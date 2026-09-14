Oasis vuelve a salir de gira: la confirmación de la banda

La banda de rock británica Oasis anunció este lunes su gira mundial Oasis Live27, con la que recorrerán el próximo año 11 ciudades de 9 países, señaló minutos atrás la agencia de noticias EFE.

Uno de los primeros sitios confirmados es el Estadio Olímpico Lluis Companys, de Barcelona, donde Oasis se presentará el 10 y 11 de julio de 2027.

Los hermanos Liam y Noel Gallagher confirmaron así su vuelta a los escenarios españoles después de 18 años de su última actuación en el país, en el Festival Internacional de Benicàssim (FIB), en julio de 2009, apenas un mes antes de que la banda anunciase su separación.

La nueva gira de Oasis comenzará en Glasgow en mayo y tiene previstas cinco fechas: 21, 23, 25, 28 y 29 de mayo de 2027. Manchester, la ciudad de los Gallagher, los cobijará un buen tiempo, ya que allí realizarán nada menos que 11 conciertos: el 4, 6, 8, 11, 12, 15, 18, 19, 22, 25 y 26 de junio. De allí volarán a Múnich para seguir la gira el 3 de julio y, más tarde, a Barcelona (10 y 11 de julio) y a Ámsterdam, para presentarse el 16 y 17 de julio.

“START THE CELEBRATIONS!!!!

After a period of reflection “The Most Damaging Pop Cultural Force In Recent British History” has declared itself fit for purpose and will once again return to lift the spirits of the people.

Come witness the fitness.

It shall be a sight to behold.”… pic.twitter.com/w8SCAPH7sB — Oasis (@oasis) September 14, 2026

París recibirá a Oasis el 23 y el 24 de julio, mientras que Roma contará con shows de los creadores de “Live Forever”, el 29 y 30 de julio.

La gira continuará en Estados Unidos, en la ciudad de Boston, el 10, 13 y 14 de agosto; más tarde se presentarán en Las Vegas, los días 20, 21 y 24 de agosto y de allí volarán de vuelta al Viejo Continente para tocar en Slane Castle, en Irlanda, el 4 y 5 de septiembre. Las fechas hasta aquí anunciadas llegan hasta Knebworth, Inglaterra, el 11, 12, 18 y 19 de septiembre.

Aún no hay precisiones sobre un regreso a la Argentina, pero es de esperar que próximamente se anuncie un tramo latinoamericano para la primavera de 2027.

Su paso por Venecia

El jueves pasado, se estreno en los cines argentinos Oasis: Don’t Look Back in Anger, el documental sobre el regreso de la banda a los escenarios tras 15 años de distanciamiento y peleas entre los hermanos Noel y Liam Gallagher.

Antes del estreno en cines, los dos hermanos presentaron la película en el Festival de Venecia, pero, claro está, lo hicieron a su manera. Llegaron al Lido en barco, se dejaron fotografiar para la sesión de imágenes de la película y se fueron antes de la conferencia de prensa. En ella solo estuvieron os codirectores del film, Dylan Southern y Will Lovelace, además del guionista Steven Knight.