República Folklore anunció su grilla completa del festival que se realizará en noviembre

El festival República Folklore ya tiene la grilla completa para cada una de las jornadas, que se realizarán el 21 y 22 de noviembre próximos, en el Parque de la Ciudad.

Para quienes elijan un solo día, el ticket costará 100.000 pesos; los que tomen el abono, el precio que deberán pagar será de 180.000. La preventa comenzará el lunes 7 de septiembre, a las 14, con un beneficio de 9 cuotas sin interés con Banco Macro Visa. Y la venta general, al día siguiente, con todos los medios de pago y un beneficio de 6 cuotas sin interés con Banco Macro Visa. Los tickets solo se consiguen a través de www.allaccess.com.ar

Abel Pintos Gentileza Paul Delón y Nacho Chinchilla

“El 21 y 22 de noviembre, la Ciudad de Buenos Aires será escenario de una nueva propuesta que se suma al universo de festivales folklóricos del país. Con más de 50 artistas, tres escenarios y más de 12 horas de música por día, República Folklore reunirá a los grandes artistas del género y a nuevas generaciones en una celebración que combinará música, gastronomía, experiencias e identidad argentina”, indicaron desde la productora. “Durante dos jornadas completas en el Parque de la Ciudad, miles de personas provenientes de Capital Federal y distintos puntos del país podrán disfrutar de más de 50 artistas que se presentarán en tres escenarios, una amplia propuesta gastronómica de carácter federal, experiencias especialmente diseñadas para vivir el folklore desde múltiples dimensiones y espacios de encuentro pensados para todas las generaciones”.

La primera jornada tendrá como anfitriones a destacados artistas como el Chaqueño Palavecino, Soledad, Cazzu y Los Tekis, mientras que el segundo día recibirá a Abel Pintos y Los Nocheros.

Los Nocheros Instagram @losnocherosofic

Apenas se anunció, el festival provocó reacciones de otros encuentros folklóricos decanos, como el de Doma y Folklore de Jesús María. “Nos llena de alegría celebrar el nacimiento de República Folklore. Que la Ciudad de Buenos Aires sume una propuesta de esta magnitud es una noticia excepcional para nuestra cultura. Creemos firmemente que estos espacios son vitales para el crecimiento y la renovación de un género que no solo nos une, sino que representa la esencia más profunda de la identidad de nuestro país. Felicitamos a la organización y les deseamos el mayor de los éxitos en este camino que hoy emprenden, abrazando nuestras raíces.”

Esta es la grilla completa de cada día.

Sábado 21

Chaqueño Palavecino, Soledad, Cazzu, Los Tekis, Ahyre, Los Nombradores del Alba, Los de Imaguaré, Orozco-Barrientos, Los Alonsitos, Nahuel Pennisi, Los 4 de Córdoba junto a Por siempre Tucu, Cuti y Roberto Carabajal, Catherine Vergnes, Juanjo Abregu, Los Bonfill, La Callejera, Nacho Cuellas, Néstor Garnica, Tomás Lipán, Los Tabaleros, Nati Pastorutti, Wara Calpanchay, Nicolas Membriani, Yoel Hernández y Tupá.

Los Tabaleros Gerardo Viercovich - LA NACION

Domingo 22

Abel Pintos, Los Nocheros, Soledad, Lázaro Caballero, Los Manseros Santiagueños, Sergio Galleguillo, Peteco Carabajal con Riendas Libres, Dúo Coplanacu, Teresa Parodi, Maggie Cullen, Carafea, Indio Lucio Rojas, Campedrinos, Orellana-Lucca, Juanjo Abregu, Gauchos of The Pampa, Diableros Jujeños, Mariana Carrizo, Paquito Ocaño, Malena Garnica, Sele Vera, Nicolás Membriani, La bruja Salguero, Marité Berbel y Dos más uno.