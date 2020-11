Lucía Tacchetti y su nueva era electropop

Lucía Tacchetti editó Eleté, su nuevo disco, en septiembre Crédito: Martín Pisotti

"El ukelele está en el placard, y me mira como diciéndome '¿por qué me guardaste en esta funda?'"", cuenta riéndose Lucía Tacchetti por videollamada sobre el instrumento con el que comenzó su carrera en Feriado (2015) y Degradé (2017). Lucía habla desde una habitación de su casa en Monte Grande: es su home studio, con varios sintetizadores y samplers, donde trabajó, primero, en Vol. 3D (2018) y este año, en ELETÉ, el disco que completa su transformación, en sonido, imagen y actitud, a una artista electropop. "Se me asocia con el ukelele porque fue lo primero que toqué. Pero fue 100 por ciento una cuestión de pura casualidad: me había mudado a esta ciudad y era el instrumento más barato que conseguí. Primero me compré una loopeadora de guitarra, en un viaje conseguí un pocket operator y después mi primer sampler, y desde ahí no paré: me puse a hacer esta música y sentí que era esto lo que quería que fuera mi punto de partida".

Delicado y clásico por momentos, intenso y nocturno en otros, ELETÉ, con la producción de Juan Stewart, estaba listo para salir a comienzos de año. Se postergó por los primeros meses de pandemia, y, según Tacchetti, fue un delay que lo terminó beneficiando. "El disco mutó. Había dos canciones que no me terminaban de cerrar y compuse dos nuevas ahora hace tres meses, 'Todo está donde lo dejé' y 'Creer en nada'", dice. Otro track que apareció en cuarentena fue el cover de "El magnetismo", llevando la canción de Él Mató a un Policía Motorizado al universo bailable melanco de LCD Soundsystem. "Las primeras semanas me invitaron a participar de shows por streaming e intenté preparar un cover para que cada una de esas sesiones fuera diferente, y decidí meter 'El magnetismo', que para mí siempre fue canción himno", dice. "Cuando la grabé, decidimos que entre en el disco porque tenía que ver con lo que pasaba en el disco con las voces, los arpegiadores... estos 'lados B' más largos'. Disfruté mucho hacerlo".

Bio en 10 segundos

Ciudad natal: Bahía Blanca, Buenos Aires

Influencias: LCD Soundsystem, Javiera Mena. "A Javiera la veo como una referente del electropop en español. Plantó una bandera muy grande para Latinoamérica", dice Lucía.

Show vía streaming

Este jueves 5 de noviembre presenta ELETÉ en vivo desde Niceto Club.

