Plastilina: se conocen de “toda” la vida, los unen dos pasiones y sus canciones son el refugio de un público que crece día a día

“Nos dio mucho miedo emprender este viaje”, asegura Tomás Wicz, escuchado atentamente por Paloma Sirvén. Ambos conforman Plastilina, una de las revelaciones del nuevo pop local.

El dúo nació en 2019 y se terminó de consolidar puertas adentro durante la pandemia. Amigos desde hace años gracias a otra de las pasiones que comparten, la actuación, Paloma y Tomás decidieron emprender su primer proyecto musical. De la mano de su primer disco, Marca de nacimiento, este 20 de abril se presentarán en Niceto Club, en el que será su show más convocante hasta la fecha.

-¿Cómo nace el vínculo entre ustedes dos?

Tomás Wicz: -Nuestro vínculo se remonta al día del nacimiento de Palu. Mi papá le mandó flores al suyo porque eran conocidos en ese momento. Pero en realidad eso fue casualidad, no nos conocimos por eso, solamente fue algo simbólico que generó como una poesía en el inicio de nuestro vínculo. Nos conocimos en una compañía de teatro musical juvenil.

Paloma Sirvén: -Ambos audicionamos y tuvimos nuestros primeros pasos actuando en ese lugar.

Wicz: -Siempre digo que fue amor a primera vista con Palu, la vi cantar y quedé hipnotizado. Ahí nos hicimos muy amigos. Fue un momento muy crucial en nuestras vidas, donde nos encontramos en esa primera experiencia profesional artística.

-¿Cuántos años tenían en ese momento?

Wicz: -Teníamos 15 y 18, por ahí.

-¿Y cuándo aparece la música en su camino?

Wicz: -La música llegó años después. El primer acercamiento fue en las obras, donde además de actuación había canto, porque era una compañía de comedia musical.

Sirvén: -Mucha gente nos decía: “Sus voces combinan muy bien juntas”, después de compartir un par de proyectos de esos.

Wicz: -Sí, todo fue muy natural, como sincronías de ir encontrándonos más allá de la amistad. Después de compartir proyectos en televisión o teatro, nos surgieron las ganas de empezar algo propio.

Paloma y Tomás comparten la pasión por la actuación y la música Soledad Aznarez

-¿Ahí es cuando surge la idea de la banda? ¿Cuál fue el primer paso a esto que tienen ahora?

Sirvén: -El primer paso fue una canción que yo escribí que se llamaba “Plastilina”, que fue de lo primero que escribí. Se me ocurrió mandársela a Tomi y me la devolvió armonizada y con su voz arriba de la mía. Después ese tema nunca salió, pero fue el inicio.

-¿Se mandaron a hacer música solos?

Sirvén: Nos llevó bastante tiempo entender todo el proceso, porque no había una escena tan clara en el hacer música como hay ahora. No teníamos muy en claro cómo hacerlo ni grabarlo. Tampoco era tan accesible. Así que podría decirse que el verdadero inicio fue en 2019, pero empezamos a meterle más en 2020.

-Plena pandemia...

Wicz: -Sí, cuando cae la cuarentena fue casi un instinto de supervivencia. Nos encerramos cada uno en su casa a armar un EP, todo a la distancia. Palu grabó las voces en el teléfono, yo me descargué una aplicación para producir música y empezamos a grabar.

-¿Qué los motivó a arrancar en ese momento?

Wicz: -Ese encierro y ese momento fue de mucha confusión. Además, lo actoral estaba muy parado y no se sabía qué iba a suceder. Fue un refugio hacer esas cuatro canciones que después salieron en forma de EP.

Sirvén: -Sí, ahí aflora nuestro estilo e identidad. Si bien todavía sigue mutando, ahí aparecieron los primeros indicios.

-¿Se enmarcan dentro de algún género musical?

Wicz: -Desde el primer momento trabajamos mucho el mundo de cada canción en sí misma. Tenemos muy presente todo lo visual y estético en nuestros proyectos y cómo puede acompañar a la canción desde ese lugar. Siempre buscamos armarle un universo a cada lanzamiento y por eso va tocando géneros o teclas distintas. Es difícil encasillarnos en un lugar porque creo que Plastilina termina siendo como la combinación de todos esos micromundos que vamos construyendo en cada canción.

-¿Les cuesta ponerse de acuerdo siendo dos?

Wicz: -Decir que es difícil sería una picardía, porque la verdad es que no lo es.

Sirvén: -Somos gente muy fácil de llevar porque no nos gusta pelear para nada. También Plastilina está compuesta por nuestras diferencias y lo que está en el medio de los dos.

Wicz: -El filtro por el que pasan nuestros proyectos es el espacio en el medio de los dos al cual cada uno se estira como una plastilina para llegar a algo en conjunto. Al mismo tiempo somos dos personas que se criaron escuchando Hilary Duff y las artistas pop de los 2000. Siempre fantaseamos con esa idea de estrella pop. Digo, compartimos muchas de las referencias también.

-¿Esas artistas son sus referencias actuales?

Sirvén: -Hay de todo. A mí me gusta mucho el rock nacional también. Entonces siempre estoy muy pendiente a ese mundo, a las melodías de las canciones. Hay algo más de la canción que siempre me gusta que no se pierda, a pesar de que pueda ir hacia otros lugares.

