Lali en River: el día en que su arte cambió para siempre y cómo la sombra de su enfrentamiento con Javier Milei se convirtió en un alimento

Sebastián Espósito 5 de junio de 2026 06:00 5 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Espectáculos > Música

“Qué peligroso. Qué triste”. Cuando Lali escribió y publicó ese tuit el 13 de agosto de 2023, no sólo se estaba preocupando por el resultado de las PASO de ese año, ganadas por el entonces candidato Javier Milei, sino que, sobre todo, estaba terminando de definir su perfil de artista.

Hay quienes creen que un o una artista no tiene por qué expresar sus opiniones políticas en particular e ideológicas en general. Y quienes creen que un artista es simplemente un entretenedor. Los hay, sí, y son millones, pero también están los que dejan una huella más allá de su desempeño en escenarios, grabaciones y apariciones televisivas.

Que peligroso. Que triste. — Lali (@lalioficial) August 14, 2023

Ese “Qué peligroso. Qué triste” que Mariana “Lali” Espósito, joven argentina de 34 años, reposteó días atrás tras confirmarse el femicidio de Agostina Vega, marcó definitivamente su sendero. Mientras su convocatoria iba creciendo a pasos agigantados, su perfil artístico se iba definiendo por el pop. Luego de coquetear con el sonido urbano tan imperante unas temporadas atrás, ella, como productora artística y capitana de su propio barco agradecía los consejos de la industria musical y tomaba decisiones ahí mismo donde otros dejan en manos de “su gente” lo que tienen que hacer y decir.

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“Podría no opinar nada, obvio. Es lo más cómodo, pero no soy así. Así que sí, para mí es realmente triste votar a un anti-derecho”, volvió a recurrir ella a sus redes sociales tras el vendaval que se desató luego del tuit que la puso en la vereda de enfrente del Presidente, en aquel entonces candidato. Ya todos sabemos cómo siguió la “batalla”: Milei la rebautizó “Lali Depósito” luego una presentación de la cantante y actriz en Cosquín Rock -el festival cordobés también fue objeto de críticas por parte del primer mandatario- y ella intentó cerrar el capítulo con un video.

Después de una introducción, en la que comentaba que tenía 32 años y 22 de trabajo, continuaba: “Comencé a trabajar a los 10 años en televisión. Tuve la dicha de participar de series y espectáculos con un éxito enorme. Esas experiencias me permitieron aprender, profesionalizarme y ganar dinero para ayudar a mi familia. Le pude comprar la casa a mis padres, Sr. Presidente. No solo eso. Pude hasta comprarme mi propia casa, algo imposible lamentablemente para muchos de los jóvenes de nuestro país. ¿Sabe qué orgullo tan grande es eso? Es un privilegio haber progresado haciendo lo que amo. Trabajé honradamente para que así sea”.

Lali continuó en dicho video el repaso de su trayectoria laboral con una referencia a su carrera musical. “Hace poco más de 10 años que me dedico a la música. Comencé de manera independiente invirtiendo lo que ganaba en mi proyecto musical. La gente lo acompañó y lo hizo crecer sin parar hasta poder hacer mi primer estadio de fútbol lleno el año pasado [en referencia a su primer Vélez, en marzo de 2023], evento que estuvo producido de manera privada y con mi madre y mi familia siendo parte de mi equipo de trabajo. Fue una emoción enorme”.

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Lali Espósito en el estadio de Vélez Sarfield Pilar Camacho

Si bien la convocatoria de público seguía aumentando, su enfrentamiento con el presidente logró que sus fans cerraran filas y la acompañaran con fervor de hinchada. Ella también se había mostrado y se seguiría mostrando en marchas y convocatorias como las del Día del Orgullo y las de Ni Una Menos.

“Tu campo de batalla siempre será el arte. Si vos te vas a pelear a otro lado, perdés”. La frase le pertenece a Fito Páez, quien la aconsejó charla telefónica mediante que respondiera a través de su música. Lo mismo le dijo Moria Casán: “Redoblar con tu arte”. Ella les hizo caso y con el que hasta aquí es su último disco, No vayas a atender cuando el demonio llama (2025) lanzó la canción “Fanático”. Es aquella que dice: “Viene a buscarme, se come mis sobras. Lo tengo encima, parece mi sombra”.

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Como “Disciplina”, como “Obsesión”, el tema se convirtió en un hit y fue parte fundamental de las puestas de escena de los cinco shows en Vélez que Lali protagonizó entre mayo y diciembre del año pasado. Precisamente tras el último, ella anunció su desembarco en River Plate para convertirse en la segunda artista argentina en actuar sola en el Monumental, luego de María Becerra.

Entre 120.000 y 140.000 personas la verán este sábado 6 y domingo 7 (este segundo show podrá seguirse en vivo por Flow) en el estadio de River Plate. Un show que viene preparando desde hace meses y que promete un espectacular cierre a la gira nacional de No vayas a atender...

“A veces nos hacen creer que decir lo que pensamos o hacer lo que sentimos puede alejarnos del público o costarnos caro. Este álbum me enseñó todo lo contrario. Nos vemos en River”. Esta última declaración de Lali es de hace un puñado de días, cuando en los Premios Gardel obtuvo dos estatuillas por Mejor Canción Pop (“Mejor que vos”, con Miranda!) y Mejor álbum artista pop.

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El camino que eligió desde el exacto instante en que tuiteó “Qué peligroso. Qué triste”, no sólo le valió el apoyo incondicional de su público, sino que también se mostró en línea con otras figuras de la canción pop como Taylor Swift, quien libra una pelea de fondo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.