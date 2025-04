Babasónicos en el Quilmes Rock: clásicos, algunas sorpresas y el sello de una de las bandas más celebradas por todos

“A mí hay un montón de cosas que me gustan, que los públicos se mezclan... cuando me informaron del festival sugerí que nos pongan con Intoxicados; lo que más me gusta es eso”, decía Adrián Dárgelos en los camarines del primer Quilmes Rock, allá por el año 2003. En aquella oportunidad, Babasónicos compartía cartel con Café Tacuba, El Otro Yo, Juana La Loca y La Portuaria y su show se transformaría en un mojón clave en la historia de la banda: presentaba por primera vez en vivo “Irresponsables”, el tema con el que darían el salto definitivo hacia el mainstream. Después de una década de entregar discos que no encontraban la masa de público que merecían, Jessico (2001) había sido la prueba de que finalmente se encontraban más allá del nicho e Infame (2003), la confirmación de que no habría vuelta atrás.

Llevar su propuesta a escenarios disímiles sin otorgar concesiones se convirtió en política de estado para Babasónicos. Así como en 2003, también lo harían en 2020 cuando en Cosquín Rock fueron la única banda de rock en tocar en el escenario destinado al trap y al reggaetón, que tenía a Duki y Cazzu como principales figuras. El año pasado, hicieron lo propio en el escenario principal de Creamfields, el festival de electrónica más convocante de Argentina y una de las franquicias especializadas más importantes del mundo. Como una estrategia de guerrilla, Dárgelos y compañía no cambiaron su propuesta. Se aferraron al repertorio que eligieron para su gira actual y así se plantaron.

Babasónicos, una banda que siempre cumple Lucas Ignacio Mangi

Algo similar sucedió este sábado por la noche, en el Día 3 del Quilmes Rock 2025. Con Rata Blanca, No Te Va Gustar y El Kuelgue (más un video de Pity proyectado en las pantallas) en la previa de los escenarios principales. Aquella máxima dicha a cámara más de veinte años atrás, se mantiene: Babasónicos como artista líder de la fecha más ecléctica del festival. “Bye bye”, “Pendejo” y “En privado”, la tríada inicial, funcionó como muestra de lo que sería la lista de temas. Flirteo y pavoneo que puede tomar forma de un rock/pop de pulso bailable en el primer caso, de enjundia guitarrera en el segundo y de balada al borde del bolero en el tercero. “Buenas noches, muchas gracias”, fue la escueta presentación de Dárgelos. “Anubis” con el estribillo en falsete para cantarle a la muerte, porque la seducción babasónica es hasta las últimas consecuencias y de vuelta a la carga con el rock and roll de “Cuello rojo”, un tema que se convirtió en una rareza de su repertorio en los últimos diez años desempolvada para la ocasión.

“El colmo” fue el primer gran momento cantado de la noche como un recorrido de la música de Babasónicos: desde el campo popular al VIP. “Sin mi diablo”, “Los calientes” y “Puesto” volvieron a funcionar como muestra del abanico sonoro del grupo. Un abanico que si bien se muestra amplio nunca suena a desbordado ni a ejercicio de estilo. Esa dinámica dialéctica en la discografía, en la que cada disco funciona como respuesta al anterior -sin negarlo, sino más bien alimentándose de él para dejar una síntesis que siempre es sugerida y no explícita- funciona en vivo como el marco para controlar una propuesta estética de límites definidos. Especulación y espectáculo.

Adrián Dárgelos, líder de Babasónicos Lucas Ignacio Mangi

“Más, más, más, más también”. Gritó Dárgelos, sobre la pasarela, una vez terminado “Como eran las cosas”, mientras desde el público le devolvían aplausos ante cada pedido insistente. Y lo que vino no fue una para congraciarse con la arenga sino “Tajada”, el último single del grupo, casi como un gesto antifestivalero. Babasónicos, la banda que elige tocar en escenarios diversos sin doblegar su propuesta, lejos de caer en la tentación de ajustar el set a clásicos únicamente (faltaron “Microdancing” y fue la primera vez en mucho tiempo que no tocaron “Putita” en un festival, por ejemplo), consolida una mímesis que no es de lo que se supone que debe hacer una banda en vivo sino hacia adentro, hacia su esencia. Babasónicos se imita a sí mismo y así conforma una performance que es pura representación.

“Y qué?”, “El loco”, con Dárgelos jugando al crooner, “Carismático”, “Yegua” y “La pregunta” fueron la seguidilla final antes de los bises. Así Babasónicos sostuvo el control de un set que nunca se regodeó en el clímax ni en los valles. Un histeriqueo con la forma, una dilación -que también es dilatación- del placer. Ahí uno de los puntos por los cuales Babasónicos se vuelve una banda necesaria, porque en momentos de extremos, calibran una estética que en estudio y en vivo puede cantarle al amor, a la seducción, a la infidelidad y al sexo sin jamás ser una arcada de pura pulsión. Babasónicos aborda el contenido desde una extrema ambición formal.

“Soy rock” fue puesta en valor de su propio recorrido en un festival que lleva el nombre de la cultura al lado de una marca y el cierre, como fin del arco narrativo, con “Irresponsables”, ese tema que hace 22 años presentaban con mismas dosis de timidez y desparpajo. “Chau, muchas gracias”, gritó Dárgelos otra vez sobre la pasarela. Y repitió el latiguillo. “Más, más, más” mientras alzaba las manos y movía los dedos como si le hiciera cosquillas al aire de la noche.

Sebastián Chaves Por