Wicz: -Quizás mi interés más personal es el pop más alternativo. Trato de estar muy en contacto con todo lo que está pasando en la escena musical más performática, esos artistas con rarezas me llevan a levantar la antena y traerlas a nuestro proyecto.

Plastilina: estética y canciones pop Soledad Aznarez

-Durante la pandemia todos sus proyectos fueron autogestivos. ¿Sigue siendo así ahora?

Sirvén: -Venimos de estar cinco horas amasando plastilina para unos discos que estamos haciendo para nuestros amigos de prensa. Si bien tenemos una red de gente del mundo del que venimos que nos acompaña mucho, no se nos caen los anillos. Hacemos de todo.

-¿Las letras de las canciones también las hacen juntos?

Sirvén: -Sí, en realidad depende. Tal vez alguno escribe más que el otro, y termina cantando esa parte o viceversa.

Wicz: -También tenemos colegas músicos que nos acompañan, un productor, un tecladista, un guitarrista; entre todos colaboramos en el armado de Plastilina, pero todo parte desde nosotros.

La presentación de Marca de nacimiento

-¿Cómo fue el proceso de gestación del disco?

Sirvén: -Nos costó, porque no es solo la necesidad de recursos y tiempo, sino que hay que pararse un poco más. Veníamos de hacer EP y singles, entonces armar un disco y hacer que suene como una obra completa fue difícil. Pero salió, increíble. Fue como evolucionar como banda, nos recargamos para mejorar las canciones, las letras, todo.

-Y lo presentan en Niceto...

Sirvén: -Sí, eso para nosotros es muy importante. Ya nos habían ofrecido ir a Niceto antes, pero sin un disco era muy complicado poder defender un show completo. Al tratarse de la presentación de Marca de nacimiento es más placentero pensar en todo el show desde el mismo disco.

Wicz: -Nos dio mucho vértigo emprender ese viaje, porque en general nuestros procesos de producción son largos y le damos mucha vuelta a cada canción y a cada lanzamiento, y como todo eso depende de nosotros nos llevó tiempo.

-¿Cuánto tiempo estuvieron?

Wicz: -Y creo que en total, con intermitencias, desde que empezamos a hacer las canciones fueron casi dos años.

Sirvén: -Sí, porque 2023 fue más de composición y el 2024 de tocarlo.

-¿Les da miedo la respuesta del público a este nuevo proyecto?Sirvén: -Si, eso re. Cuando hicimos una escucha del disco estuvimos muy a la expectativa.

Wicz: -Igual la realidad es que tampoco tuvimos mucho tiempo para tener miedo. Previo a que salga el disco, que fue aproximadamente un mes y medio antes, estuvimos todos los días juntándonos para ultimar detalles y terminarlo. Tal vez el momento de más terror lo estamos viviendo ahora con el Niceto. Se requiere mucho trabajo de charlas, ensayos y pensar todo. Contamos con un equipo de gente muy amorosa y talentosa que nos está acompañando. Pero bueno, no deja de ser la presentación de nuestro primer disco y el primer show así de ambicioso que montamos.

-¿Cómo sintieron al público en sus presentaciones anteriores?

Sirvén: -Todavía nos seguimos sorprendiendo. Siento que el público de Plastilina es muy sensible y muy artista también, nos regalan cosas bárbaras.

Wicz: -Sí, y también nos comimos un flash grande cuando salimos a tocar después del período de cuarentena. Ese primer contacto con nuestro público fue bastante impactante. Nos encontramos con que nuestras canciones habían acompañado a esas personas en ese momento tan particular y complejo.

Sirvén: -Se armó algo muy familiar, fuimos una compañía para esas personas.

Plastilina presenta este 20 de abril su primer disco, Marca de nacimiento, en Niceto Club Soledad Aznarez

-¿Qué les genera eso?

Wicz: -La verdad que nos solemos olvidar hasta que nos lo vuelven a recordar, o tocar en vivo también nos lo recuerda.

Sirvén: -Por eso este período entre el disco y la presentación en Niceto nos olvidamos un poco de esa sensación. Pero cada vez que tocamos es impresionante, la gente se acerca a contarnos sus historias.

-¿Hay algo que busquen transmitir en este disco?

Wicz: -Para mí es una gran historia de amor que pasa por todos los estados. Es el inicio, el desarrollo y el desenlace de una historia amorosa. Pero salido del foco de un mano a mano o con otros, sino que también es un gran espejo de todas tus luces y sombras y cómo eso empieza a dialogar y a aparecer en el cuerpo, a volverse carne cuando uno abre su corazón. Es como el amor, una historia de amor como una excusa para un viaje de autoconocimiento y de reconocimiento. De eso con lo que venimos al mundo y no podemos cambiar y por eso un poco Marca de nacimiento, porque es lo que está escrito en nuestra piel. Un poco como el destino, y como un otro puede dejar su marca en nosotros cuando se cruza en nuestro camino. Un deseo desesperante de dejar una marca en el mundo o en las personas que amamos.

Sirvén: -Tenemos la misma lectura. Hay algo mágico en esa marca de nacimiento, como un gesto de recordar cuando naciste sin entender muy bien dónde estás o a dónde vas. La idea también como de nacer de una herida, ¿no? Como que el acto de nacer es un acto completamente traumático, y a partir de ahí sos una esponja de tu entorno que opera hasta el día que dejás el mundo.

Sol Messineo Por

Temas Entrevistas