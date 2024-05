Intentan “revivir” a un histórico cantante de rock por IA y Robert Plant, David Gilmour, Peter Frampton y Bryan Adams quieren impedirlo

Escuchar

El músico Steve Marriot murió en un incendio en 1991, a los 44 años, pero habría gente interesada en que el exlíder de los Small Faces vuelva a cantar y a componer canciones. Es por esto que se creó una especie de barricada para que su nombre y su legado no sean modificados de manera artificial. Una larga lista de artistas, incluidos Robert Plant, David Gilmour, Peter Frampton y Bryan Adams, entre otros, se han unido a los hijos y compañeros de banda del fallecido cantante británico para oponerse al lanzamiento de “nuevas” grabaciones con versiones de su voz generadas por IA , informó el portal Variety.

El ex líder de Small Faces y Humble Pie (y miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll) fue uno de los cantantes de rock más influyentes de la década de 1960, conocido por canciones como “All or Nothing”, “Tin Soldier” e “Itchykoo Park”.

Steve Marriot, ex líder de Small Faces y Humble Pie

Las grabaciones generadas por IA, que aun estarían incompletas, fueron autorizadas por la tercera esposa de Marriott, Toni Marriott, con quien el músico se casó menos de dos años antes de su muerte. Los principales ex compañeros de banda supervivientes de Marriott, Kenney Jones de Small Faces y Peter Frampton y Jerry Shirley de Humble Pie, firmaron una declaración en apoyo a la hija de Marriott, Mollie, y la oposición de sus tres hermanos a su liberación, junto con Plant, Gilmour, Paul Weller, Paul Rodgers, Bryan Adams, Glenn Hughes, Gary Kemp y otros.

“Marriott Estate lanzará un álbum en solitario de AI (por sus siglas en inglés) con canciones nuevas y antiguas de mi padre, Steve”, dijo Mollie Marriott en un comunicado. “Lamentablemente, la familia sobreviviente, compuesta solo por mis hermanos Lesley, Toby, Tonya y yo, no tenemos nada que ver con el patrimonio ya que no hubo testamento. Está dirigido por mi madrastra, que sólo estuvo con mi padre durante dos años antes de su muerte y desde entonces se volvió a casar.

Chris France, que ha sido director general del patrimonio de Marriott desde 1997, contactado por Variety, dijo: “En este momento no hay planes confirmados para usar la voz de Steve Marriott en grabaciones de IA”, y agregó: “Eso no significa que no se pueda llegar a un acuerdo. He terminado con uno de los varios pretendientes que han hecho ofertas... Me temo que las opiniones [de Mollie Marriott] no tienen importancia para mí ni para su patrimonio” .

Los patrimonios de la mayoría de los músicos importantes suelen estar plagados de disputas entre familiares, compañeros de banda, socios comerciales y otros, especialmente cuando el artista muere sin dejar un testamento válido. Sin embargo, la aparición de la IA ha introducido un nuevo giro en una situación que ya era compleja. Debido a que Marriott murió sin testamento, la ley británica dictamina que su patrimonio pasaría en su totalidad a Toni Marriott en lugar de a sus hijos (cada uno de los cuales tiene madres diferentes; ninguna de ellas es Toni Marriott). Según se informa, las dos partes han tenido una relación conflictiva a lo largo de los años, aunque el exbaterista de Humble Pie, Jerry Shirley, dijo a Variety que, en general, ha tenido una relación positiva y productiva con France cuando trabajó con él en lanzamientos de material de archivo.

Los asuntos comerciales de Marriott se encontraban en un estado inestable en el momento de su muerte, debido en gran parte a los tratos comerciales a menudo poco ortodoxos de los principales gerentes en sus más de tres décadas de carrera: Don Arden, Andrew Loog Oldham y Dee Anthony. Shirley le da crédito a France por haber llevado el patrimonio de Marriott a la salud financiera y garantizar que genere dinero, en gran parte a través de publicaciones de archivos y streaming, pero señala que France trabaja bajo la dirección de Toni Marriott.

A diferencia de sus antiguos compañeros de banda, incluido Marriott, Shirley retuvo los derechos de sus regalías de la banda y dice que ahora posee únicamente los derechos del nombre Humble Pie. Si bien cualquier trato que involucre el nombre del grupo o las grabaciones debe ser aprobado por él y por el patrimonio de Marriott, no tiene control sobre las grabaciones del cantante fuera de Humble Pie.

Shirley contó a Variety que a fines del año pasado recibió un correo electrónico del sello independiente Cleopatra Records, con sede en Los Ángeles -que había publicado algunos de esos lanzamientos de Humble Pie- referido a la renovación de su acuerdo. En el contrato de renovación había un nuevo párrafo que abordaba la IA.

Al principio, “para ser honesto, no tenía idea de qué era”, dice. “Pero finalmente me di cuenta de lo que significaba, [Francie] lo confirmó y dije: ‘No quiero tener nada que ver con eso’”.

En un esfuerzo por demostrar que las grabaciones generadas por IA serían insatisfactorias, Shirley propuso que Cleopatra probara una versión con IA de “Georgia on My Mind”, el clásico de R&B que Ray Charles hizo famoso, como ejemplo. Luego compararía el resultado con una grabación preliminar de la canción que Marriott había grabado durante la década de 1960 y que no se había publicado (por lo que no se podía entrenar a la IA con ella). La grabación de la IA fue “horrible”, dice Shirley. “Parecía como si alguien intentara sonar como Steve Marriott”. La compañía le envió otro intento, que “sonaba como un buen cantante de soul”, dice, “pero no sonaba como Steve. Y la pista de acompañamiento era simplemente ridícula” (según este informe que elaboró para el portal Jem Aswad, luego de haber escuchado las grabaciones: “la primera versión es muy mediocre y suena como un repaso sin inspiración; la segunda es mejor, pero ninguna es reveladora”).

Los términos del acuerdo propuesto le habrían aportado a Shirley “alrededor de 20.000 dólares” al firmar, dice, junto con otras regalías futuras que se le adeudarían. Pero él dijo: “No estoy interesado”. Contactado por Variety, un representante de Cleopatra Records dijo en un correo electrónico: “Con respecto al proyecto de IA de Steve Marriott, entablamos conversaciones con sus herederos sobre cómo completar algunas de sus demostraciones inacabadas con la ayuda de la tecnología de IA. Sin embargo, finalmente decidimos publicar estas grabaciones en su forma original por ahora: Steve Marriott – Get Down to It 1973-1977; Steve Marriott, 1978-1987 y Out of the Blue, 1987-1991”.

Por su parte, France dijo que aunque actualmente no existe un acuerdo para las grabaciones generadas por inteligencia artificial, “eso no significa que no se cerrará un acuerdo con Cleopatra o uno de los varios pretendientes que han hecho ofertas”. Mollie Marriott recibió con disgusto la noticia.