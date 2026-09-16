Latin Grammy 2026: Rosalía, Catriel y Paco Amoroso y todos los nominados
Los premios se entregarán el 12 de noviembre en Las Vegas
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La Academia Latina de la Grabación dio a conocer esta mañana las nominaciones para la entrega 2026 de los Latin Grammy, los premios que anualmente distinguen a los artistas hispanoparlantes y brasileños.
El compositor y productor mexicano Edgar Barrera parte en punta con 10 nominaciones, seguido con 7 por Rosalía, Catriel y Paco Amoroso, Jorge Drexler y Karol G.
Los Latin Grammy se entregarán el 12 de noviembre en Las Vegas y esta será su 27a ceremonia.
“Nos sentimos honrados de presentar a los nominados de este año para la 27a entrega anual del Latin Grammy”, dijo Manuel Abud, CEO de la Academia Latina de la Grabación. “Estos artistas reflejan la extraordinaria diversidad y constante evolución de la música latina, y nuestra Academia continúa evolucionando para responder a este dinámico panorama creativo. Nuestros miembros son el corazón del proceso de premiación, y su participación y experiencia garantizan que el Latin Grammy siga siendo el referente de excelencia en la música latina”.
Los nominados fueron seleccionados en 60 categorías y reflejan una gran variedad de artistas que publicaron grabaciones durante el período de elegibilidad (del 1 de junio de 2025 al 31 de mayo de 2026). Todas las canciones que son consideradas para las nominaciones deben ser canciones nuevas y contener un porcentaje mínimo de la letra (60%) en español, portugués o cualquier idioma autóctono regional.
Al grupo de más nominados le siguen, con 6, Silvana Estrada y Mon Laferte; con 5, los argentinos Rafa Arcaute (productor y compositor), Federico Vindver (productor y compositor) y Milo J; además de Noah Goldstein, Luis Miguel Gómez Castaño “Casta”, David Rodríguez y Dylan Wiggins.
Todos los nominados
Grabación del Año
“Ha ha” - CA7RIEL & Paco Amoroso
“¿Cómo se ama?” - Jorge Drexler
“Dime” - Silvana Estrada
“O amor nos encontrou” - Loulu Gilberto
“Coleccionando heridas” - Karol G & Marco Antonio Solís
“Femme fatale” - Mon Laferte
“Desde que te tengo” - Carín León
“Niño” - Milo J
“La perla” - Rosalía con Yahritza y Su Esencia
“Alma” - Elena Rose
Álbum del Año
Equilibrivm - Anitta
Free spirits - CA7RIEL & Paco Amoroso
Taracá - Jorge Drexler
Vendrán suaves lluvias - Silvana Estrada
Tropicoqueta - Karol G
Femme fatale - Mon Laferte
Muda - Carín León
La vida era más corta - Milo J
¿Dónde es el after? - Rawayana
LUX - Rosalía
Canción del Año
“Coleccionando heridas” - Edgar Barrera, Kevyn Mauricio Cruz, Luis Miguel Gomez Castaño & Karol G, compositores (Karol G & Marco Antonio Solís)
“¿Cómo se ama?” - Jorge Drexler & Diego López Crespo “Mauro”, compositores (Jorge Drexler)
“Dime” - Silvana Estrada, compositora (Silvana Estrada)
“Femme fatale” - Mon Laferte, compositora (Mon Laferte)
“Hasta Jesús tuvo un mal día” - Rafa Arcaute, Renee Barri, CA7RIEL & Paco Amoroso, Vicente Jimenez “Vibarco”, Martin Kierszenbaum, John Ryan, Gordon Matthew Thomas Sumner & Federico Vindver, compositores (CA7RIEL & Paco Amoroso con Sting)
“Humano” - Emmanuel Briceño, Juanes, Felipe Navia & Vivir Quintana, compositores (Juanes & Vivir Quintana)
“La perla” - Noah Goldstein, David Rodríguez, Ryan Tedder, Rosalía & Dylan Wiggins, compositores (Rosalía con Yahritza y Su Esencia)
“Mi gran amor” - Edgar Barrera, Becky G, Luis Miguel Gómez Castaño, Manuel Lorente, Daniel Rondón & Carlos Santana, compositores (Santana con Becky G)
“Nilo” - Massimo Giovanardi & Zanna, compositores (Zanna)
“Solifican12” - Santiago Alvarado, Milo J & Santiago Ruiz, compositores (Milo J)
Mejor Nuevo Artista
Delilah
FABIAN
Loulu Gilberto
Arath Herce
Macario Martínez
maye
Sofia Monroy
Kendall Peña
Dora Sanches
ARIA VEGA
Zeca Veloso
Mejor Álbum Pop Contemporáneo
KM0, Pablo Alborán
Instrucciones Para Ser Feliz, Monsieur Periné
(Enamorada), nic (Nicole Zignago
Todo Puede Convertirse En Canción, Debi Nova
¿Y Ahora Qué +?, Alejandro Sanz
Mejor Álbum Pop Tradicional
Amorío, Esteman y Daniela Spalla
Puerta Abierta, Kany García
Yo Canto 2, Laura Pausini
TQ+, Reik
Querida Yo, Yami Safdie
