Justin Bieber y Hailey Baldwin anunciaron el nacimiento de su hijo con una tierna foto: “Bienvenido a casa, Jack Blues”

Luego de anunciar su embarazo el pasado 9 de mayo a través de una publicación en Instagram, Justin Bieber y Hailey Baldwin volvieron a acudir a la misma red social para compartir con sus seguidores una imagen para comunicar el nacimiento de Jack Blues Bieber , primer hijo del matrimonio.

La noticia la confirmó el cantante de 30 años, quien subió en su cuenta personal una foto de la modelo sosteniendo al bebé y acariciando uno de sus pies. De esta manera, escribió: “Bienvenido a casa, Jack Blues Bieber”. Por su parte, la hija de Stephen Baldwin subió la publicación en sus historias.

Asimismo, acompañó la foto con la canción Burning, de Tems, y seleccionó una parte de la pieza musical que expresa: “ Podría descubrirlo por mí misma, cuando estoy distante en mi mundo, no puedo aferrarme al pasado y estar completamente loca, pero dejo ir mis pecados ”.

En tanto, la publicación generó revuelo en las redes sociales y enloqueció a sus seguidores, quienes rápidamente compartieron la foto en sus perfiles y comentaron mensajes tiernos hacia la pareja y de bienvenida al niño. El furor fue tan grande que el posteo alcanzó los 5 millones de me gusta en cuestión de una hora.

A su vez, previo a la comunicación de la noticia, los seguidores vivieron momentos de tensión e incertidumbre. Justin Bieber había publicado una imagen similar en su perfil, pero la borró, lo que dejó atónitos a los usuarios que llegaron a notar la foto. Sin embargo, minutos después, el artista canadiense subió la foto oficial y la mantuvo.

En efecto, Bieber y Baldwin, quienes iniciaron una relación en julio de 2018 y se casaron dos meses después, habían manifestado en reiteradas ocasiones su deseos de ser padres. “¿No puedo estar hinchada y no estar embarazada? Mentiría si dijera que todo esto no me afecta”, señaló la modelo estadounidense en su momento a la revista GQ, aunque luego se refirió al hecho de ser madre como algo que en algún momento iba a suceder.

Por su lado, el intérprete de Baby aclaró muchas veces que quería ser padre: “Voy a tener tantos bebés como Hailey quiera tener. Me encantaría tener yo mismo una pequeña tribu (...). Creo que Hailey todavía tiene algunas cosas que quiere lograr como mujer, y creo que simplemente no está lista todavía. Y eso está bien”.

