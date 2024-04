Fuck You! El último show: del proyecto de Rodrigo Espina que quedó trunco al rescate de las imágenes de Sumo en Obras

Escuchar

“Y bueno, esta noche el show es un show al revés. A mí se me dio vuelta la vida. También es un show dedicado al amor y a que la gente se respete uno al otro, ¿Ok? Y entonces, por esa gran razón es un show al revés. El primer tema es lo que le dijo Borges al punk en el tren de Londres”, abría con este parlamento Luca Prodan el show de presentación de After Chabón, último álbum de estudio de Sumo, en el mítico Estadio Obras, el 10 de octubre de 1987. Eso sucedía apenas un par de meses antes de su muerte, ocurrida el 22 de diciembre de ese mismo año. Esa noche, la del show al revés, Sumo arrancaba a pleno con “Fuck You”, acompañado por un pogo infernal.

Cita por excelencia para los amantes del séptimo arte, entre las perlas y novedades del Buenos Aires Festival de Cine Independiente (Bafici) que se desarrolla entre el 17 y el 28 de este mes, se destaca Fuck You! El último show, seleccionada como película de cierre del festival. Es un documento visual de José Luis García sobre una idea original de Rodrigo Espina. El documental fue grabado originalmente en formato VHS y rescata diferentes momentos de aquel día histórico para el rock local, un registro del backstage con testimonios de los músicos, la prueba de sonido, el ingreso del público al estadio y fragmentos destacados del espectáculo.

Roberto Pettinato y Luca Prodan en los camarines de Obras Gentileza Barakacine

“Un par de meses antes de ese registro, Luca había pedido a su amigo Rodrigo Espina que empezara a grabar sus shows, ya que creía que no le quedaba mucho tiempo. Y eso es lo que Rodrigo hizo filmando varias de esas últimas presentaciones. Efectivamente, dos meses después de la grabación de Obras, Luca muere. Parte de esos materiales los usamos en Luca, la película de Rodrigo Espina estrenada en 2007, y el resto de material quedó como archivo de la producción, hasta ahora”, recuerda Aníbal Esmoris, productor del documental junto a Barakacine.

La historia es que la noche que se hizo el recital de Obras 87, Espina tuvo un problema familiar y le pidió a su amigo José Luis García que lo cubriera. Por consiguiente, el recital de Obras lo grabó enteramente García.

“Mientras Rodrigo aún vivía intentamos todo el tiempo realizar una película con esos materiales y no se dio. Luego, el proyecto surgió a partir de una convocatoria que nos hizo José Luis, donde nos planteó la realización de esta película casi como un trabajo antropológico”, cuenta el productor.

Germán Daffunchio en pleno show Gentileza Barakacine

En el documental de 83 minutos de duración, desfilan distintas escenas de aquella noche inolvidable, como el deambular de Luca entre bambalinas, por los pasillos y en los vestuarios repletos de músicos, asistentes y amigos de la banda, con la adrenalina a flor de pie, y que dan cuenta del gran momento que estaba atravesando Sumo.

“Esa tarde fuimos con nuestro equipo a buscar a Luca a su casa de la calle Alsina y tomamos el colectivo 29 en Plaza de Mayo hasta Obras. Llegamos para la prueba de sonido, unas tres horas antes del concierto, y luego lo seguimos todo el tiempo por los camarines y pasillos del estadio. El guiaba el relato de la cámara como si fuera una toma secuencia, a la que se iban sumando el resto de los músicos, managers y asistentes de todo tipo de manera muy natural, muy libre, así como era Sumo”, recuerda García.

Un breve repaso antes del show: un joven Andrés Calamaro junto a Luca Prodan Gentileza Barakacine

“En ese momento yo tenía 22 años, era fan de Sumo, y estar ahí siguiendo a Luca con la cámara era como tocar el cielo con las manos, fue una experiencia increíble -repasa José Luis García-. Era la primera vez que estaba en un backstage y luego arriba del escenario durante el show. Recuerdo cuando subí, medio agarrándome de alguno de ellos porque no se veía nada, estaba todo a oscuras; luego encendieron las luces, habló Luca y cuando arrancó con “Fuck You” fue como si se encendiera un ventilador gigante que me llevó puesto. La verdad es que era mucha adrenalina estar arriba del escenario. Eso que ellos transmitían al público fue un torbellino que me envolvió a mí y también a la cámara, y decidí dejar eso en la edición para sentir lo vivo que estaba todo ese grupo de músicos excepcionales, liderado por un personaje impresionante como era Luca”.

