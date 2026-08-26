Dolly Parton y la canción rupturista que encontró su mejor versión en la voz de Whitney Houston

Muchas veces, cuanto más simples, las canciones esconden mayores secretos. Cuando Dolly Parton tenía 27 años escribió una llamada “I Will Always Love You”, que se convirtió con los años no solo en uno de sus caballitos de batalla, sino también tuvo otro momento de fama (por cierto, mucho mayor), casi dos décadas después, en la voz de Whitney Houston.

Dolly Parton SUZANNE CORDEIRO - AFP

Parton, quien falleció este martes, a los 80 años, encontró en su propia canción un doble mensaje. Por un lado, dejar una historia apta para todos aquellos que se vieran representados en sus versos. Por otro, para Dolly era la manera de ponerle fin a un ciclo, que tenía que ver con lograr independencia como solista, luego de la amplificación de su carrera que había conseguido gracias a un programa de televisión.

The Porter Wagoner Show fue un programa de larga duración que se transmitió durante 20 años, entre 1961 y 1981. Los primeros cuatro años fueron en blanco y negro. Desde 1964, su etapa “color” trajo a jóvenes intérpretes para acompañar a Wagoner. Y, sin duda, Parton fue la más destacada.

Porter Wagoner había nacido en 1927, en el seno de una familia de granjeros. Como compositor e intérprete se hizo famoso en radios de mediano y largo alcance de los Estados Unidos, hasta que llegó a la pantalla de televisión con su alter ego Skid Row Joe, que tuvo diferentes partenaires durante aquellas dos décadas. En 1967 arribó Dolly, casi 20 años menor que él, con quien hizo la dupla más famosa de toda la historia del ciclo televisivo. Tras ser una de las grandes figuras de aquellas emisiones, Parton dio un paso al costado en 1974, año en que se estrenó su famosa canción. Durante los dos siguientes años ganó protagonismo en la pantalla Barbara Lea.

“En la vida de cada uno siempre hay una persona especial. Una persona a la que se ama más que a nadie más. Esta canción es sobre esa persona especial en mi vida”, decía Parton en uno de estos programas, antes de cantar “I Will Always Love You”, una balada de aires country, que también podría haber sonado bien, pero una década atrás, en las voces de solistas estilo Elvis, cuando los rocanroles eran matizados por temas lentos.

¿Llegó a la voz de Elvis? No. Cuentan las malas lenguas que cuando el representante del astro sugirió que la compositora debía ceder parte de sus derechos sobre el tema si Presley la grababa, Parton se negó.

Dolly Parton Andres Kudacki - FR170905 AP

¿De qué habla la canción? ¿Un romance que se terminó? No. Parton se casó con Carl Thomas Dean en 1966 y estuvieron juntos hasta la partida del esposo, en 2025.

La canción dice: “Recuerdos agridulces, eso es todo lo que me llevo. Así que adiós, por favor no llores. Ambos sabemos que no soy lo que necesitas. Y siempre te amaré”. Aunque siguieron cantando juntos hasta 1976, la canción era una despedida para Wagoner. Y por cómo había crecido la popularidad de Parton, se podría pensar que el desencadenante habría sido lo contrario de lo que decía aquella letra. No era él (o su programa) quien no la necesitaba, sino ella, que debía emprender nuevos rumbos, tras la exitosa salida de su álbum Jolene, publicado en 1974.

Muchos años después Parton ha cantado “I Will Always Love You” en homenajes a Wagoner. Incluso ha cambiado su letra. “Siempre te amaremos”, decía con su voz estridente. Pero faltaba un nuevo capítulo en la historia de esta canción.

En 1992, la pieza más famosa de Parton acompañó otra historia, la de un guardaespaldas llamado Frank Farmer que debía proteger a una famosa cantante, Rachel Marron. Entre la estrella de esta historia, Whitney Houston, y el plebeyo que debe cuidarla, Kevin Costner, nace un amor correspondido pero que no prospera. Él cumple con su deber y arriesga su vida para protegerla, pero aun así, sus destinos siguen por distintos caminos.

La última frase de Rachel, “Adiós, para siempre adiós”, es el resumen perfecto de la canción que se escuchará al final, en la voz de la propia Houston. Tan certera fue su versión de “I Will Always Love You” que hubo varias generaciones que pensaron que el tema le pertenecía a Whitney, ignorando que había sido escrito 20 años atrás por Parton.

En esta canción, bien actualizada a las sonoridades de la década del 90 que estaba comenzando, Whitney hizo uso de sus agudos y de su estentóreo fiato.

Esa segunda primavera que tuvo el tema se vio muy bien reflejada en los números de venta y los charts. Una vez que se lanzó como single, la nueva versión estuvo en la cima del Top 100 de Billboard durante 14 semanas consecutivas. Ganó dos premios Grammy y 30 años después seguía siendo el single más vendido de todos los tiempos de una artista femenina.

En noviembre de 1992 se publicó la banda de sonido de la película, que también incluyó canciones de Lisa Stansfield, Kenny G, The S.O.U.L. S.Y.S.T.E.M., Curtis Stigers y Joe Cocker. Además, para la banda sonora, Houston también cantó “I’m Every Woman” (que ya había grabado 15 años antes Chaka Khan, para su debut como solista), y “I Have Nothing” (de David Foster y Linda Thompson).

Por supuesto que “I Will Always Love You” siguió mandando dentro de ese repertorio. Y lejos de ponerse celosa, Parton elogió la versión de Houston: “Fue uno de los sentimientos más abrumadores que he tenido al escucharla tan bien, tan hermosa y tan grande. Simplemente, la tomó y la convirtió en más de lo que jamás hubiera sido”.

En cierto modo, tenía motivos para estar orgullosa. Después de todo, no comparó su versión con la de Whitney sino que autocelebraba su talento como compositora y la capacidad de Houston para poner el tema, otra vez (y de un modo totalmente diferente al anterior) sobre un pedestal.