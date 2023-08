escuchar

Es común escuchar que no hay nada nuevo para escuchar en el ambiente musical. Entonces, una buena oportunidad para desarmar esa afirmación es lo que ocurrirá el jueves 10 en la Tangente, el venue de bandas en vivos de Palermo ubicado en Honduras 5317. Se trata del Casa del Puente Showcase 2023 con la nueva escena alternativa shoegazer marplatense que desembarca en Buenos Aires. Las preguntas se plantean solas: ¿Qué es shoegazer? ¿Escena nueva marplatense? ¿La Casa del Puente? Para ir por partes, hay que empezar con el primer interrogante: el shoegaze (originalmente llamado shoegazing) es un subgénero del rock alternativo y el pop progresivo surgido a finales de los 80 en el Reino Unido. Hasta mediados de los 90, tuvo mucha penetración en la cultura rock y pop y quedaron grandes discos y bandas que podrían definirse como legendarias como My Bloody Valentine o Slowdive. El sonido del shoegaze combina el pulso un poco marcial de las bases con una pared de sonido de guitarras distorsionadas y voces oníricas (generalmente femeninas). En el shoegaze hay algo oceánico, de contemplación, algo de Mar del Plata. Quizá por eso, para responder la segunda pregunta, ese estilo encontró el abono ideal para cultivarse en esa ciudad. Pero como no todo es espontáneo, el sello discográfico independiente, La Casa del Puente, terminó convirtiéndose en el invernadero donde florecieron bandas de shoegaze como en ningún otro lugar de la Argentina (y de sudámerica valdría aclarar).

La bandas que tocarán son como una selección que podría enmarcarse en ese sonido, aunque con ligeras diferencias entre sí. La primera, y tal vez más antigua, es Tomates en Verano, un grupo formado en 2004. Editaro hasta el momento dos discos, Tomates en Verano (2016) y Soñando Despierto (2018). Hoy el trío está integrado por Carina Monjeau en bajo y voz, Ignacion Giobellina en guitarra y Pedro Moscuzza en batería. También sacaron Todos los días son felices (2020), producido por Graham Sutton (productor británico integrante de la banda de culto post rock Bark Psychosis) y se espera un nuevo disco a editarse por Casa del Puente Discos este año. Tomates en Verano, que puede chequearse en las plataformas, podría enmarcarse entre el shoegaze, el post punk gótico y el rock alternativo con una fuerte impronta de MDQ, lo cual resulta en un concepto con una identidad diferente en una escena con raíces muy británicas.

Otra de las bandas es Dojo, que nació en 2017. El grupo conformado por Iván Valdez, Santiago Saracino (guitarras), Enrico Barboza (voz y teclados), Facundo Seiler (bajo) y Melina Ramón en batería abrevan en influencias que van desde The Cure, Smashing Pumpkins hasta Soda Stereo. Su temática lírica atraviesa diferentes sentidos como respuesta a aquella conformidad que suele atravesar el escenario musical. “En cuanto a letras Dojo busca evocar aquellos recuerdos que han quedado perdidos en la memoria inconsciente del ser”, según señala su presentación.

El showcase marplatense presenta también a Marchitorial. Es una banda perteneciente a la nueva corriente alternativa de la ciudad de Mar del Plata. Con un estilo muy versátil, mezclando el rock alternativo más noventero con pizcas de indie rock y hasta post-punk, cada canción es una sobredosis de energía y cada recital está plagado de movimiento. Y para cerrar está Maniobras, una banda formada a principios de 2022 por Enrico Barboza en guitarra, Ian González en batería, Luciano Pasculli en bajo y Jack Dimensions en teclados como nueva incorporación. Sus influencias varían en distintos géneros que van desde el rock alternativo, al new wave y el post punk y pop.

Si bien el epicentro del emergente de la cultura rock siempre ha sido la ciudad de Buenos Aires o el conurbano, la conexión vía tren accesible a Mar del Plata formó un segundo cordón del “nuevo under”. En La Feliz grupos como Buenos Vampiros, el Club Tri y el sello El Puente Discos fueron pioneros del fenómeno y contienen las mismas vibraciones. El tema más escuchado de Buenos Vampiros en Spotify, por ejemplo, es “Desmotivada”. Esta banda marplatense no será parte del showcase, pero es altamente recomendable.

Las entradas se pueden adquirir por passline.

