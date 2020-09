Ricardo Mollo y David Lebón, durante la grabación de la reversión de "Mundo agradable". de Wos a Lebón, cuál es la historia detrás de las mejores canciones de esta edición de los Premios Gardel Crédito: Rodrigo Alonso

17 de septiembre de 2020

Temas que sonaron en fiestas o en soledad, dedicados a otros, convertidos en marcas sonoras de época. Anclajes emocionales del repertorio colectivo. La mejor canción del año, elegida por el voto popular en los Premios Gardel, es una distinción que ha recaído a lo largo de dos décadas en creaciones que van desde el nostálgico "Volver a empezar", de Alejandro Lerner, al eufórico "Soy cordobés", de Rodrigo Bueno.

Esta categoría de los galardones a lo mejor de la música popular argentina, que este viernes celebran su edición número veintiuno, ha señalado el mérito de canciones como "Mi elemento", de Luis Alberto Spinetta; "Shima uta", interpretada por Alfredo Casero; "Irresponsables", de Babasónicos y "Crimen", de Gustavo Cerati. También de "Los caminos de la vida" o "Paisaje", ambas en la voz de Vicentico; "5 minutos más", de Andrés Calamaro; "El ángel de la bicicleta", de León Gieco o "Tu vicio", de Charly García.

Desde 2010 hasta hoy, los relevos generacionales cambiaron el rumbo en la elección de los premiados a tono con la renovación escénica. Abel Pintos, Axel y, en la última entrega, Lali, se llevaron la estatuilla, los dos primeros en más de una ocasión. Este viernes, junto a otros 40 premios, habrá un nuevo ganador a la mejor canción. Los candidatos responden a distintos géneros y estilos, desde Pedro Aznar, Fabiana Cantilo, Julia Zenko o David Lebón a nuevas irrupciones como Wos o Conociendo Rusia o los ya consolidados Abel Pintos, El Mató a un Policía Motorizado o Paula Maffia.

¿Qué condimentos hacen a una buena canción? "La letra, la melodía y que te emocione por mucho tiempo, en lo posible para siempre, no solo por cinco minutos", opina el músico Santiago Motorizado, líder de El Mató.

Los candidatos son elegidos, primero, a partir de las postulaciones realizadas por los productores o por los propios artistas de las canciones y discos editados en el último período y, después, del voto del jurado de los premios que termina determinando a los nominados en cada categoría. Tras pasar un primer filtro de los comités de revisión (compuestos por músicos, productores, periodistas y especialistas) convocados por Capif (la cámara que agrupa a los agentes de la industria musical en el país), la selección es realizada por votación online por el jurado, que también se pronunciará, junto al público, en la elección final. Sobre el detrás de las creaciones que optan a mejor tema del año, los nominados hablan con LA NACION.

"Mundo agradable". David Lebón, Ricardo Mollo y una Stratocaster de Serú Girán

David Lebón encabeza, junto al rapero Wos, la lista de nominaciones en esta edición de los Gardel gracias a su 14º álbum de estudio, Lebón&Co, en el que el ex Serú Girán interpreta canciones históricas de su extensa carrera a través de versiones renovadas en las que participan artistas como Fito Páez, Emmanuel Horvilleur o Julieta Venegas. También Ricardo Mollo, en una reinterpretación visceral de "Mundo agradable", con un aporte de guitarra y voz que conmovió al propio Lebón en su reversión del tema de 1992.

"Cuando empezamos a soñar con el disco sabíamos que esa canción iba a estar sí o sí. Patricia, mi manager, pensó que el compañero ideal era Ricardo, y Gaby Pedernera estuvo de acuerdo (en general eso pasó con todas las canciones). Y Ricardo dijo que sí al momento", cuenta Lebón.

Wos en su crítica a las desigualdades y la meritocracia en el videoclip de "Canguro"

El líder de Divididos pensó que la propuesta para él sería "Seminare", pero su colega se lo aclaró enseguida: "¡No! «Seminare» no tiene solos de viola". "Nos reímos mucho. Cuando entré al estudio, él tenía todo listo e hizo los solos espectaculares sentado en el piso, con mucha relajación y muchísimo amor. Siempre le voy a estar agradecido de esa transformación y de haber dejado su arte en «Mundo Agradable»", expresa el ex Serú Girán.

En el making off de la canción, el veterano guitarrista sonríe varias veces mientras Mollo graba en el estudio. "Casi tocás como yo", bromea cuando éste termina y lo abraza profundo. "Sos un grande", le repite. Mollo conoció a Lebón en 1973, a sus 15 años, y desde entonces fue para él un referente. Para la reversión, el músico de Divididos usó una guitarra Stratocaster que, por vueltas del destino, había pertenecido a Lebón en los 80. "Agarré primero varias guitarras: tocaba con una, cambiaba por otra, y otra, y otra, durante varios días e iba descartando. Mágicamente, quedó la que David usó en la época de Serú Girán y que cayó en mis manos un tiempo después de que Serú ya no estuviera tocando", cuenta. Para él, "David es un referente, entonces este momento es como llegar a ese punto de las cosas cíclicas en que terminás tocando con esa persona que tanto admirás y querés".

