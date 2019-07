Los mejores videos animados que se veían en MTV, el YouTube de los ochenta

Peter Gabriel en uno de los más llamativos clips de la década del ochenta

Mauro Apicella SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de julio de 2019 • 00:01

La elección del clip del tema de The Buggles "Video Killed The Radio Star" para abrir las transmisiones televisivas de la señal MTV hace más de 35 años seguramente no fue casualidad. Quizás de manera de deliberada realmente se quería decir que los videos habían matado a las estrellas de la radiofonía. Nada termina de morir del todo porque la radio se sigue escuchando, lo que cambia es el medio por donde pasa el mainstream.

Si bien es cierto que los clips no nacieron con MTV sino un par de décadas antes, lo que hizo la señal fue darle ese espacio que hasta ese momento no existía. A diferencia del YouTube actual, donde el amateurismo pelea cuerpo a cuerpo con la producción comercial y profesional, lo que propició MTV fue el hecho de que se elevaran los estándares de producción de videos. De ejemplo sirven tres de la década del 80 que apelaron a las nuevas tecnologías de ese tiempo o al ingenio en la narrativa de una historia y la manera de plasmarla en un clip. "Money For Nothing", de Dire Straits ; "Sledgehammer", de Peter Gabriel y "Take On Me" de A-Ha.

"Money For Nothing"

Uno de los grandes éxitos de Dire Straits y de su disco más famoso, Brothers in Arms (1985), fue su segundo corte de difusión, "Money For Nothing". En primer lugar por el riff de guitarra, tan repetitivo como llamativo, que no tiene comparaciones hasta la actualidad. El líder de la banda, Mark Knopfler, no sólo había encontrado una buena secuencia de notas, también había logrado un sonido singular con una guitarra Les Paul (con muy poco procesamiento) y una letra que fue polémica y resultó censurada.

La historia es la de un empleado que mueve artefactos electrónicos en una sala donde hay una pared de televisores. La letra de la canción es su voz; la de ese hombre vestido con mameluco azul que se pasa el día viendo videos y criticando lo que ve. Lo primero que se escucha en la canción es la voz de Sting (sí, porque el feat. no se inventó con la llegada de YouTube y las redes sociales) que dice: "I Want my MTV", con la misma entonación de "Don't Stand So Close To Me" recitado. Pero lo que más resonó fue la frase que fue considerada homofóbica que cantaba Knopfler: «maricón con pendientes y maquillaje». Por ese motivo fue censurada en varios países.

Money For Nothing, de Dire Straits

El video le dio una nueva dimensión a la canción. Fue el resultado de una gran negociación, porque mientras la compañía discográfica que tenía fichada a Dire Straits veía en la pantalla chica el futuro de la música, a Knopfler no le interesaban los clips. Sólo quería que el video fuera la banda tocando.

Sin embargo, si bien aparece todo el grupo como si fuera un falso vivo, también está la secuencia del trabajador resuelta con animación. Además, colaron allí, en las pantallas dentro del clip, la imagen de otros artistas. En realidad, de otro. Porque allí figura el video de una banda llamada First Floor, con el tema (sin sonido) "Baby, baby". Pero en realidad se trataba de la banda electro-pop húngara Elso Emelet, con la canción "Állj, vagy lövök". La segunda imagen directamente es la de un grupo ficticio, Ian Pearson Band, y el video de un tema ficticio, "Sally".

Una de las historias más originales de mediados de los ochenta 05:00

Video

El personaje animado, su compañero de trabajo que mueve cajas (igual que él) y el perro que aparece al final son los verdaderos protagonistas. Por ese trabajo "Money For Nothing" se llevó, en los MTV Video Music Awards, los premios por Video del año y Mejor video de grupo."

"Take On Me "

Es una canción escrita por Pal Waaktaar, Morten Harket y Magne Furuholmen, integrantes del grupo noruego A-Ha, que no dice demasiado. Se publicó como single en 1984 y, un año después, como parte del disco debut de la banda. Pero el tema, que quizás sea uno de los mayores hit que dio este grupo, recién captó la atención del público cuando apareció en formato de clip. Como la letra no contaba realmente una historia sino plasmaba solo unas frases apenas conexas, el relato terminó desarrollado en el video.

El juego de palabras "Take On Me / Take Me On" fue el disparador de la historia. En el clip se puede ver a los integrantes de la banda dibujados en lápiz con movimientos de técnica rotoscópica (utilizada para el cine a partir de la década del treinta). La historia comienza en una cafetería. Una chica hojea una revista de historietas y descubre al cantante de la banda, allí dibujado, que le guiña el ojo y la invita a sumergirse en el mundo de las viñetas. La chica literalmente desaparece. La moza que le había traído el café piensa que se escapó sin pagar, se enoja y estruja la revista que leía la muchacha y la tira a un cesto de basura. Por ese hecho, en el mundo virtual del cartoon se desencadena una situación inesperada. La chica logra volver al plano real pero ese no es el verdadero final. Hay que ver el video para enterarse.

En los premios MTV Music Awards ganó seis de las ocho categorías en las que el clip estuvo nominado. Mejor nuevo artista en video, Mejor concepto, Video más experimental, Mejor dirección, Efectos especiales y el más votado de los televidentes.

El grupo noruego se hizo famoso con este vídeo 03:47

Video

"Sledgehammer"

La masa. Ese es el título del tema. Fue el primer corte de difusión del disco So, el primero en llevar un nombre diferenciado del resto de los que Peter Gabriel venía publicando en su carrera solista, luego de su partida del grupo Genesis. Entre 1977 y 1982 editó discos numerados (I, II, III y IV) que se los diferenció por alguna cualidad del arte de tapa. Así fue que el primero se lo reconoce como Car; el segundo, Scratch; el tercero Melt y el cuarto Security. Recién en 1985 dio un giro a su carrera y publicó So, que trajo "Sledgehammer".

De ida o de vuelta; en serio y muy convencido de lo que dice o totalmente irónico, la clave de la canción parece estar en estas frases: "I've kicked the habit, shed my skin. / This is the new stuff, I go dancing in, we go dancing in".

Peter Gabriel en uno de los más llamativos clips de la década del ochenta

Lo cierto es que el video realmente fue "the new stuff" por la manera como se utilizó una técnica mixta de las artes plásticas aplicadas a la animación, primero con un Peter Gabriel real, pero con una vitalidad fragmentada, luego directamente como un actor hecho en plastilina. El clip fue dirigido por Stephen R. Johnson y producido por Adam Whittaker. Para su desarrollo se utilizó claymation (animación con plastilina), stop motion (animación de imágenes fijas sucesivas) y pixelation (variante de la anterior, se aplicaba a seres humanos para darles movimientos como si fueran marionetas).

Peter Gabriel, siempre uno de los músicos más creativos y apasionados por la tecnología 05:45

Video