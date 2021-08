Lo malo, lo bueno, lo regular: cómo son los cruces de Cami con Elvis Costello, La Beriso con Rocío Quiroz y Bruno Mars con Anderson Paak

La fugacidad en la vida 2.0 ya ha sido transitada una y mil veces en diferentes estudios, ensayos e informes. Y los productos culturales, que condicionan al mismo tiempo que son condicionados por el contexto, no son ajenos a esa fugacidad. Como si el ser humano hubiese perdido capacidad de atención, la prioridad parecen ser las extensiones breves (de libros, capítulos de series, canciones, etc.). Es ahí cuando el disco como unidad de sentido entra en crisis . Si bien sigue siendo una forma legitimadora, la canción como single ha vuelto a ganarse un lugar preponderante en el mundo de la música. Hay artistas que editan canciones que no serán parte de un álbum y álbumes que se componen mayormente por singles ya editados. Así como en los 60, también pasa ahora.

Y para ganar visibilidad y atraer clicks de diferentes lugares, las colaboraciones (los así llamados “feats”) se volvieron la combustión más buscada. En esa alquimia entre dos o más músicos, claro, una de las especulaciones que primero surge es si en el resultado final predominó lo artístico por sobre lo redituable o viceversa. Como sea, la tendencia de editar canciones sueltas con artistas invitados se ha instalado en la música popular durante la última década. A continuación, cuatro casos recientes de estilos y orígenes bien disímiles.

Canción: “La chica de hoy (This Year’s Girl)”. Artista: Elvis Costello & The Attractions & Cami. Calificación: muy buena.

Fiel a su estilo impredecible, Elvis Costello decidió ir por una movida particular: una reversión cantada totalmente en español de This Year’s Model, su disco del año 1978. El resultado, titulado Spanish Model y a editarse el 10 de septiembre, no es un disco de covers o un disco tributo, sino que los y las cantantes adaptaron al español una canción del álbum y luego las grabaron sobre las pistas originales. Artistas como Fito Páez, Juanes, Jorge Drexler, Francisca Valenzuela, Luis Fonsi y más serán de la partida.

Cami, la artista chilena de pop-folk, hace su parte en “La chica de hoy (This Year’s Girl)”, la canción que le dio nombre al disco original, con total soltura. El desafío de estar a la altura de un clásico sin tocar ni una coma en los arreglos ni el sonido y, al mismo tiempo, adueñarse del tema hasta hacerlo autosuficiente está resuelto desde el primer segundo por la cantante. Como si Cami, con su propia herencia alterlatina, viniera a descubrir una nueva cara de la canción. Una cara que estaba escondida ahí mismo, en la superficie.

Canción: “Amor de la salada”. Artista: La Beriso y Rocío Quiroz. Calificación: Mala.

Después de lanzar dos clásicos de la canción latinoamericana (“Todo Cambia” y “El Necio”), La Beriso se unió a Rocío Quiroz para “Amor de la salada”, compuesta por la propia cantante, como nuevo adelanto de lo que será su próximo disco de versiones. “Lo que me atrajo de hacer esta versión fue que la canción era muy de barrio”, explicó Rolo Sartorio, líder de La Beriso, a través de un comunicado de prensa. “La escuché de casualidad en la tele interpretada por Rocío y me encantó. Automáticamente agarré la guitarra y me puse a tocarla”.

Y es en ese pasaje de cumbia a canción de rock acórdica que el tema deja en el camino arreglos que en el original se destacan. Las capas de guitarras punteadas y percusiones que hacen al tema base coreable y bailable al mismo tiempo, con los tópicos característicos de la cumbia noventosa, brillan por su ausencia después de pasar por el tamiz de La Beriso. En esta versión rockera, los vientos permanecen estáticos con notas extendidas, las guitarras con distorsión soft no salen del cliché y, en la misma sintonía, tanto la voz de Sartorio como la de Quiroz discurren sin matices. De Attaque 77 versionando a Gilda y Asspera haciendo lo propio con Alcides, el rock ha versionado a la cumbia con muy buen nivel de factura desde diferente enfoques. Este no es el caso.

Bizarrap, Nicki Nicole y Duki, "YaMeFui"

Canción: “YaMeFui”. Artista: Nicki Nicole-Duki-Bizarrap. Calificación: regular.

La unión Nicki Nicole, Duki y Bizarrap era, a priori, uno de los juntes más esperados en la música urbana argentina de los últimos dos años. “YaMeFui”, su primera canción en trío, fue grabada el pasado junio cuando los tres coincidieron en un estudio de Miami. Y el hype alrededor de su lanzamiento e incluso su composición tuvo a su favor todos los componentes virales de la época: expectativa creada en Twitter e Instagram y versos especialmente pensados en los challenge de TikTok.

Pero el todo no siempre es más que la suma de las partes. “YaMeFui” junta a dos cantantes que si bien comparten escena se mueven por caminos muy diferentes. Y la canción no logra fusionar esas dos estéticas sino más bien crear una híbrida que termina por deslucir a ambos. El beat post reggaetón a cargo de Bizarrap no consigue amalgamar a Duki y Nicki Nicole ni proponer un paisaje novedoso para ninguno de los dos. “Somos diferente estilo”, se reprochan en contrapunto, en la letra que cuenta la historia de una relación amorosa que no fue, pero que también puede leerse como la puesta en palabras de las características musicales de cada uno. Aunque ambos bajo el paraguas de la música urbana, Duki viene del rap y las batallas mientras que Nicki Nicole es la representante más melódica y R&B de la escena. Las reproducciones están (19 millones contabiliza YouTube en una semana), el resultado musical es debatible.

Silk Sonic (Bruno Mars & Anderson Paak) "Skate"

Canción: “Skate”. Artista: Silk Sonic (Bruno Mars + Anderson Paak). Calificación: muy buena.

Existen los supergrupos y también los superdúos. Silk Sonic, la sociedad conformada por Bruno Mars y Anderson Paak es un ejemplo del segundo. Dos exponentes de la nueva generación del R&B norteamericano, ese que coquetea tanto con el pop como con el hip hop, que vienen trabajando juntos, aunque en silencio, desde 2017. Ese año, Paak oficiaba de show apertura de Bruno Mars en su gira europea. Durante su estadía en el Viejo Continente, los dos se reunieron en Abbey Road con Nile Rodgers y Guy Lawrence para participar en It’s About Time, un nuevo disco de la mítica banda Chic. Además, aprovecharon para trabajar en música que fue parte de Ventura, el disco que Paak editó en 2019.

Recién ahora en 2021, esa juntada tiene vida propia. Silk Sonic es el nombre del proyecto que ya tiene dos singles editados y un disco próximo a salir en algún momento de este año. “Skate”, el adelanto más reciente surgió de pensar “cómo sonarían con una banda tocando en medio de una pista de patinaje”, según le contó Bruno Mars a Apple Music en una entrevista. Entre los dos, lo que consiguieron fue rememorar el sonido del soul y la música disco clásica de los 70 (desde el sonido de batería a los arreglos de cuerda de fondo retrotraen al “Philly Sound”) con un toque de modernidad pop en las inflexiones vocales. Anderson Paak y Bruno Mars, parados en el presente con mucha perspectiva histórica.