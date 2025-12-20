Cómo se prepara Pity Álvarez para volver a los escenarios

Tras el fallido anuncio de un regreso triunfal a un estadio porteño, Pity Álvarez se prepara para volver a los escenarios este sábado 20 de diciembre, en el Kempes de Córdoba. Las puertas del predio se abrirán a las 18. La presentación de la banda de apertura, Los Mentidores, está pautada para las 19:30 y el show de El Pity está previsto para comenzar a las 21.

Como aperitivo, la productora del recital compartió videos del músico probando sonido y recorriendo las instalaciones del predio junto a su equipo durante la tarde del jueves.

El Pity en Córdoba

Más allá de algunas apariciones informales, su vida sobre los escenarios quedó interrumpida hace casi siete años y medio, cuando le disparó a su vecino Cristian Díaz, en el barrio porteño Cardenal Samoré. La de Córdoba será la primera ficha importante que se juega, tras años de mantener un perfil bajo.

“Él está bárbaro, con muchas pilas, ensayando mucho y sin dejar nada librado al azar. Es muy profesional y se encarga personalmente de todo”, contó en una entrevista con LA NACION el pianista y tecladista Matías Mango, quien participó en el regreso de Viejas Locas y hoy integra la nueva banda de Pity junto a Gabriel Prajsnar en bajo, Juan Colonna en batería, Hernán Salas en guitarra y Bárbara Corvalán en coros.

El Pity en Córdoba

Además, hace una semana su productora anunció que ya está en marcha también su regreso a las bateas virtuales con un nuevo álbum, y anticiparon una canción que fue bautizada “No sé cuánto”.

El estreno del tema tema vino acompañado por un video en el que se ve al artista más delgado que en los últimos tiempos. “Pity presenta su nueva canción, un punk rock fresco y desfachatado que celebra la vuelta de este emblema del rock barrial”, dicen desde su productora.

Y lo cierto que es que el pulso de su canción, con una letra muy breve, no va por el lado del rock barrial sino en la línea de un punk rock setentista, con cierto halo “clashero”. En el video se lo ve, simplemente, frente a la cámara, en medio de una edificación abandonada (parece la torre de una iglesia), rodeado por los integrantes de su banda. Esas secuencias se mezclan con imágenes de archivo; convulsión social de principios de siglo. Seguramente también llamará la atención la voz de Pity, fuera del registro que habitualmente se tiene de su garganta, en los discos que grabó con Intoxicados y Viejas Locas, entre 1993 y 2011.

Nuevo tema y nuevo video

La canción fue grabada por Gabriel Prajnar (bajo y coros), Hernán Salas (guitarra y coros), Juan Manuel Colonna (batería y coros), Matías Mango (teclado y coros), además de Pity en guitarra y voz. Fue registrada por el ingeniero Esteban Kahayan y mezclada por Eduardo Bergallo. Natalia Marinelli se encargó del arte de tapa y la dirección del videoclip estuvo a cargo de Dr. Álvarez.

Pity Alvarez, en el video de su nueva canción, "No sé cuánto" Captura

En el video, quizá no sea casual que uno de los outfits sea una remera que dice: “La gente manda”. Sin duda sus fans lo esperan con ansias, en plataformas digitales y en vivo. No hubo condena social tras el asesinato, ocurrido el 12 de julio de 2018, y si bien hubo un procesamiento por el crimen, debido a la salud mental del músico no hubo juicio. Eso le permite embarcarse en proyectos, como el nuevo disco o el recital que tiene por delante.

La última vez que Pity convocó a miles de fans para que lo vieran en vivo fue en un frustrado recital de Viejas Locas, el 7 de abril de 2018 en Tucumán, que terminó en incidentes y desmanes por parte del público.