Grandes figuras del trap y del hip hop se juntan hoy por una buena causa

Miss Bolivia es una de las artistas que participa del festival organizado por UNICEF Argentina

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de noviembre de 2019 • 14:45

Hoy, a partir de las 15 y hasta las 22, grandes figuras del hip hop y del trap se darán cita en Ciudad Cultural Konex por una buena causa: la celebración de los 30 años de la Convención de los Derechos del Niño. Infancia en Deuda y UNICEF Argentina fueron los encargados de organizar #PorTusDerechos, el festival musical del que participarán entre otros Miss Bolivia, Agus Padilla, Malajunta, Emanero y Under Mc.

El festival contará con dos escenarios simultáneos en los que se sumarán los shows de artistas como Naomi, Fianru, XXL Irione, Femigangsta, Roma, los DJ's Villa Diamante y Mueva Squad, y la participación especial de la rapera, cantante y compositora brasileña Tink.

Pensado como un espacio participativo para que las chicas y los chicos conozcan y celebren sus derechos con la música que más disfrutan, el festival ofrecerá también actividades paralelas de difusión con tatuajes temporales; además del espacio "Jóvenes Cronistas", un entrenamiento en periodismo impulsado por Infancia en Deuda y Red/Acción que comenzará en 2020.

La Convención sobre los Derechos del Niño es el tratado de derechos humanos más ampliamente ratificado de la historia. En los 30 años transcurridos desde su aprobación, ha contribuido a transformar las vidas de niñas, niños y adolescentes. Exhortó a los gobiernos a cambiar leyes y políticas, y a realizar inversiones para aumentar el número de niñas y niños que reciben la atención de salud y nutrición que necesitan para sobrevivir y desarrollarse. Alentó a los Estados a reducir la cifra de niñas y niños que se ven obligados a abandonar la escuela, a realizar trabajos peligrosos o a contraer matrimonio y mejorar los sistemas destinados a protegerlos contra la violencia y la explotación. Ayudó a promover la libertad de expresión y la participación social.

Según explica UNICEF, a pesar de estos avances, la Convención sobre los Derechos del Niño aún no se ha aplicado plenamente y su contenido no se conoce ni se comprende en su integridad. Todavía hay muchos niños no pueden disfrutar de su infancia y adolescencia debido a que son objeto de discriminación, abusos y explotación en línea, o a causa de los conflictos y de la violencia. Los compromisos contraídos en 1989 solo se cumplirán cuando todos los gobiernos y todos los ciudadanos defiendan los derechos de la infancia y la adolescencia.