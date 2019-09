Lista para pasar al próximo nivel

Sebastián Espósito SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de septiembre de 2019

Charli XCX

Nuestra opinión: muy buena

Charli: "Next Level Charli", "Gone", "Cross You Out", "1999", "Click", ""Warm", "Thoufhts", "Blame it on Your Love", "White Mercedes", "Silver Cross", "I Don't Wanna Know" (Warner).,

Para Charli XCX la nostalgia tiene un gusto particular. Sabe a synth-pop y a R&B, sabe a milk-shake y a... ¡Britney! A los 27, este huracán británico que en escena se convierte en una de las mejores performers de su generación ya está extrañando el fin del siglo XX, cuando escuchaba aquello de "Hit me baby, one more time". Claro que se trata de un recurso, de un recuerdo no vivido. En el cuarto track de su nuevo álbum, Charli no habla de un momento particular sino de un estado: cuando era desconocida, cuando no tenía plata, cuando manejaba libre por las calles de Londres. En fin, cuando no tenía presiones.

Ahora, con tres discos y un buen puñado de mixtapes, Charli debe responder a lo que la industria espera de ella. Y lo hace. Y lo hace a su manera. "Todo lo que ella quiere es mi estilo", canta desafiante en el final, en "2099" (sí, un siglo más tarde), track en el que se luce con Troye Sivan. A Charli le gustan los collages sonoros, ir directo al grano e impactar en los oídos de la era del streaming con ideas tan claras como contundentes. Claro, también le gusta jugar el juego de este 2019: feats y más feats: con Sky Ferreira, con Lizzo, con Kim Petras y Tommy Cash; con Sivan, con HAIM y con Pablo Vittar y Brooke Candy.