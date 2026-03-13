Vuelve Aura, el ciclo de conciertos con grandes figuras de la clásica, en el Teatro Colón

El Ciclo Aura regresa en 2026 a la Sala Principal del Teatro Colón para una nueva temporada que reunirá a intérpretes sobresalientes de la escena musical internacional, como Maxim Vengerov, Pinchas Zukerman, Freddie De Tommaso y Nadine Sierra, quien ya ha visitado este escenario en oportunidades anteriores.

Coproducido por el Teatro Colón, Mama Hungara Live y Elisa Wagner ICP, el proyecto contempla una programación que combina conciertos sinfónicos, recitales y galas líricas. Para la temporada 2026 se anuncia la creación de la Orquesta del Ciclo Aura, una formación especialmente concebida para el proyecto, que participará en dos de las cuatro fechas previstas para este año.

Pinchas Zukerman y Amanda Forsyth Fabián Marelli

El 18 de mayo, el ciclo abre con la presentación del violinista ruso Maxim Vengerov, acompañado por la pianista Polina Osetinskaya. El 3 de agosto se realizará una gala lírica protagonizada por el tenor español Xabier Anduaga y la soprano surcoreana Hera Hyesang Park, junto a la Orquesta del Ciclo Aura bajo la dirección del maestro Constantine Orbelian.

En tanto, el 28 de septiembre, se presentará un concierto sinfónico a cargo del violinista Pinchas Zukerman y la violonchelista canadiense Amanda Forsyth, junto al Ensamble Musical de Buenos Aires bajo la batuta de Gustavo Fontana. El 26 de octubre el ciclo tendrá su cierre con la gala lírica que estará protagonizada por el tenor Freddie De Tommaso y la soprano Nadine Sierra, con la participación de la orquesta Aura, nuevamente con la dirección de Orbelian.

Hasta el 22 de marzo se encuentra disponible la venta de abonos y la renovación para las funciones de este año. Desde el teatro se informa que adquirir el abono implica un descuento mínimo del 20 por ciento respecto del valor de las entradas individuales y garantiza la mejor ubicación disponible al momento de la compra. Los abonados contarán con beneficios especiales e invitaciones a eventos privados como las masterclasses de Maxim Vengerov, Pinchas Zukerman y Xabier Anduaga.

Los protagonistas

Maxim Vengerov. Considerado uno de los músicos más admirados del mundo y el intérprete de cuerdas más destacado de nuestro tiempo, ha actuado junto a las principales orquestas y salas internacionales. Ganador de los concursos Wieniawski y Carl Flesch, registra grabaciones premiadas con Grammy y es el primer músico clásico designado Embajador Internacional de Buena Voluntad de Unicef. Interpreta el Stradivarius ex-Kreutzer (1727).

El violinista ruso Maxím Vengerov alejando-guyot-10734

Xabier Anduaga. Definido por Opera News como “el tenor belcantista más deslumbrante de su generación”, se ha presentado en escenarios como La Scala, la Royal Opera House, la Ópera de París y la Metropolitan Opera. Es una de las voces jóvenes más destacadas del repertorio belcantista actual. Ganador del Concurso Operalia en 2019, Anduaga se consolidó rápidamente en los grandes teatros europeos con roles como Nemorino, Ernesto y el Duque de Mantua.

Hera Hyesang Park. Reconocida por la pureza de su timbre y la elegancia de su línea vocal, la soprano consolidó su carrera internacional tras su consagración en Operalia. Se presenta regularmente en teatros y festivales de Europa, América y Asia, con un repertorio que abarca desde Mozart hasta obras contemporáneas. Formada en la Juilliard School, Park integró el ensemble de la Bayerische Staatsoper, donde desarrolló una versatilidad estilística poco frecuente. Su interpretación de repertorio mozartiano y francés ha sido particularmente celebrada por la crítica por su musicalidad refinada y precisión técnica.

Constantine Orbelian. Director y pianista de reconocimiento internacional, especialmente valorado en el repertorio lírico. Ha colaborado con grandes cantantes en los principales escenarios de Europa y Estados Unidos, destacándose por su sensibilidad en el acompañamiento vocal. Es el director principal y responsable de la dirección artística de la New York City Opera.

Pinchas Zukerman. Figura histórica de la música clásica y heredero directo de la gran tradición violinística del siglo XX. Con más de cinco décadas de trayectoria, ha actuado como solista y director junto a las orquestas más importantes del mundo. Discípulo de Ivan Galamian y protegido de Isaac Stern, Zukerman encarna la escuela franco-belga con un sonido amplio y noble. Además de su carrera como solista, desarrolló una intensa labor como director musical de la National Arts Centre Orchestra de Canadá durante más de una década.

Amanda Forsyth. Violonchelista canadiense reconocida por la nobleza de su sonido y su elegancia interpretativa. Desarrolla una intensa actividad como solista y camarista en América, Europa y Asia. Formada en la Juilliard School, Forsyth ha actuado con importantes orquestas norteamericanas y mantiene una estrecha colaboración artística con Pinchas Zukerman, tanto en música de cámara como en repertorio concertante.

Freddie De Tommaso. Uno de los tenores más solicitados del panorama internacional. Aclamado por la crítica británica como heredero de la gran tradición italiana, se ha presentado en La Scala, la Royal Opera House y la Metropolitan Opera. Su grabación Passione para Decca lo posicionó como una de las voces emergentes más importantes del repertorio italiano.

Nadine Sierra. Entre las sopranos más reconocidas de la escena operística actual, es protagonista habitual en el Metropolitan Opera, La Scala, el Teatro Real y la Ópera Estatal de Viena. Especialista en el repertorio belcantista y verdiano, combina virtuosismo técnico y fuerte presencia escénica.