A partir de una cuidada edición, el film intercala diferentes momentos de aquella jornada histórica, incluida la prueba de sonido, con “Crua-chan” y “Estallando desde el océano”, cantado por Ricardo Mollo. En otro pasaje se lo ve a Luca repasando la lista de temas y caminando por los pasillos, siempre con la cámara acompañándolo de un lado a otro: se detiene a firmar un autógrafo, ensaya el fragmento de una canción con Andrés Calamaro y Marcelo Arbiser en acordeón, para luego hacer una elipsis y zambullirse de cabeza en el show, mientras canta “Noche de Paz”, “Mañana en el Abasto”, o “No tan distintos”), y otra vez volver atrás para mostrar el ingreso del público al estadio.

“En un momento Stravinsky era under, especialmente cuando lo echaron a patadas después de La Consagración de la Primavera [el estreno del ballet y concierto orquestal, el 29 de mayo de 1913 en el Teatro de los Campos Elíseos de París, terminó con una revuelta en el patio de butacas, al punto que el compositor y su coreógrafo, Vaslav Nijinski, se vieron obligados a huir por la puerta de atrás]. Lo under es algo que sucede por debajo de lo que está establecido, a veces puede ser algo que no sirvió, eso sería como la versión más cínica”, reflexiona Pettinato en otro pasaje del backstage, mientras Luca le pone su campera en la cabeza para molestarlo y se mata de risa.

POr años, el material de Obras 87 se creyó perdido Gentileza Barakacine

“Yo creo que él [por Prodan] sobresalió no porque estaba en un ambiente underground, porque en Europa no estaba en un ambiente así, pero vino con toda una cultura y la volcó en el ambiente underground de acá (…) Sumo no pierde la esencia. Ni siquiera el público que viene a ver a Sumo pierde la esencia, porque lo siguen entendiendo a Luca. Luca hoy puede desmayarse, como puede hacer un show hasta el final, y todo es parte del show. En cambio, si se desmaya Porchetto, van a la boletería y piden que les devuelvan la plata”, bromea el saxofonista.

“¿Ustedes creen que son los mismos de antes?, pregunta una voz en off. “No sé, yo sí, lo único que cambia es que ahora me gustaría estar ahí afuera con el público, encontrarme con amigos que vienen a verme, y no puedo porque viene gente a sacarme la ropa -dice Luca- . Lo de la fama... el long play de Charly García habla de eso, Yendo de la cama al living. No podés salir. Yo salgo igual, a mí no me importa, pero salgo a lugares como la esquina de Humahuaca y Gallo, donde hay una pandilla que están ahí y toman vino. Yo voy con ellos y no me dicen ‘Luca dame un autógrafo’, no me quieren sacar la remera ni nada”, sigue el líder de Sumo en un gran momento del documental.

“No sé lo que quiero”, “Cieguito Volador”, “Heroína” y “El ojo blindado” se suceden y el registro devuelve las imágenes de Luca Prodan, Germán Daffunchio, Ricardo Mollo (guitarras), Diego Arnedo (bajo), Alberto “Superman” Troglio (batería) y Roberto Pettinato (saxo). También aparecen en el registro audiovisual algunos de los músicos invitados que tocaron en ese concierto, como Andrés Calamaro, Tito Fargo, Marcelo Arbiser y Gillespi.

Diego Arnedo, en un pasaje del show en el que tocó un contrabajo Gentileza Barakacine

“Luca era una persona muy dulce. Quizás opuesta a la imagen de toro salvaje que daba desde arriba del escenario. No tenía filtros, era un tipo que ejercía su libertad de manera plena, con una honestidad impresionante. Así lo exponía en escena como fuera de ella, y así era también Sumo: una banda compuesta por músicos extraordinarios que hacían comunión con este líder que marcaba ese rumbo”, cierra José Luis García.

“Siempre creímos que ese material tenía que ver la luz y no podía ser condenado a un cajón y al olvido; por el contrario, lo consideramos un patrimonio cultural y siempre creímos firmemente que el público debía tener libre acceso al mismo, ya que en parte le pertenecía”, concluye el productor Aníbal Esmoris.

Luca Prodan murió dos meses después del show de Obras Gentileza Barakacine

Cuándo verla

Fuck You! El último show, de José Luis García, se proyectará este viernes 26 y sábado 27, a las 21.30, en el cine Gaumont. Las entradas pueden adquirirse online a 1200 pesos para estudiantes y jubilados y 1500 pesos para el público en general.