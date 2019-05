Fer Ruiz Díaz, Manuel Moretti de Estelares, Sergio Rotman, Mimi Maura, el Chaqueño Palavecino y Pablo Lescano hablan de la carrera de los Decadentes y lo que representan para la música popular argentina Crédito: Gentileza Capif

Emilio Zavaley SEGUIR Manuel Buscalia SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de mayo de 2019 • 11:51

"¿Quién no creció escuchando a los Decadentes?", se preguntó Pablo Lescano ayer a la noche en Mendoza. El líder de Damas Gratis fue uno de los invitados de lujo que Los Auténticos Decadentes en el festejo organizado por Capif en la bodega Dante Rubino de Luján de Cuyo para reconocer la trayectoria de la banda.

Como Lescano, otros amigos y colegas de los Deca les regalaron amor y reverencia arriba del escenario cantando sus éxitos y debajo también, describiendo lo que el grupo con 30 años de carrera significó para sus vidas y para la música argentina.

Fernando Ruiz Díaz

Los Decadentes son como el símbolo de la familia, la familia más loca del rock argentino. Además de que soy fan de ellos desde chico, después me hicieron sentir un Decadente honorario. Son increíbles. Tienen a Serrano, uno de los cinco, seis compositores de rock más grandes. Lo pongo al lado de Luis Alberto Spinetta, Charly, Cerati. Ellos respiran música y son la fiesta nacional, Hicieron canciones inolvidables e inoxidables. Para mí el gran tema que los representa es "Somos" donde dicen "Soldado de plomo de tu alegría, somos la fruta prohibida, el deporte criollo que cura las heridas".

Fuente: LA NACION - Crédito: Hernán Zenteno

Mimi Maura

Los conocí cuando fueron a Puerto Rico en 1994 y eran una fiesta. Tocaron con los Cadillacs y terminaron el show con "We Are The World", todo improvisado. Fue muy divertido. La música está para divertir y traer alegría a los hogares y los Decadentes son eso.

Sergio Rotman

Yo los conozco desde antes que nacieran así que puedo hablar con justicia. Puedo decir que si a los Decadentes de 1989 les hubiera dicho que Capif les iba a hacer un tributo en 2019, no solo no me hubieran creído sino que además me hubiesen cagado a trompadas. Pero bien merecido lo tienen.

Chaqueño Palavecino

Yo los conocí con Los Nocheros en el Festival de Villa María donde está toda la música: el rock, el pop, el folclore. Nos subimos al escenario a cantar, cuando estaba en auge "Vení Raquel". Después grabé "Ríos" con ellos hace tiempo y hace poco "Cómo me voy a olvidar". Tengo una linda amistad con ellos, son macanudos los muchachos. Fueron a cantar a un festival solidario que yo hago en el norte. Siempre le han puesto buena onda y por eso estamos acá, porque son buena gente. Acá gana la música pero también esa amistad, seas del palo que seas. Y como digo siempre, los envidiamos a los rockeros porque tienen algo... esa buena onda de estar todos juntos, viajar y pasarla bien.

El chaqueño Palavecino con Jorge Serrano cantan "Cómo Fuente: LA NACION - Crédito: Hernán Zenteno

Pablo Lescano

¿Quién no creció escuchando a los Decandentes? Me acuerdo de ir a la secundaria y escuchar "Te vi llegar del brazo de un amigo cuando entraste al bar" (canta). Y bueno, están acá en el corazón.

Manuel Moretti

Los Decadentes son el mundo de la canción popular hermosa, compositores divinos y una banda alucinante que están juntos hace 30 años y no paran de crear cosas cada vez mejores. Para mí es un placer enorme que me hayan invitado a cantar y estar acá acompañándolos.