Mejor Canción Pop
A La Niña Que Fui, Rafa Arcaute, Nate Campany, Kany García, Richi López & Sara Schell (Kany García)
Amarillo, Joaquina
(favorito), nic & Raquel Sofía
La Perla, Noah Goldstein, David Rodríguez, Rosalía, Ryan Tedder & Dylan Wiggins (Rosalía Featuring Yahritza y Su Esencia)
Melancolía, Mon Laferte
Mejor Interpretación de Música Electrónica
Beto’s Horns, - Fred Remix CA7RIEL & Paco Amoroso, Fred Again
Armándola De Pedo Kinky
Circular, Peces Raros Featuring Nick Warren
Motopirueta Soucream & Mazzarri [Mazzarri]
III. Ojalá! - Bronquio Remix Violeta, Bronquio
Mejor Interpretación Urbana
Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66 Bizarrap & Daddy Yankee
“La Villa”, Ryan Castro, Kapo & Gangsta
“Se Lo Juro Mor”, Feid
“Dile Luna”, Karol G Featuring Eddy Lover
“Gil”, Milo J Featuring Trueno
Mejor Interpretación de Reggaeton
“Contrabando”, Rauw Alejandro, Wisin & Ñengo
“Choque”, Bad Gyal Featuring Chencho Corleone
“Verano Rosa”, Karol G Featuring Feid
“Una Aventura”, Ozuna
“Uñas Afiladas”, Sofía Reyes & Luísa Sonza
Mejor Álbum de Música Urbana
Más Cara, Bad Gyal
Omerta, J Balvin & Ryan Castro
Borondo (5020 Rcrds Sessions), Beéle
Tropicoqueta, Karol G
Do Not Disturb: Late Checkout, Young Miko
Mejor Canción de Rap/Hip Hop
“Antisistema”, J Noa & Trooko
“El Pana”, Deiby Akapellah, Farlin Rafael Alonzo Flete & Melony Nathalie Redondo (Akapellah)
“Gohan y Goku”, Arcangel
“Mono”, Kase.O, Okeiflou & Tokischa (Tokischa, Kase.O)
“Poder”, Feid & Lil Supa (Lil Supa, Feid & Tru Comers)
Mejor Canción Urbana
“Buenos Términos”, Rauw Alejandro, René Basabe, Javier Cortes Del Peso, Eduardo Puche, Miguel Puche, Nino K. Segarra & Daniel Silva De Sousa, songwriters (Rauw Alejandro)
Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66 Santiago Alvarado, Bizarrap & Daddy Yankee (Bizarrap & Daddy Yankee)
“Por Si Mañana No Estoy”, Omar Courtz (Omar Courtz)
“Reliquia”, Do 2T DJ GU, Mc Dkziin, Mc FR da Norte, Mc Joãozinho VT, Mc Tuto & Mc Vine7 (Varios Artistas)
“Yo y Tú”, Beele, Kevyn Mauricio Cruz “Keityn”, Diego Leon Vélez, Ovy On The Drums, Quevedo & Cristian Andrés Salazar (Ovy On The Drums, Quevedo & Beele)
Mejor Álbum de Rock
A La Mitad, Beta [Betalabanda]
Malicia, Mägo De Oz
Ceremonia, 1915
Shine, Fito Páez
La Frontera, Viniloversus
Mejor Canción de Rock
“Destruirse”, Juan Victor Belisario, Rodrigo Gonsalves, Orlando Martinez & Emerson Swinford (Viniloversus)
“Ego”, Anton Curtis Delost, Mónica Vélez Domínguez, Niko Rubio, Alejandra Villarreal, Daniela Villarreal & Paulina Villarreal, (The Warning)
“Las Fuerzas Armadas Del Amor”, Fito Páez
“Montserrat”, Draco Rosa
“Rojo Profundo”, Dillom, Franco Dolzani, Eugenio García Carlés & Fermín Ugarte
Mejor Álbum de Pop/Rock
Mi Año Gótico, Emmanuel Horvilleur
Juanesteban, Juanes
Tierra De Nadie, La Vida Bohème
Olas De Luz, Draco Rosa
Términos & Condiciones, Usted Señalemelo
Mejor Canción Pop/Rock
“Antes De Que El Mundo Se Acabe”, Paty Cantú, Oscar Manuel Domínguez Montañez, Miguel Angel Mendoza Arana & Fatima Carolina Valdez Lira, songwriters (Paty Cantú)
“Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día”, Rafa Arcaute, Renee Barri, Catriel y Paco Amoroso, Vicente Jiménez, Martin Kierszenbaum, John Ryan, Gordon Matthew Thomas Sumner & Federico Vindver (CA7RIEL & Paco Amoroso Featuring Sting)
“Hasta Que Me Quede Sin Voz”, Leiva
“Me Levanté De La Cama”, Arath Herce Blanco
“Ratera”, BRUSES & Luis Javier Contreras (BRUSES)
Mejor Álbum de Música Alternativa
Cuerpos, Vol. 1, Babasonicos
Desde el coma, BRUSES
Free Spirits, CA7RIEL & Paco Amoroso
Demian, Teo Planell
LUX, Rosalía
Mejor Canción Alternativa
“Ante la duda, baila”, Ben Aler, Carlos Casacuberta, Jorge Drexler, Manuel Lorente Freire “Spread Lof”, Gabriel Lugo “Gabo”, Jesús Martos Castillo “Presser”, Mauro, Alberto Montenegro “Beto”, Pj Sin Suela, Andrés Story & Mateo Sujatovich (Jorge Drexler)
“BUGAMBILIA”, Francisca Valenzuela & Francisco Victoria (Francisca Valenzuela)
“El Reset”, Dante Spinetta
“Querida Amalia”, BRUSES” Alex Goose & Mauro Munoz (BRUSES)
“1:30″, Aarón Cruz, Mon Laferte, Gabriel Puentes & Emilio Reyna (Mon Laferte)
Mejor Álbum Cantautor
Improviso, Djavan
Taracá, Jorge Drexler
Vendrán Suaves Lluvias, Silvana Estrada
Musas en Mi, Arath Herce
Femme Fatale, Mon Laferte