajos en cine y TV, trabajó en Finding Neverland, Annie Get Your Gun, Sunday in the Park with George y ShowBoat, entre muchos otros musicales.

# wearetheatre #somosteatro. Para donar a Casa del Teatro: https://donaronline.org/casa-del-teatro-argentina/ayudemos-a-la-casa-del-teatro