La expectativa que se genera en torno a la llegada a la Argentina de un artista internacional de la música como Paul McCartney se puede convertir con el paso de los días en una novela de misterio ¿Realmente hay chances luego de que el artista anunciara varios shows en Brasil? ¿Sería este año o habrá que esperar al próximo? Mientras que algunos sueñan un anuncio inminente, otros, con mayores certezas, apuestan al próximo año para que el exBeatle vuelva a pisar suelo argentino con uno de sus conciertos.

“Estuvimos en la negociación de la gira para 2023 y finalmente decidió solo hacer Brasil, ya que las fechas se acercaban muy a fin de año. Posiblemente en 2024 haya otra oportunidad”. Consultada por LA NACION, una de las productoras que trajo a MacCartney en su última visita a nuestro país aportó este testimonio sobre el tema. ¿Habrá otras productoras que también hayan hecho ofertas para el regreso del astro británico? Probablemente sí, ya que se trata de un negocio dinámico y de mucha competencia; quizá puedan tener éxito y anuncien shows. Aunque lo cierto es que, cuando una artista se lleva una buena impresión de una producción, en el momento de volver a plantear una gira prioriza el contacto con las empresas que lo llevaron por última vez a un país.

Paul McCartney y Chrissie Hynde durante el homenaje a Taylor Hawkins, en septiembre de 2022. Captura

McCartney cantó en la Argentina en cuatro oportunidades. La primera fue en River, con tres funciones en diciembre de 1993, en el marco de su The New World Tour. Fue con más de treinta canciones, una banda que incluía a Linda, su esposa, y un artista soporte bien conocido en estas tierras: Nito Mestre.

El Up & Coming Tour ocurrió avanzado el nuevo siglo, en 2010. Ya Linda no estaba en las filas de su banda (había fallecido en 1998) pero Macca conservaba el espíritu para repertorios extensos, con temas más o menos recientes y muchos clásicos. Su tercera presentación fue en dos funciones con cambio de escenario. Su tour One on One hizo escala en Córdoba (el 15 de mayo de 2016 cantó en el estadio Mario Alberto Kempes) y en La Plata (el 16 y el 17 en el Estadio Único).

Tres años después regresó a Buenos Aires. Su show fue en el Campo Argentino de Polo, el 22 de marzo de 2019. El día anterior había llegado de Chile, donde también cantó. En esa estada porteña tuvo tiempo para dar una vuelta en bicicleta, por la Costanera. Freshen Up Tour fue el nombre de la gira, que tuvo como excusa la presentación en vivo de su álbum, Egypt Station, aunque no fueron muchos los temas de esa producción que incluyó en los conciertos. “¡Hola Argentina. Qué buena onda. Estoy feliz de volver!”, dijo con toda su simpatía, en castellano. Desde entonces fueron casi tres horas de show y más de treinta canciones, entre novedades y éxitos inoxidables.

«OK, OK, OK, los escuché. Voy a Brasil. ¡Nos vemos allá!”. Con esas palabras, que publicó a través de un video de Instagram, McCartney anunció que llegará a Sudamérica a fines de este año. Y nada menos que con seis actuaciones programadas en el país vecino. Así como tantas veces que se programó un festival Rock in Río se especuló con la bajada de algunos de sus artistas a este Sur, el simple anuncio de que estará dando shows en Brasil despertó la expectativa por un nuevo regreso a la Argentina.

Desde mediados de octubre McCartney tiene 13 conciertos agendados, que llegan hasta fin de año. Comienza este tramo de su Got Back Tour el 18 de octubre en Adelaida, Australia. En ese país dará otros seis conciertos, hasta el 4 de noviembre. Luego retomará su gira recién a fines de ese mes, en Brasil. Se supone que podría agregar funciones entre un país y otro, pero tampoco se puede descartar que quizás prefiera un descanso, con sus 81 años cumplidos en junio. Tal vez regrese a su casa. Casi un mes después arribará a Brasil, para los shows que tiene programados: el 30 de noviembre, en el Mane Garrincha de Brasilia; el 3 de diciembre, en el MRV Arena de Belo Horizonte; el 7 y el 9 en el Allianz Parque de São Paulo; el 13 en el Couto Pereira de Curitiba y el 16 en el Maracaná de Río de Janeiro.

