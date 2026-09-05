Murió Ricardo “Oveja” Stec, histórico percusionista de Los Palmeras

“Hoy nos toca despedir a otro de nuestros históricos miembros. Gracias por tantos momentos compartidos y toda tu música. Que en paz descanses querido amigo Ricardo ‘Oveja’ Stec. Te saludan hoy y siempre tus amigos Los Palmeras”. Con estas palabras en redes sociales el grupo santafesino despidió a uno de sus integrantes históricos, quien falleció el 2 de septiembre último, a los 66 años.

Si bien pasó por las filas de Los Palmeras durante solo cuatro años (entre 1988 y 1992) su aporte a la música tropical santafesina no tiene soslayo en el ambiente.

De ahí que se considere que, desde el último miércoles, día de su fallecimiento, la cumbia santafesina está de luto. Stec siempre estuvo detrás de las tumbadoras, no solo de la banda que desde hace tiempo es una especie de estandarte de ese género, dentro y fuera de la Argentina.

Stec participó en grabaciones o como parte de distintos conjuntos, desde principios de la década del ochenta: Yuli y Los Girasoles, Los Crisoles, Los Libres, Los Lamas, Los Súper de Santa Fe y RMG, entre otros. Con Los del Bohío, por ejemplo, grabó Los preferidos del ritmo caliente. “Hoy se va un pedazo de aquella historia. Quedan su alegría, su música, las anécdotas y el recuerdo de quienes tuvimos la suerte de conocerlo”, publicaron Los del Bohío, para despedirlo.

Entre finales de los ochenta y principios de los noventa fue parte de una etapa de consolidación de Los Palmeras. Junto a grupo fundado por Rubén “Cacho” Deicas y Marcos Camino grabó cinco álbumes del conjunto: Loquito por ti (1988) Sus amigos (1989) Rumor de cumbia (1990) Chiquita pero buena (1990) y Boquita azucarada (1991).

Stec no solo se ganó la vida como músico, también fue chofer de colectivos.