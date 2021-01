Murió Sylvain Sylvain, guitarrista de la banda New York Dolls

Sylvain Sylvain, guitarrista de una de las más influyentes bandas de principios de la década del setenta

Luego de luchar durante varios años contra el cáncer, murió el guitarrista Sylvain Sylvain, conocido por su trabajo con la banda surgida en la década del setenta New York Dolls. Tenía 69 años. "Como la mayoría de ustedes saben, Sylvain batalló contra el cáncer durante los últimos dos años y medio. Aunque luchó con valentía, falleció por esta enfermedad", escribió su esposa, Wanda O'Kelley Mizrahi, en redes sociales.

Sylvain Mizrahi había nacido en El Cairo, el 14 de febrero de 1951. Se crió en París y durante su juventud se trasladó a los Estados Unidos, donde comenzó su carrera con New York Dolls. El grupo fue integrado por David Johansen, su cantante, Johnny Thunders en guitarra, Arthur Kane en bajo y Billy Murcia en batería, además de Sylvain.

Sylvain Sylvain (segundo, de la derecha) fue uno de los integrantes de New York Dolls

La banda, que desbordaba glamour y cultivaba un rock muy similar al de The Rolling Stones, duró un lustro y dejó dos discos que fueron clave dentro del glam rock y una influencia para el naciente punk. En 1973 publicaron el álbum debut, que llevó el nombre de la banda, y al año siguiente Too Much, Too Soon. Cuenta la leyenda que Morrissey, el ex cantante de The Smiths, era un gran fan del grupo y quien, apenas comenzado el nuevo siglo, le pidió a los tres integrantes sobrevivientes que se reagruparan y volvieran a los escenarios. El retorno duró más de lo esperado: un primer show que dio paso a una gira y a un disco, One Day it Will Please Us to Remember Even This (2006). Tres años después, su gira llegó hasta la Argentina y se publicó el cuarto álbum (es decir: el segundo de esta nueva era), Cause I Sez So. Y en 2011 llegó Dancing Backward in High Heels.

Desde finales de la década del setenta, Sylvain Sylvain creó bandas como Criminal$ y construyó un pequeño catálogo de álbumes en solitario: Sylvain Sylvain (1979), Out With the Wrong Woman (1983), (Sleep) Baby Doll (1998) y junto a los Teardrops, Syl Sylvain and the Teardrops (1981).

David Johansen, ahora único sobreviviente de la mítica banda, despidió al guitarrista desde su cuenta de Instagram. "Mi mejor amigo durante tantos años, todavía puedo recordar la primera vez que lo vi entrar a la sala de ensayo (...), directamente del avión después de haber sido deportado de Ámsterdam. Al instante lo amé. Te voy a echar de menos, viejo amigo. Voy a mantener el fuego ardiendo. Au revoir, Syl, mon vieux copain", publicó el cantante.

