Madonna, Shakira, Chris Martin y mucho más: lo que hay que saber sobre el show de medio tiempo del Mundial

A horas del partido final del Mundial de Fútbol 2026 que disputarán la Argentina y España en Nueva Jersey, mientras los hinchas de cada equipo se concentran en la definición que consagrará al seleccionado campeón, los detalles del show que se ofrecerá en el entretiempo siguen generando tanta expectativa como polémica.

Bad Bunny, protagonista del show del medio tiempo del último Super Bowl Stephen Lam - San Francisco Chronicle

El principal debate se centra en los pros y los contras que generará esta modificación del descanso de los jugadores y en la atención del público. Pero en los Estados Unidos, el país del show business, no se concibe un gran evento deportivo sin este tipo de espectáculos. Por tratarse del principal anfitrión, hay que adaptarse a sus reglas y ver si, luego de esta primera experiencia, el show del medio tiempo se torna costumbre en posteriores ediciones.

¿Podrán garantizar un buen espectáculo? Seguramente sí. ¿Podrán dar con el gusto de una afición presencial y vía tevé que se sienta interesada por este plus? Este no es un detalle menor. Fue por eso que para la producción del evento convocaron a un inglés futbolero, el cantante de Coldplay Chris Martin.

El elenco ya está confirmado desde hace varios días. Noventa minutos antes del partido el norteamericano Post Malone será uno de los encargados de animar la previa, y en el mediotiempo actuarán Madonna, Justin Bieber, BTS, Shakira, Burna Boy, el director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel, el coro PS22 de Nueva York, personajes de Los Muppets y Plaza Sésamo y hasta Coldplay.

La duración, un misterio

¿Todo eso en 11 minutos? Eso es lo que inicialmente se dijo que pretendería la FIFA. Pero no dio hasta el momento ningún tipo de confirmación al respecto. Tampoco se ha conocido el orden en que aparecerán estas grandes figuras de la música.

Madonna, una de las principales atracciones del show de medio tiempo Prensa

En el detrás de escena, durante estos últimos días se especuló con que no durará menos de 20 minutos. Porque no sólo hay que tener en cuenta el show sino el armado y desarmado, más allá de que el personal dedicado a esta tarea busca una performance parecida a la de los mecánicos de la F1 cuando un auto entra a boxes.

En la liga estadounidense de fútbol americano (NFL) el entretiempo dura 13 minutos pero en el partido final (Super Bowl) se extiende a 30 o más.

Todo sea por el show. Se pretende que tanto el partido como el espectáculo cautiven a millones de espectadores alrededor del mundo. Además, se busca aportar al Fondo Mundial de Educación Ciudadana de la FIFA, una iniciativa que intenta recaudar 100 millones de dólares “para ampliar el acceso a una educación de calidad y oportunidades futbolísticas para niños de todo el mundo”, según informan los organizadores.

El New York Times realizó un detallado informe sobre los pros y contras del show. Allí señala, por ejemplo, que si bien un espectáculo de estas características se realizó en la última final del Mundial de Clubes y duró solo 10 minutos, con armado y desarmado el total fue de 24 minutos. La particularidad fue que el escenario estaba montado sobre una platea. Por ese motivo los jugadores pudieron hacer precalentamiento, durante los últimos minutos del entretiempo.

El show del último partido de este Mundial es impulsado por Global Citizen. Incluso, esta ONG promocionó desde su página web oficial una reunión para ver el show televisado: "La mayor fiesta para ver el partido más importante del mundo -decía el anuncio-. El 19 de julio, 50.000 aficionados se reunirán en el emblemático Great Lawn de Central Park para la mayor fiesta del mundo para ver la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, con pantallas gigantes, entretenimiento en vivo y el histórico espectáculo del medio tiempo de la final de la Copa Mundial".

Pero cuidado. El sorteo de entradas finalizó en poco tiempo. De ahí que los organizadores pidieron a los beneficiados que consulten en la web toda la información importante para asistir.

Volvamos a las polémicas. Un intervalo de unos 15 minutos no es un capricho. Es el tiempo que un jugador necesita para descansar y, al mismo tiempo, para no enfriarse demasiado. Ese es el motivo por el que tendrá que prever ejercicios si el medio tiempo se prolonga demasiado.

En la última Copa América (partido disputado entre la Argentina y Colombia) hubo un show de medio tiempo y quejas por anticipado. Aun cuando la protagonista fue Shakira, el DT de Colombia -el argentino Néstor Lorenzo- aseguró: “Habrá un concierto, volveremos a salir [a la cancha] 20 o 25 minutos después. Esto podría afectar la condición física de los jugadores. Podrían enfriarse demasiado. La gente no entiende lo que se necesita para alcanzar esos niveles”.

Y no se equivocó: los jugadores argentinos y colombianos tuvieron que esperar unos 26 minutos antes de que comenzara el segundo tiempo.

Por otro lado, hay detalles técnicos. En su informe, el New York Times también plantea cuestiones referidas al campo de juego. El medio tiempo no solo es un momento de descanso para los jugadores, también se lo utiliza para reacondicionar el campo de juego, según se requiera por la época del año y el estado de la cancha.

En los partidos anteriores de la Copa del Mundo disputados en el MetLife Stadium (o estadio de Nueva York, Nueva Jersey, como lo llama la FIFA), durante los descansos, el personal suele encargarse del mantenimiento y la renovación del césped. Revisa el terreno para rellenar agujeros o levantar pastos secos. Normalmente, entre los dos tiempos se utilizan aspersores para regar, lo cual es fundamental para evitar que el campo se seque demasiado con el calor y ralentice el juego. El armado y desarmado, más el tiempo que dure el show (que requiere el campo totalmente libre) no permitiría realizar estas actividades de reacondicionamiento con total libertad.

Pero el show debe continuar y esta primera experiencia en la final de un Mundial podría marcar un antes y un después en el campeonato que más atención requiere alrededor del mundo.