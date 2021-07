Elvis Costello reversiona en español uno de sus álbumes más celebrados junto Fito Páez, Jorge Drexler y Juanes, de la mano de un productor argentino

Este viernes se conoció “Pump It up”, tema que Elvis Costello grabó en su disco This Year’s Model, pero en la versión en castellano que registró el cantante Juanes. No se trata de un cover atesorado por el músico colombiano sino el anticipo de un proyecto amplio, que se conocerá en su totalidad en septiembre.

Costello quiso reversionar en castellano su disco de 1978 y lo consiguió de la mano de un estrecho colaborador, el productor argentino Sebastián Krys, y gracias a las voces Fito Páez, Jorge Drexler, Luis Fonsi, Morat, Sebastián Yatra y Juanes, entre otros. Así nació Spanish Model.

Según aseguran en su compañía discográfica, la idea de Spanish Model se remonta a 2018, cuando el creador de programas David Simon (The Wire, Treme) pidió convertir “This Year’s Girl” en un dúo con la cantante Natalie Bergman, para los créditos iniciales de la segunda temporada de su serie The Deuce. Poco después de que eso se hiciera realidad -lo que le permitió a Costello escuchar su canción de una manera nueva- tuvo un sueño en el que escuchó This Year’s Model, pero en español. “Parte de la diversión de este proyecto es su naturaleza inesperada -expresó Costello-. Aunque creo que aquellos de mi audiencia que han estado prestando atención ya están bastante acostumbrados a las sorpresas”.

El disco toma la versión instrumental original, lo que cambia son las voces de cada tema y, por supuesto, el idioma. Y para apoyarlo en este proyecto, nadie mejor que Sebastián Krys: “Cuando Elvis me contó la idea me tomó unos 15 segundos responder. He estado en muchas situaciones en las que estuve tratando de convertir a los artistas latinos a la música de Elvis Costello -dijo el productor-. Los comentarios que escuché con más frecuencia fueron ‘Me encanta. Ojalá supiera lo que está diciendo’. Spanish Model es una oportunidad para convertir a un lado del mundo entero hacia este gran disco y, a través de estas voces, sacar estas ideas. Líricamente, This Year’s Model sigue siendo relevante hoy, lo que las canciones tienen que decir y cómo lo dicen”.

Krys salió de la Argentina en 1980, con 8 años. La idea de su familia era pasar un tiempo en los Estados Unidos y regresar. Pero allá se quedaron. Como muchos genios creativos apasionados por la música, comenzó sirviendo café en un estudio de grabación y con los años se transformó en un ingeniero de sonido que ya acumula cinco premios Grammy y doce Latin Grammy. Ha trabajado para los artistas más variados. De Gloria Estefan y Ricky Martin a Elvis Costello, y de Alejandro Sanz, Eros Ramazzotti y Shakira a Pink Floyd.

Elvis Costello recibe un premio Grammy junto al productor argentino Sebastián Krys Reuters

Cuando ya había ganado experiencia en el mundo de las grabaciones, logró conocer a Costello, que estaba haciendo un trabajo en Miami. Su primer acercamiento fue como fan. Un amigo guitarrista tenía que hacer una grabación con el señor Elvis y Sebastián le pidió que llevara una guitarra para que su ídolo le estampara su firma. Pero Costello preguntó quién era el buscador del autógrafo y pidió conocerlo. Justo ese día Krys tenía que grabar con Luis Fonsi. Lo llamó para cancelar y le explicó que tenía la gran oportunidad de conocer a su ídolo. Fonsi aceptó, y las vueltas de la vida hicieron que el responsable de uno de los mayores hits en castellano de la música pop (”Despacito”) hoy forme parte de este disco en castellano de Costello.

De aquel primer encuentro con el cantautor inglés pasaron algunos años. Krys comenzó a trabajar con Costello en 2018. Produjo los discos Look Now, el EP Purse (con temas escritos por Costello junto a Paul McCartney, Johnny Cash, Bob Dylan y Burt Bacharach) y luego Hey Clockface. En un par de meses se estrenará Spanish Model. Para los más fans que se animen a escuchar la nueva versión de aquel disco de Costello con The Attactions, esta es la lista de temas y sus intérpretes. “Action” (Nina Diaz); “(Yo no quiero ir a) Chelsea”, Raquel Sofía y Fuego; “Te vi (The Beat)”, Draco Rosa; “Pump It Up”, Juanes; Detonantes (Little Triggers)”, La Marisoul; “Tu eres para mi (You Belong To Me)”, Luis Fonsi; “Hand In Hand”, Francisca Valenzuela y Luis Humberto Navejas; “La chica de hoy (This Year’s Girl)”, Cami; “Mentira (Lip Service)”, Pablo López; “Viviendo en el paraíso (Living In Paradise)”, Jesse & Joy; “Lipstick Vogue”, Morat; “La turba (Night Rally)”, Jorge Drexler; “Llorar (Big Tears)”, Sebastián Yatra, “Radio Radio”, Fito Páez; “Crawling To The U.S.A.”, Gian Marco y Nicole Zignago; “Se está perdiendo la inocencia (Running Out Of Angels), Vega.

La portada de Spanish Model, de Elvis Costello Gentileza Universal Music

“This Year’s Model trata sobre el deseo y cómo se relaciona con el amor, la moda y la mirada masculina hacia las mujeres y el control, especialmente en el control político sobre todos nosotros -dice Costello-. No creo que haya nada con lo que alguien en otro idioma no se hubiera encontrado. Algunas de las letras pueden ser un poco oscuras porque utilizo modismos peculiares en inglés, pero constantemente me enamoro de los discos en otros idiomas en los que ni siquiera sé una o dos palabras de cortesía. A lo que respondes es a la humanidad, al orgullo, al dolor, a la celebración”.

LA NACION