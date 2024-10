La Oreja de Van Gogh pierde a su cantante, Leire Martínez, en medio de los rumores del supuesto regreso de Amaia Montero

Escuchar

Otra vez, La Oreja de Van Gogh se quedó sin cantante: luego de 17 temporadas y un largo camino recorrido, Leire Martínez dejó la banda española. “La decisión ha sido dura y difícil”, compartió la banda en un comunicado que publicó en sus redes sociales. Leire reemplazó a Amaia Montero en 2008. Si bien las palabras del grupo vasco dan algún indicio sobre los motivos del quiebre entre la vocalista y el resto de los integrantes, aún falta escuchar la palabra de los protagonistas.

La Oreja de Van Gogh decidió usar su cuenta de Instagram para hacer oficial el adiós definitivo de la artista. “Después de 17 años maravillosos repletos de música y emociones que jamás olvidaremos, queremos anunciar que las trayectorias profesionales de Leire y La Oreja de Van Gogh seguirán caminos separados”, arranca el texto.

“Termina una etapa fascinante”

La Oreja de Van Gogh, con Leire entre sus filas @laorejadevangogh

“La decisión ha sido dura y difícil, pero llega después de mucho tiempo de reflexión y profundas conversaciones en las que no hemos conseguido acercar nuestras diferentes maneras de vivir el grupo. Termina una etapa fascinante que todos llevaremos en el corazón y que nos ha permitido disfrutar de la mejor profesión del mundo de una manera soñada”, cierra el comunicado.

De inmediato, la publicación se llenó de comentarios. Muchos de ellos, en apoyo a la cantante. “El corazón partido. Leire se merecía más respeto y apoyo”, aseguró una seguidora. “Todo porque la gente nunca superó que Amaia se fuera del grupo; la culpa es de ellos. Leire lo hiciste genial”, escribió otro fan de la banda. “Lo siento, pero así no, amigos. Leire es LOVG, y estas no son formas de acabar”, compartió un tercero.

Amaia Montero, excantante de La oreja de Van Gogh: ¿Podría volver?

La partida de Leire se da en medio de un tendal de rumores que indican que Amaia Montero podría volver a la banda que nació en San Sebastián en 1996 con ella como principal figura. La idea tomó más fuerza en julio de este año cuando Montero reapareció en un escenario luego de dos años. Su regreso se dio en el segundo concierto que la cantante colombiana Karol G ofreció en Barcelona, en el estadio Santiago Bernabéu.

Según publicó el diario español El País, no estaría en los planes inmediatos de Amaia volver a La Oreja de Van Gogh, como se especula. “El regreso de Amaia de momento no está contemplado”, aseguraron al medio español fuentes cercanas al grupo. Sin embargo, desde el entorno del grupo no descartaron que la cantante original regrese a mediano plazo.

¿Final anunciado?

En una entrevista que le concedió hace un tiempo al programa Cara a Cara, de Navarra Televisión, Martínez abrió su corazón y dejó al descubierto sus sentimientos en relación a las constantes comparaciones con Montero a las que fue sometida durante todos estos años. También compartió su punto de vista en relación a los rumores del regreso de Amaia al grupo. “Me sorprende que, 16 años después, todavía tenga que contestar por Amaia y que se me siga preguntando por ella. Ha tenido que quedar algo sin resolver”, explicó.

‘’No me gustan las faltas de respeto. A mí que se diga que Amaia vuelve al grupo no me importa, no me afecta para nada. Lo que no me gusta es que se me ningunee a mí cuando se dice eso”, confió. “Es algo que ahora mismo no me planteo, y que además será el grupo el que tenga que decir si esto va a ser así o no. Pero a mi lo que no me gusta es escuchar y ver determinados comentarios como ´qué bien´, ´qué estupendo´ ´qué maravilloso que vuelva´; y digo: ¿y yo qué? Porque parece que a todo el mundo se le olvida que hay una cantante en el grupo y que llevo 16 años ahí”, explicó. “Me resulta feo eso. El ver que parece que no importa nada”, completó.

Estas lágrimas en el cierre de gira traen muchas cosas detrás y me dan muy mal presentimiento... 😞❤️‍🩹



El lunes pasado, otro episodio llamó la atención de todos y puso en duda el futuro de Leire en la banda. Cuando el grupo terminaba su gira por Zaragoza, la cantante rompió en llanto durante la interpretación de “Rosas”.

Leire Martínez Otxoa nació en Rentería en 1979 y saltó a la fama gracias a un reality show, Factor X. La cantante fue eliminada en la sexta gala, pero logró cautivar al público y llamar la atención de los productores musicales. Cuando el 19 de noviembre de 2007 Montero abandonó La Oreja de Van Gogh, Leire fue la elegida para continuar como la voz del famoso grupo. Hoy, esa aventura llegó a su fin, aunque los seguidores de las artista ya esperan novedades sobre sus próximos pasos.

