Playlist: Bob Dylan, Dua Lipa, Rosalía y más

Bob Dylan - "Murder Most Foul"

Suena como: un mensaje desde el siglo XX

Ideal para: lograr perspectiva

Lo nuevo de Bob Dylan resuena como un recuerdo crudo pero entrañable del viejo mundo. "Murder Most Foul", su primera canción nueva en ocho años -después de Tempest , de 2012-, es una novela encriptada de 17 minutos, construida tan solo con un piano, una percusión ligera y el zumbido de un violín, que en primera medida trata sobre el asesinato de John F. Kennedy, pero también sobre la fatalidad de los tiempos subsiguientes con eco en el ahora, entre referencias a artistas como John Lee Hooker, Guitar Slim, Powell, Stevie Nicks, Don Henley, Thelonious Monk y Billy Joel. "Esta es una canción inédita que grabamos hace un tiempo y que te puede resultar interesante", dijo Dylan a través de un comunicado lanzado junto con la canción. "Mantente a salvo, observa, y que Dios esté contigo."

Dua Lipa - 'Future nostalgia'

Suena como: pop multicolor

Ideal para: una fiesta en tu living

El desafío de un segundo disco, después de su exitoso debut de 2017, parece haber exaltado el potencial pop de Dua Lipa. Parada a mitad de camino entre la tradición y el presente (entre estas once nuevas canciones resuenan Katy Perry y Duft Punk, pero también Chic, Donna Summer y hasta Olivia Newton-John), Future Nostalgia es un trabajo divertido, sexy y pegadizo, cargado de tracks dinámicos, cambiantes y resueltos para la disco, y letras para ser cantadas por chicas desafiantes. "Sé que te estás muriendo tratando de descubrirme", suelta Dua Lipa en la canción que le da nombre al disco. El resto son solo algunas pistas.

Duki - "Nota espacial"

Suena como: una jam humeante

Ideal para: un desvelo de cuarentena

Con producción de Club Hats, el nuevo track de Duki lo tiene atendiendo haters. "Ahora está de moda odiarme, el Duko está cabrón / Porque gana más que vos, porque gasta más que vos", canta sobre una base expansiva de graves adherentes, y sigue: "Ella es tan Louis Vuitton, y vos tan Luis Botón / En cambio, yo soy como LeBron, vengo del futuro como Trunks, Derrocho a lo Ricky Ricón". Además, su cuarto single del año -ya pasaron "Perrea", "H.I.E.L.O." y "Como si na"-, encapsula el consejo de un amigo y colega: "Ysy me dijo, 'Duko, no frenes que la fuerza está con vo'' (Gracias, gracias, okey, yeah)".

Bad Bunny - "Yo perreo sola"

Suena como: reggaetón en deconstrucción

Ideal para: perrear sola

"Lo escribí desde la perspectiva de una mujer", explicó Bad Bunny a Rolling Stone en una entrevista reciente. "Quería una voz de mujer para cantar la parte de 'yo perreo sola', porque no es lo mismo cuando lo canta un hombre. Pero, a veces, yo me siento como esa mujer". Bad Bunny abre el video de uno de los highlights de YHLQMDLG , su nuevo disco, bailando con un vestido rojo y botas con tacones al tono. Y por el poder de su glamour, se libera de un grupo de hombres diabólicos que se le acerca. La placa final tiene un mensaje abrumador, pero necesario acerca sobre el acoso sexual: "Si no quiere bailar contigo, respeta, ella perrea sola".

Rosalía - "Dolerme"

Suena como: balada urbana

Ideal para: una ruptura a distancia

Como un regalo para sus fans en plena cuarentena, Rosalía acaba de lanzar por sorpresa "Dolerme", su nuevo simple. Sostenida sobre una guitarra acústica y una batería electrónica, la cantante española suena desgarrada sobre la atmósfera oscura de esta balada romántica de aroma urbano. "He perdido la noción del tiempo. Decidí que no iba a pensarlo demasiado y que iba a poner mi energía y mi corazón en hacer, a mi manera, algo para los demás", escribió Rosalía desde su cuenta de Twitter, junto con el link de la canción. "Espero que os haga sentir un poco mejor como a mí cuando la hice."

Poncho Feat. Goyo Degano - Tiempo

Suena como: dance melódico

Ideal para: una siesta en el balcón

Con la voz invitada de Goyo Degano, cantante de Bandalos Chinos, lo nuevo de Poncho es un lapso sintético de bits elevados y aires melancólicos. "Hago de cuenta que está todo bien, algo me falta, lo dejé caer...", canta Degano con su tono aflautado sobre una base dance de teclados brillosos. "Tiempo" es un nuevo adelanto del próximo disco (sucesor de Joya , del 2016) del trío integrado por Javier Zuker, Lea Lopatín y Fabián Picciano.

Connie Isla - "Tu canción"

Suena como: canción de fogón

Ideal para: una publicidad de TV

En otro aporte para musicalizar encierros, Connie Isla publica "Tu canción", una pieza mínima de corte intimista, romántica y confesional, construida tan solo con su ukelele. "Para serte sincera no me gusta escribir de amor, me pesa que allá afuera a veces cueste ver el sol / Pero mi amor, yo te juro no me olvido de vos, todo lo que hoy quiero, eso sos", repite Connie con su límpida al frente, sobre una base en do mayor. "Un poquito de amor, calor y paciencia en medio de tanto caos y desesperanza, y por supuesto se las canto desde acá porque #YoMeQuedoEnCasa", escribió ella en su cuenta de Instagram.

Textos: Juan Barberis y Suzy Exposito