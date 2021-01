Murió el productor musical Phil Spector

El productor musical Phil Spector murió a los 81 años; aquí, en la corte durante su juicio por asesinato en el Tribunal Superior de Los Ángeles el 16 de agosto de 2007; Spector fue condenado por disparar fatalmente a la actriz Lana Clarkson en su casa en febrero de 2003 Fuente: Archivo - Crédito: REUTERS / Robyn Beck / Pool

Phil Spector, el reconocido productor musical estadounidense, murió el sábado a los 81 años por complicaciones vinculadas al coronavirus. La noticia fue comunicada por el Departamento de Penitenciarías de California este domingo.

Spector se encontraba desde el año 2009 cumpliendo una condena en prisión por el asesinato de la actriz Lana Clarkson.

El productor fue uno de los más aclamados del rock y el pop por sus innovadores métodos de trabajo, en especial por la creación de la "pared de sonido" (wall of sound), y entre sus producciones más importantes se encuentra el álbum de los Beatles, Let It Be e Imagine, de John Lennon, quien en una oportunidad declaró que le gustaba mucho su trabajo, pero que no le enloquecía "su personalidad".

El propio Spector, quien también colaboró con The Ronettes, The Righteous Brothers, Leonard Cohen, los Ramones, y Tina Turner, expresó que a nadie le gustaría ser como él. "La gente me idolatra, pero yo les digo 'confíen en mí, ustedes no quieren mi vida, porque no tuve una vida fácil, mi alma ha sido torturado, y no estoy en paz conmigo mismo, no he sido feliz'", manifestó.

El productor musical Phil Spector aparece con una variedad de pelucas durante su juicio por asesinato en esta imagen combinada hecha a partir de fotos de archivo. Spector murió el sábado 16 de enero de 2021, a los 81 años Fuente: Archivo - Crédito: REUTERS

En abril de 2009 fue hallado culpable de homicidio en segundo grado por un jurado de Los Angeles, tras un segundo juicio. Clarkson, una actriz de 40 años, murió el 3 de febrero de 2003 debido a un balazo que entró por la boca y que fue disparado desde la pistola de Spector cuando ella se encontraba en el vestíbulo de su casa en las afueras de Los Ángeles.

El productor discográfico Phil Spector aparece en esta foto de archivo de 1989. Spector, el excéntrico y revolucionario productor musical que transformó la música rock con su método "Wall of Sound" Fuente: Archivo - Crédito: ap

Spector siempre negó haber asesinado a Clarkson, pero no prestó declaración en ninguno de los dos juicios.

En 2013 se estrenó por la pantalla de HBO, Phil Spector, la película escrita y dirigida por David Mamet, en la que Al Pacino interpretaba al productor Spector y Helen Mirren a la abogada Linda Kenney Baden.

Spector se casó en 1963 con Annette Merar, vocalista del trío The Spectors Three; en 1968 con la artista Veronica Bennett, con quien adoptó tres hijos, Donté, y los mellizos Louis Phillip y Gary Phillip Spector, quienes lo acusaron de mantenerlos cautivos y simular actos sexuales con sus novias.

En los 80, Spector tuvo mellizos con su novia, Janis Zavala: Nicole Audrey y Phillip Spector, Jr., quien murió de leucemia el 25 de diciembre de 1991. El 1 de septiembre de 2006, el productor se volvió a casar, esta vez con Rachelle Short, a quien le pidió el divorcio una década más tarde.

