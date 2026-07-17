Rating: cuánto midió la sorpresiva gala de eliminación de Gran Hermano

Las galas de eliminación de Gran Hermano, por lo general, son los lunes pero Santiago del Moro sorprendió en el comienzo de la semana cuando adelantó que habría una eliminación extra el miércoles. Esto obedece a la necesidad de empezar a sacar jugadores de cara a lo que será la final del reality a mediados de septiembre. Todavía hay dieciséis participantes dentro de la casa con chances de ganar el juego.

Tras la sorpresiva salida de Andrea del Boca y la eliminación de Manuel Íbero, el grupo que integraban junto a Gisela Yipio Pintos y Juanicar se debilitó. La que salió fortalecida fue Solange Abraham, la principal detractora de Manu. Y si bien Gran Hermano se juega de manera individual, en esta instancia del reality las alianzas todavía son útiles para avanzar en las últimas semanas. El martes bajaron los más votados ya que todos los participantes quedaron a merced del público en una placa positiva. Luana Fernández, JuaniCar, Tamara Paganini, Cinzia Francischiello, Charlotte Caniggia, Emanuel Di Gioia, Jennifer Pincoya Galvarini, Sol, Yipio, Yanina Zilli y Campanita.

Durante todo el miércoles Telefe cosechó excelentes números en la previa que midió 19,7 puntos, el partido contra Inglaterra que promedió 40,7, superando a la final de Qatar 2022 en televisión abierta y el post del triunfo de Argentina que lo llevó a la final con 29,9. El canal capitalizó el alto encendido, y decidió levantar Gran Hermano para darle paso a una emisión especial de Por el Mundo Mundial con Marley junto a Vicky Xipolitakis desde Atlanta que cubrieron con todo lo que dejó este espectacular encuentro.

¿Cómo fue la competencia del prime time?

La noche la comenzó liderando Pasapalabra con 9,2 puntos. En el programa de Iván Pineda se enfrentaron Silvia Pérez, Karina Jelinek y Kennys Palacios versus Yesica Bopp, Esteban Prol y Benito Fernández. En eltrece, el nuevo programa de Guido Kaczka, donde se busca a la nueva estrella que brille en todo el país, sigue conmoviendo por las historias de los participantes y el talento que tienen. En esta tercera instancia, todos los concursantes que fueron pasando de etapa tienen que superarse, en una nueva actuación, ganando la mayor cantidad de puntos para seguir el camino hacia “El Palco del Ópera”. Más de 200 intérpretes de todo el país se presentaron ante Abel Pintos, Jimena Barón, la “Mona” Jiménez y Joaquín Levinton, que los evaluaron según sus actuaciones. El ciclo se ubicó segundo en la franja con un pico de 8,3. Esta noche se lució Pablo Gibelli que interpretó “El hombre del piano” , conquistó al jurado y emocionó a Pintos. Por su parte, LAM se mantuvo tercero con 4 puntos y Bendita lo siguió con 3,4.

Pasadas las 22.30 comenzó la gala de Gran Hermano con un piso de 9,5 puntos con toda la expectativa por saber quién quedaría eliminado antes de las nominaciones de la semana. Juan Carlos López, alias JC, Alejandra Majluf, Matías Hanssen, Sebastián Cola y Mariela Prieto quedaron a un paso de irse. En los primeros minutos, el conductor fue dando los nombres de los más votados: Cola, Hanssen y la esposa del Turco García. Finalmente, entre Majluf y JC, el público decidió que el joven abandonara la casa.

Luego llegó el turno de las nominaciones y tras la votación de todos los participantes quedaron en la placa Emanuel, Yipio, Cola, Sol, ZIlli y Hanssen. El próximo lunes uno de ellos abandonará la casa por el voto del Supremo. El reality de convivencia de Telefe lideró la noche con un pico de 10,1 puntos.

En cuanto al resto de los canales, Mario Pergolini recibió en eltrece a Mora Godoy. Otro día perdido se mantuvo segundo en la franja con un pico de 5,8 puntos, durante el monólogo inicial en el que el conductor se refirió a la bandera que desplegaron los jugadores de la selección por las Malvinas. Por su parte, BTV con el resumen del día quedó tercero con un pico de 2,5 y Bienvenidos a ganar con Hernán Drago llegó a los 1,4. Más tarde, Pasó en América llegó a 1,6 y el programa de Viviana Canosa, en elNueve, a 1,1.

Cabe destacar que parte del rating de la noche se fue al cable ya que TyC Sports transmitió el partido entre Boca y Sarmiento de Junín, en el Estadio Marcelo Bielsa en la ciudad de Rosario, en el marco de los 16avos de final de la Copa Argentina 2026.