Lollapalooza Argentina ya festeja sus 10 años: cuándo salen a la venta las entradas y el beneficio para los más fanáticos

Lollapalooza Argentina está de fiesta. Previo a una nueva edición en su “sede central”, la ciudad de Chicago, el festival creado por Perry Farrell confirma que su décima edición se llevará a cabo del 21 al 23 de marzo de 2025 en su espacio de siempre, el Hipódromo de San Isidro. Para celebrar las diez ediciones, la productora local del festival, DF Entertainment, anuncia una importante novedad para los más fanáticos del festival, que tendrán un espacio preferencial en la primera preventa.

Este año, además de los Early Bird y los abonos generales, Lollapalooza Argentina incorpora Lolla FAM, una nueva instancia de venta creada para los seguidores más fieles, que contará con beneficios exclusivos para aquellas personas que fueron a cinco o más ediciones del festival. También suma una nueva categoría de abono: 3 Day Pass Plus.

La venta de abonos de Lolla FAm se llevará a cabo este miércoles 5 de junio desde las 10 de la mañana. La organización comunica que se podrán adquirir hasta dos abonos por código y en hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas Santander American Express. “Lolla FAM es un nuevo abono para los 3 días del festival disponible en una ventana de venta exclusiva para fans de Lollapalooza con un código que llegará por mail, estará disponibles a partir del miércoles 5 de junio a las 10, exclusivamente para aquellos que reciban el código de compra, a $120.000 + service charge en hasta 6 cuotas sin interés”, señala el comunicado de prensa. Los tickets van a estar disponibles únicamente a través de la web de AllAccess.com.ar. Más información sobre Lolla FAM en http://www.lollapaloozaar.com/lollafam.

Early Bird

El jueves 6 saldrán a la venta los clásicos Early Bird de Lollapalooza. Será a partir de las 10 de la mañanay tendrán un costo de $120.000 + service charge en hasta 6 cuotas sin interés. Los tickets se venderán únicamente a través de la web de AllAccess.com.ar. Una vez agotados los Early Bird se pasará automáticamente a la etapa Preventa 1 y así sucesivamente a las siguientes etapas de venta.

La producción recomienda no adquirir tickets en otros sitios, ya que los oficiales se venden únicamente en AllAccess.

Miley Cyrus en Lollapalooza Argentina 2022 Tomás Cuesta - LA NACION

En sus nueve ediciones, Lollapalooza Argentina movilizó a más de 2.100.000 personas. El festival, producido por DF Entertainment y C3, está presentado por Flow, quien transmitirá en vivo las tres jornadas del encuentro, tal como lo hizo en las últimas ediciones. Recordemos que por el Hipódromo de San Isidro ya han pasado figuras mundiales como Red Hot Chili Peppers, Metallica, Eminem, Foo Fighters, Billie Eilish, Blink-182, Arctic Monkeys, Miley Cyrus, The Strokes, The Weeknd, Drake, Twenty One Pilots, Lana Del Rey, Post Malone, The Killers, Doja Cat, Limp Bizkit, 30 Seconds to Mars, Rosalía, Lorde, Jack White, Imagine Dragons, Lenny Kravitz, Pharrell Williams, Sam Smith, Calvin Harris, Robert Plant y muchísimos artistas más.

LA NACION