Los Enanitos Verdes: los hijos de Marciano Cantero y Felipe Sataiti inician una nueva etapa con la histórica banda

MENDOZA. -Están parados sobre la muralla que divide todo lo que fue de lo que será. Por estas horas, se gesta una nueva era en una de las bandas icónicas del rock latinoamericano: Los Enanitos Verdes. Así las cosas, tras la muerte de sus principales figuras, Marciano Cantero, reconocido cantante, y Felipe Staiti, eximio guitarrista, sus hijos se pusieron manos a la obra y prometen llevar su legado a lo más alto en el escenario.

Aunque, por ahora, no hay fechas de presentaciones ni formatos de los shows, el anuncio, realizado sorpresivamente en las redes sociales de la legendaria agrupación fue una verdadera bomba en el ambiente musical, justo en los días en los que se recuerda el nacimiento del histórico cantante. “Nos vemos en la gira”, se limitaron a contar, generando el entusiasmo de los seguidores.

La novedad apareció en los posteos de los “Enanos” este lunes, un día antes de la conmemoración del natalicio de Marciano, quien dejó este plano en septiembre de 2022. El recuerdo más reciente tiene que ver con la partida de Felipe, en abril de este año.

“Queremos honrar su sangre y su obra de la única manera que sabemos: ¡haciendo música!”, expresaron los jóvenes en un comunicado que se difundió en las cuentas oficiales del mítico conjunto mendocino. La ausencia irremplazable de ambos líderes generaba interrogantes sobre el destino del legado.

De esta manera, en medio del dolor por la partida de los máximos referentes y fundadores de la banda, sus descendientes apostaron a una nueva etapa, que no deja de conmover y ya genera expectativas entre los fanáticos. La flamante formación contará con la participación de Javier Cantero, Natalio Staiti y Juan Pablo Staiti, hijos de Marciano y Felipe, respectivamente, junto con el baterista Jota Morelli y el bajista Guillermo Vadalá, quienes integraron la banda en sus últimos años.

“Hay lazos que no se rompen con el tiempo, se transforman. La música es la herencia más hermosa que se puede dejar”, arranca el emotivo texto. “Durante décadas, Enanitos Verdes fueron la voz, el bajo, la guitarra y el corazón de Marciano y Felipe. Hoy, sus hijos Natalio, Juan Pablo y Javier, junto a Jota Morelli y Guille Vadalá, nos unimos para continuar el legado”, destacaron en el escrito que tuvo miles de likes, con comentarios de fans de todas partes del mundo.

No fueron años fáciles para la agrupación, tras el deceso de Cantero. De hecho, Staiti fue quien había quedado al frente de la banda, junto con Morelli, Vadalá y otros músicos, logrando revivir la mística en los escenarios, con giras internacionales, basado en el recordado y famosos repertorio.

Javier Cantero, hijo de Marciano Alejandro Guyot

Por eso, ahora, tras la partida de ambos, se tomó la decisión de darle continuidad a todo el camino recorrido, extendiendo la historia de la banda, de la mano de los herederos, quienes son conscientes de que sus papás serán insustituibles. Por eso, se trata de una movida histórica y conmovedora que promete pisar fuerte en los escenarios, a la espera también de sorpresas y temas nuevos.

“Quienes crecimos con Enanitos Verdes aprendimos que la música no es solo lo que tocamos, sino el refugio donde nos volvemos a encontrar”, expresaron en el mensaje que no deja de multiplicarse entre los seguidores de la banda. “Con la convicción intacta y el respeto de siempre, asumimos el compromiso de retomar este proyecto y llevarlo nuevamente a la ruta. Gracias por estar del otro lado en cada etapa; los invitamos a seguir acompañándonos en este nuevo camino. ¡Nos vemos en la gira!”, cerraron la comunicación con el público, dejando latente la expectativa acerca de lo que vendrá, ya que no todavía no hay detalles de fechas, lugares ni estética que tendrán los recitales.

Los Enanitos Verdes en los años 80, en la Plaza de Mayo

Este martes 25 de agosto, las redes sociales se inundaron de canciones de artistas mendocinos para conmemorar a sus principales referentes, en homenaje a Cantero, en una iniciativa denominada “Mendoza suena fuerte”, realizada por la Subsecretaría de Cultura, dependiente del Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE del Gobierno de Mendoza.

“La fecha representa una oportunidad para recordar a Cantero, cuya obra y trayectoria trascendieron las fronteras de Mendoza y dejaron una huella en varias generaciones, y al mismo tiempo visibilizar la diversidad y el talento de quienes integran actualmente la escena musical mendocina”, indicaron desde la cartera local.