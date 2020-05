Vicentico presentó nuevo tema, "No tengo" Crédito: Gentileza Sony Music

Vicentico - No tengo

Suena como: soul criollo

Ideal para: tiempos de ajuste

Atorado en un bache existencialista, Vicentico enumera sus carencias en una canción calibrada a mitad de camino entre el pop, el rock y el soul. "No tengo hermanos, no tengo madre / no tengo hijos, no tengo padre / no tengo agua, no tengo avión / no tengo porro, no tengo sol / no tengo nada", canta con su tono cansino, sobre un entramado clásico, entre guitarras opacas, teclados y saxofones. Sucesor de "Freak", lanzado en octubre pasado, "No tengo" significa el segundo adelanto del nuevo disco de Vicentico, aún sin nombre ni fecha de salida confirmada. Será su primer álbum de canciones originales en seis años, después de Último acto , editado en 2014.

Bob Dylan - False Prophet

Suena como: una rockola puesta a punto

Ideal para: un paseo mental por Mississippi

Junto con el lanzamiento de "False Prophet", un power blues de seis minutos, Bob Dylan rompe el misterio y anuncia la salida de su próximo disco, Rough and Rowdy Ways , programado para el 19 de junio. Este nuevo adelanto de sonido clásico y pastoso (sucesor de "I Contain Multitudes", lanzado en abril pasado), es un homenajea a algunas de sus grandes referencias del género como Willie Dixon, Muddy Waters y John Lee Hooker. "Otro día que no termina, otro barco que se va, otro día de ira, amargura y duda", repasa sobre el inicio con su garganta mordida, para luego rematar: "No soy un falso profeta, solo sé lo que sé". El esperado Rough and Rowdy Ways será su primer disco de canciones originales desde Tempest, de 2012.

Ariana Grande Feat. Justin Bieber - Stuck With U

Suena como: balada solidaria

Ideal para: un reencuentro

Apenas dos meses después de su regreso con Changes , Justin Bieber reaparece junto a Ariana Grande en "Stuck With U", una balada romántica de cadencia blusera. Se trata de un reencuentro significativo, ya que, según el mismo Bieber, fue Grande quien lo ayudó a salir de la depresión que lo tuvo fuera de escena durante años. Tal como detallaron, el objetivo de la canción -que cuenta con un video en el que muestra a amigos y extraños en situación de cuarentena- tiene fines benéficos. "Las ganancias por las reproducciones y ventas se donarán a la organización First Responders Children's Foundation, que financia ayudas y becas para los hijos de los profesionales de salud, emergencias y seguridad que trabajan durante esta pandemia global", explicó Ariana Grande a través de su cuenta de Instagram.

Natalia Lafourcade - Un canto por México Vol. 1

Suena como: folklore latinoamericano

Ideal para: maridar con bebida blanca

Basado en una serie de shows que Natalia Lafourcade realizó en México después del terremoto sufrido en Puebla en septiembre de 2017, Un Canto por México Vo.l 1 sella su hermandad con Los Cojolites, con quienes viene compartiendo escenario para diferentes causas benéficas. Este disco, que rompe con un hiato prolongado en su carrera, es un movimiento de relectura de parte de su catálogo, junto a una larga lista de invitados de la región, como los mismos Cojolites, Los Auténticos Decadentes, Jorge Drexler y Panteon Rococó, que imprimen su impronta sobre algunos clásicos mexicanos y varios de sus hits más recientes.

Celeste Carballo - Lucille

Suena como: un homenaje inesperado

Ideal para: un lapso de nostalgia

Después de la muerte de B.B. King, lo primero que hizo Celeste Carballo fue pensar en Lucille, su inseparable Gibson 335. "Escribí esta canción hace cinco años, un 14 de mayo, cuando el gran B.B. King viajó al cielo blusero por siempre. Me quedé sintiendo cómo su guitarra Lucille estaría", detallo Carballo a través de su cuenta de Facebook. El blues, que recuerda al clásico "Desconfío" y fue producido junto a Tavo Lozano, se remonta a la última noche de Lucille, cuando, después del último show, finalmente debe volverse sola a casa: "El metal de tu cuerpo tal vez se te oxide, porque jamás será igual la piel que te acaricie", dice la letra. "Llorá, llorá, llorá".

Turf - Voy dejando atrás

Suena como: pop de autoayuda

Ideal para: trabajar tu optimismo

El segundo adelanto del sexto disco de estudio de Turf es un pop-rock adhesivo y luminoso, que resuena optimista en tiempos de pandemia. "Voy dejando atrás lo que no me hace más feliz...", repite Joaquín Levinton entre teclados brillosos, guitarras y coros góspel. "La canción llama a la reflexión profunda que nos permite dejar atrás algo que uno quiere, pero a la vez tiene que dejar atrás", detalla Levinton. "La fuerza que tiene la misma canción, impulsa a hacerlo". El nuevo disco de Turf, sucesor de Odisea , de 2017, saldrá este 2020 aunque todavía no tiene fecha de salida confirmada.

Textos por Juan Barberis