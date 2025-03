Velan los restos de Antonio Gasalla en el Teatro Maipo

Desde las 19, los restos del actor y creador de personajes entrañables como La abuela, La empleada pública, Soledad Solari, Mamá Cora y Bárbara Don’t Worry, entre muchos otros, son velados en el Teatro Maipo, escenario en el que Antonio Gasalla brilló como pocos.

El empresario y productor teatral Carlos Rottemberg fue uno de los primeros en llegar al Maipo. Allí lo despide el público y el mundo del espectáculo. Como María Rosa, quien durante años vistió al actor. Gasalla recurría a ella, que hoy tiene un local en la Avenida Santa Fe, para el vestuario de personajes como Barbara dont worry. “‘Loca, dónde estás?’, me llamaba cada vez que cambiaba de local”, cuenta María Rosa en diálogo con este medio.

“Éramos familia, durante 16 años hablamos todos los días por teléfono”, contó Marcelo Polino en diálogo con LA NACIÓN. “Él en su casa y yo en la mía veíamos la tele y nos re cagábamos de risa. ‘Esto lo tenemos que grabar’, decíamos. Para mí era familia. Los genios siempre van a estar, va a estar siempre acá. Es un referente para muchas generaciones. A mí me ayudó un montón, me enseñó a escribir, a cómo pararme en un escenario”.

El actor Daniel Aráoz, uno de los primeros en llegar al velatorio, señaló: “Vengo a despedir a un amigo con el que recorrimos mucho camino y siempre en el arte, en la actuación. Y eso que él transmitía, cuando empecé a trabajar, que es la transgresión. Después, la historia que vivimos juntos, que no la puedo resumir acá. Trabajamos en diferentes épocas. Me encantó el viaje que nos propuso para llegar a este lugar, despedirlo en el teatro. No en la Legislatura. El teatro, que es nuestro lugar sagrado”.

