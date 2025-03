Mon Laferte: su confesión a LA NACIÓN y el explosivo show con guiño a Britney Spears

Mon Laferte estuvo presente este viernes en el Hipódromo de San Isidro y brindó un explosivo show en el cierre de la noche del Lollapalooza Argentina 2025 con sus hits como “Tu falta de querer”, “Pornocracia”, “Si tú me quisieras” y “Tormento”. También sorprendió al cantar en vivo su nueva canción “Otra noche de llorar”, que estará en su próximo álbum, Femme Fatale.

Antes de salir al escenario la artista habló con LA NACION y contó que estaba con muchas expectativas por su vuelta al país y ver la reacción de sus fanáticos por su nueva canción. “Estoy muy emocionada”, dijo Laferte y reveló que primero pensó en si la cantaba o no, pero lo hizo porque le debía ese regalo a sus fieles seguidores. Además, elogió al público argentino por la pasión con la que viven las cosas: “Con la misma intensidad que viven el fútbol siento que viven los conciertos y amo eso”.

Mon Laferte en el Lollapalooza Argentina 2025 @monlaferte

No es la primera vez que Mon está en el país y cada vez que viene se la ve más contenta con su visita. Tal es así que confesó que podría vivir en Buenos Aires sin ningún problema. “Me encanta esta ciudad”, aseguró y expresó su deseo de hacer una colaboración con CA7RIEL & Paco Amoroso. “Soy súper fan, son muy divertidos. Los amo”, manifestó.

Al igual que todas sus canciones, “Otra noche de llorar” se hizo en base a las experiencias que tuvo la chilena-mexicana. “Es una historia mía. Se desprende del álbum que se va a llamar Femme Fatale y se trata de confesiones, de mis historias”, afirmó y dijo entre risas: “Es como si te invitara a tomarnos un fernet y te contara mi historia”.

Mon declaró que aprendió a sobrellevar el amor y ya no cree en “ese amor romántico”. Siguiendo el hilo de su próximo lanzamiento planteó que hay que aceptar el dolor, abrazarlo. “Hay una cultura general en donde nos quieren vender con fuerza el ‘ser feliz’ y hay millones de libros para esto. Es una idea muy capitalista también”, sostuvo y agregó que hay una idea de que la mujer empoderada “no sufre” y no es así, porque debería hacer lo que quiere. “Creo que está bien llorar porque haces una catarsis y es real. No escondes la basurita debajo de la alfombra, la sacas toda y después te levantas”, cerró.

Mon dejó uno de los momentos más picantes en la noche del viernes cuando le dedicó su show a Britney Spears mientras Justin Timberlake cantaba al mismo tiempo en otro escenario. “Pensé que no iba a venir nadie, que todos se iban a ir con ese Justin. Por ti, Britney”, dijo frente a su público.

