Maravillosa Alicia, la experiencia inmersiva que transforma el Botánico: cuando abre y cuánto salen las entradas

A partir del 2 de julio, cuando caiga la noche sobre el Jardín Botánico “Carlos Thays” de Palermo, uno de los espacios patrimoniales más emblemáticos de Buenos Aires se convertirá en algo muy diferente. Los senderos se iluminarán, los árboles tomarán vida y el jardín entero pasará a ser el escenario de Maravillosa Alicia, una experiencia inmersiva de gran escala inspirada en el universo de Alicia en el país de las maravillas, la obra de Lewis Carroll. La propuesta está pensada para el público de todas las edades y apunta directamente a quienes planifican las vacaciones de invierno en la ciudad de Buenos Aires.

Maravillosa Alicia en el Jardín Botánico

La experiencia combina arte lumínico, escenografía monumental, sonido envolvente y tecnología interactiva en un recorrido nocturno diseñado, según sus productores, para que el visitante no sea mero espectador: la propuesta es que cada persona atraviese la historia, la juegue y la protagonice.

Doce instalaciones en sintonía con el jardín

Maravillosa Alicia cuenta con doce instalaciones creadas específicamente para convivir con la naturaleza viva del Botánico. Cada una fue concebida como una obra en sí misma, con identidad visual propia, narrativa inmersiva y una dimensión lúdica que hace que ningún recorrido sea igual al anterior.

Maravillosa Alicia - Jardín Botánico

Los escenarios más icónicos del universo de Carroll están todos presentes: el Conejo Blanco, el Té de Locos, el Jardín de la Reina, el Gato de Cheshire y la partida de ajedrez se convierten en espacios habitables donde el público forma parte activa de la historia.

El proyecto fue diseñado con criterios de sustentabilidad. Toda la iluminación es LED de bajo consumo, sin contaminación lumínica. Las estructuras son autoportantes —sin excavación ni fijaciones al suelo— y no se utilizan plásticos de un solo uso. Al retirarse, el jardín queda en el mismo estado en que fue encontrado.

ALI y AlicIA: tecnología sin aplicaciones

Maravillosa Alicia - Jardín Botánico

Uno de los diferenciales de la propuesta es ALI, presentada por sus creadores como la primera guía narrativa del mundo que funciona directamente por WhatsApp, sin necesidad de descargar aplicaciones ni utilizar dispositivos especiales. Durante el recorrido, ALI desbloquea contenido, propone desafíos y sostiene un juego interactivo que evoluciona a medida que el visitante avanza, haciendo que cada visita resulte única.

Además, el público podrá interactuar con AlicIA, una inteligencia artificial desarrollada para expandir el universo de Carroll más allá del recorrido físico.

Para todas las edades y con accesibilidad integral

La experiencia incluye recorridos diferenciados para adultos, jóvenes y niños. Los más chicos dispondrán de un dispositivo especialmente adaptado —sin necesidad de teléfono ni lectura— para vivir su propia aventura dentro del universo de Alicia.

Maravillosa Alicia - Jardín Botánico

Desde su concepción, Maravillosa Alicia fue desarrollada con criterios de accesibilidad integral: todas las estaciones incluirán contenido en Lengua de Señas Argentina, señalética con pictogramas y un diseño libre de luces estroboscópicas y sonidos abruptos.

La propuesta tiene, además, múltiples capas de lectura: quienes conocen la obra original encontrarán referencias y guiños, mientras que quienes se acerquen por primera vez podrán disfrutar un recorrido completamente accesible, emocional y sensorial.

Cuándo y dónde es Maravillosa Alicia en Buenos Aires

Desde: 2 de julio de 2026.

2 de julio de 2026. Sede: Jardín Botánico “Carlos Thays”, Av. Santa Fe 3951, Palermo, CABA.

Jardín Botánico “Carlos Thays”, Av. Santa Fe 3951, Palermo, CABA. Modalidad: recorrido nocturno.

recorrido nocturno. Las entradas son con fecha y horario fijo.

Los ingresos se organizan cada 20 minutos a partir de las 18.

La organización recomienda llegar 20 minutos antes del turno.

Precios y beneficios

Entradas desde $20.000.

La venta es online.

Hay 15% de ahorro y 3 cuotas sin interés con Galicia Visa, según el sitio oficial.

Cómo comprar entradas

Ingresar a mundoticket.com/show/maravillosa-alicia

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