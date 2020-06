John Legend habla de Black Lives Matters y de su "regalo al mundo": Bigger Love

John Legend está de vuelta con un disco que mira al pasado, abraza a los grandes de la música afroamericana y se posiciona como un buen antídoto para sobrellevar esta larguísima cuarentena Fuente: Reuters

Sebastián Chaves Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de junio de 2020 • 10:10

"Podría haber salido mal como concepto, pero, en verdad, salió muy bien". Así explica John Legend , en una videoconferencia con periodistas de todo el mundo, "Ooh Laa", el primer tema de Bigger Love , su flamante disco de estudio.

El tema, descrito por él mismo como "una mezcla de doo wop y trap", bien funciona como una resumen del estilo de Legend a lo largo de toda su carrera. Si el doo wop fue el sonido afroamericano de los 50 antes del nacimiento del rock and roll y el trap es el sonido universal de la actualidad, el cantautor nacido en Ohio se ha convertido en una de las grandes estrellas estadounidenses gracias a su sonido que es, al mismo tiempo, clásico y moderno . Algo que podría haber salido mal, pero, en verdad, salió muy bien.

Compuesto antes de la pandemia, Bigger Love es una nueva demostración de todo lo versátil que puede ser John Legend. "Es un disco sobre el amor, la resiliencia, la esperanza y todo lo que podemos atravesar si mostramos cariño al otro, y cómo eso nos vuelve relevantes", dice mientras, por un instante, deja de bailar y mover los brazos al compás de sus canciones, que ya parece dominar para salir a cantar en vivo en cuanto se pueda. En consonancia con esa idea, en "Actions", canta sobre un sampleo a Dr. Dre que "las acciones hablan más fuerte que las canciones de amor". Alguien que de canciones de amor sabe y mucho. "Escribí una canción de amor y después la borré", cuenta. "Quise evocar esos momentos pasados para dar cuenta de que tenemos que prestarle atención al ahora".

Charlie Puth (el cantante del mega hit "I'll See You Again, de la película Rápido y Furioso 7 ) es el primer crédito de renombre que aparece en Bigger Love . Aunque su voz no se escucha, es el productor detrás de "I Do", una canción que Legend define como "la favorita de mis hijos". Aunque tampoco se lo escucha cantar, Gary Clark Jr. lleva "Wild" a otro nivel con un solo de guitarra que aporta épica y le da carácter de estadio. "Siempre traté de juntar lo nuevo con lo viejo, y en este disco continúo haciendo lo mismo", explica John Legend justo antes de que suene el tema que da nombre al álbum, que sienta sus bases en un beat de neo soul bien contemporáneo.

Quise evocar esos momentos pasados para dar cuenta de que tenemos que prestarle atención al ahora John Legend

Atento a todo lo que sucede en Estados Unidos con las protestas contra la violencia racial, Legend dice que su disco puede servir para "levantar el ánimo de la gente". "Este disco está más enfocado en el optimismo y el amor, el anterior ( Darkness and Light , de 2016) fue más sobre estar preocupado. Y por supuesto que me siento de las dos maneras, soy optimista por naturaleza pero soy consciente de lo que pasa, y seguiré siendo de las dos maneras. Mi trabajo como músico es hacer que la gente se sienta mejor y siento que es lo que el mundo necesita hoy. No sabía en qué circunstancias íbamos a estar cuando saliera el disco, pero creo que la gente puede tomarlo y usarlo como algo positivo".

Para "U move, I Move", Legend abre lo que él llama "la sección sexy del disco". Y también inaugura las colaboraciones vocales, que serán todas femeninas, con Jhene Aiko. Pensada como un dueto a la antigua, la canción pone a ambos a jugar el juego de las baladas de amor sobre un teclado y una base bien tranquila. "Slow Cooker" continúa esa senda aquí con John Legend haciendo gala de su registro más crooner. "D'Angelo fue la referencia aquí", cuenta. "Toqué algunas guitarras y amé la sección de bronce, es de mis temas favoritos del disco".

Al ritmo ya universal del reggaetón también se anima Legend en Bigger Love . Junto a la jamaiquina Koffe, a quien conoció en la gala de los premios Grammy, J. L. se pone bailable en "Don't Walk Away". "El disco se siente diferente con las voces de las mujeres, hay una energía femenina que se siente", explica el cantante. "Queríamos tener a alguien de Jamaica y a ella la conocía por varias de sus colaboraciones, le dije que tenía una canción para ella y decidió unirse". Y entonces llega "Remember Us", con la rapera Rhapsody, para uno de los puntos más altos de todo el álbum. Las cuerdas aportan un clima muy al estilo Philly Sound (Philadelphia) para que Legend saque a pasear todo su poder melódico ( "Extraño tu risa, extraño tus ojos / Todavía están ahí, en mi mente" ) y sobre el final la rapera se despache con un flow duro en el que transforma el amor y el recuerdo en un homenaje a Kobe Bryant a Nipsey Hussle. Para cerrar el disco, Legend vuelve a su costado clásico en "Never Break", una canción al piano sobre la resiliencia que escribió hace dos años. "Creo que es la mejor forma de cerrar el disco", dice. "Es el momento de escuchar cosas que te hagan sentir bien hoy, de llenarse de amor y de celebrar la música negra, estoy con ganas de que todos lo escuchen".

John Legend sabe que Bigger Love muestra un costado diferente para el mundo de hoy, al que le caben otras canciones suyas como "Glory" y "Preach", que han sido cantadas en innumerables manifestaciones por los derechos civiles. "Estoy enojado", dice. "Otro negro fue asesinado por la policía. Me inspira ver la gente en las calles, de todos los colores. Black Lives Matters se volvió un movimiento muy poderoso y vamos a ver cambios en el mundo. Ya los vimos cuando Obama fue presidente, pero ahora vamos a ser más y va a ser todo más progresivo. Eso me hace sentir esperanzado a pesar de la tragedia. Me encanta que la gente marche en las calles con mis canciones, porque yo soy muy político, pero no quiero cantar siempre sobre eso".

Sobre el presente de la música y la imposibilidad de tocar en vivo, John Legend asegura que desea "interactuar con audiencias de nuevo". Pero advierte que el regreso será cuando no haya "riesgo de que se enfermen. Hasta que todo se resuelva, vamos a buscar formas de tocar, que me puedan ver en Instagram, en realidad virtual, lo que sea... para que a fin de año o principios del que viene podamos estar en vivo. El objetivo es que se derrote el virus y podamos vernos de nuevo". Hasta entonces, a Bigger Love funciona como su regalo al mundo, un disco que, en sus propias palabras, "reúne todo lo que suena en sus playlist". Desde Aretha Franklin a Frank Ocean, pasando por Curtis Mayfield, Jay Z y Nina Simone. "Es la era del streaming", concluye. "Estamos más dispuestos a tomar riesgos a la hora de editar canciones".