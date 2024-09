Mariah Carey vuelve al trabajo, luego de la muerte de su madre y su hermana: “Fueron un par de semanas muy duras”

Escuchar

La vida de Mariah Carey cambió por completo en un mismo día. A finales de agosto, la cantante confirmó que su madre, Patricia Carey, y su hermana Alison murieron el mismo día. Y luego de un tiempo sin comunicarse con su público, Mariah recurrió a sus redes sociales para volver a entrar en contacto con sus fans, y mostrarse muy abocada a su trabajo.

El breve video, que Carey publicó el domingo por la mañana, la muestra entonando un fragmento de la canción “It´s Like That”, mientras sonríe a cámara. “De regreso al trabajo”, escribió la artista en el posteo, y luego agregó: “Fueron un par de semanas muy duras, y aprecio el amor y el apoyo de todos. No puedo esperar a ver a mis fans en China y en Brasil. ¡Los amo!”.

El clip del ensayo culmina cuando Carey saluda, y dice: “Nos vemos pronto China”. De esa manera, la artista vuelve a tender un puente con sus seguidores, a través de la música que ellos tanto admiran, y que a ella también le permite transitar un momento de profundo dolor.

Mariah Carey Apple TV+

Cuando trascendió la notica de la muerte de su madre y su hermana, la artista pop envió un comunicado a la revista People pronunciándose sobre lo sucedido: “Me parte el corazón haber perdido a mi madre el pasado fin de semana”, dijo. Y a continuación reveló que esta devastadora noticia llegó acompañada de otra tragedia: “Lamentablemente, en un trágico giro de los acontecimientos, mi hermana perdió la vida el mismo día”, apuntó. Por su parte, la intérprete aseguró sentirse “bendecida” por haber tenido la oportunidad de pasar tiempo con su madre la semana anterior a su fallecimiento. “Agradezco el amor, el apoyo y el respeto de todos por mi privacidad durante este momento imposible”, expresó finalmente.

Mariah Carey Archivo

La noticia generó una ola de apoyo de parte de fanáticos y colegas de la industria musical, quienes han expresado su solidaridad con la cantante de “All I Want for Christmas”. Carey no proporcionó mayores detalles sobre las causas de la muerte de su madre ni de su hermana. Patricia Carey tenía 87 años, mientras que Alison, que vivía en Nueva York, tenía 63. Patricia Carey fue una figura clave en la vida de la cantante. Fue ella quien introdujo a Mariah en el mundo de la música, habiendo sido una talentosa cantante de ópera en su juventud. Desde temprana edad, Patricia fomentó el amor por la música en su hija, quien llegó a convertirse en una de las artistas más exitosas de todos los tiempos. Sin embargo, la relación entre ambas estuvo llena de tensiones. La mujer, que también fue profesora de canto, estuvo casada con el padre de la artista, Alfred Roy, de quien se separó cuando Mariah tenía tres años y quien falleció en 2002.

Mariah y el distante vínculo con su hermana

La hermana de Mariah Carey denuncia a su madre por presuntos abusos sexuales en rituales satánicos

La relación de Mariah con su hermana Alison era prácticamente nula, y ambas se encontraban distanciadas desde hacía tiempo. Su hermana la había demandado en 2021 por supuestamente infligirle angustia emocional a causa del contenido volcado por la cantante en sus memorias y llegó a decir que Mariah usó el libro como un medio para “humillarla y avergonzarla”. Alison también se enfrentó ante la Justicia con la madre de ambas, tras presentar una denuncia ante la Corte Suprema de Nueva York contra Patricia por haberla presuntamente obligado a mantener relaciones sexuales con hombres adultos en el contexto de rituales satánicos en su niñez.

Según informa Page Six, Carey nunca se acercó a su difunta hermana, a pesar de tener conocimiento previo de que estaba muriendo. El amigo cercano de Alison, David Baker, afirmó al US Sun que la intérprete “tuvo la peor de las actitudes: nunca intentó contactar” a su hermana mayor durante su distanciamiento, ni siquiera para ver cómo evolucionaba cuando fue puesta en cuidados paliativos.

“Una llamada telefónica o, mejor aún, una videollamada habría significado mucho para Alison. Pero nunca llegó”, aseguró Baker. Y agregó que la hermana mayor estaba “muy triste” porque Mariah “cortó el contacto con ella” y decidió mantener la distancia. “El rechazo cruel añadió más dolor al sufrimiento de Alison”, indicó.