"Canguro": Wos y "una patada contra la represión"

Con 140 millones de visualizaciones en Youtube, "Canguro" es el primer corte del disco debut Caravana, con el que Valentín Oliva, Wos, compite en ocho categorías en los premios. El exitoso rapero de 23 años habla en esta composición de las desigualdades sociales y lanza, a través del videoclip desde un atril y caracterizado como un representante de la ley, una crítica a los gobernantes.

Vivo de Él mató a un policía motorizado con la presencia de "El perro" que protagoniza el videoclip de la canción del mismo nombre Crédito: Julia Wainstein

"No para de toser/trabajando doce horas/cobra dos monedas al mes/pa' mantener cuatro personas/Y no hables de meritocracia, me da gracia, no me jodas/Que sin oportunidades esa mierda no funciona/Y no, no hace falta gente que labure más/Hace falta que con menos se pueda vivir en paz", escupe el autor del también pegadizo estribillo "cállenlo, sédenlo, que haga lo que quiera, pero sáquenlo".

"La del canguro es la patada del pueblo en contra de la represión", expresaba el artista a finales de noviembre en Madrid, en la final de la Batalla de Gallos de Red Bull, competición en la que resultó campeón internacional en 2018.

"El perro": Él Mató a un Policía Motorizado, rock, guitarras y distorsión

Incluida en el disco La otra dimensión (2019), "El perro" es una "vieja" canción que Él Mató a un Policía Motorizado rescató, en parte, de la época de su trilogía de EP. Sobre ello, habla el cantante y compositor de la banda, Santiago Motorizado: "El estribillo tenía la idea de un perro que se perdía en Navidad. Era la época del disco de Navidad, y en el estudio, cuando fuimos a Sonic Ranch a grabar La síntesis O'Konor, le completé la segunda parte, la estrofa y los puentes. La letra no hace referencia a la pérdida de un perro. No tengo recuerdo de que se me perdiera uno nunca, ¡soy muy cuidadoso con eso!, pero sí es una forma de dedicarle una canción a todos los perritos que tuve en mi vida. Habla puntualmente de ese amor".

Mateo Sujatovich, cantante de Conociento a rusia Crédito: Fausto Elizalde

El músico cuenta que el tema quedó afuera del corte final de La síntesis O'Konor porque en un punto "desencajaba" con la línea musical del disco. "Nos gustaba mucho la canción, por eso la grabamos, sabiendo que después iba a salir en algún momento", apunta. Sobre el tema, añade: "Tiene ese espíritu como de rock and roll clásico y como bien sucio, con mucha guitarra, y frente a esta actualidad de tanta música urbana, me gustaba la idea del contraste, de cortar un poco con rock and roll, guitarras y distorsión".

"Quiero que me llames", el tema de Conociendo Rusia que nació en Berlín

Mateo Sujatovich es la voz de Conociendo Rusia, banda de breve recorrido pero de las de mayor número de nominaciones en los premios gracias a su elogiado disco Cabildo y Juramento.

"Quiero que me llames", la canción nominada, nació en un viaje a Alemania, en 2018. "Estuve cinco días en Berlín y en uno de ellos, andando en bicicleta, empecé a cantar la melodía. Me bajé rápido de la bici y la grabé en un audio. Apenas pude, me senté en una plaza, empecé a tocar la guitarra y a armarla", relata el hijo de Leo Sutajovich, tecladista de Spinetta Jade.

A la semana siguiente, ya en Buenos Aires, lo primero que hizo fue trabajar en el tema. "Llegué a mi casa, dejé las cosas y me fui al estudio a hacer el demo. La letra debo haberla escrito de a ratos, que en general es lo que me pasa con las letras, que las escribo poco a poco", cuenta.

"Corazón licántropo", Paula Maffia y la ironía de un bolero para hablar del amor romántico

En 2019, la cantante y compositora Paula Maffia lanzó Polvo, su segundo disco solista con su banda junto a Lucy Patané y Nahuel Briones. "Corazón licántropo" es el segundo corte del álbum y su autora dio con una letra "con todos los ingredientes de una canción romántica pero que cuestiona el dispositivo romántico", para lo cual recurrió al imaginario de un bolero. "Pero no de un bolero formal tipo Ernesto Lecuona, sino de ese imaginario de bolero extraño que tiene la industria de la música, donde se mezclan cosas cubanas, mexicanas y españolas, esa idea medio de torero mexicano, esas trasnaciones muy erradas, y quise hacer como una especie de bolero ATP, medio for export pero que fuera como un presente griego, que tuviera adentro una letra con un dispositivo en medio de esta exaltación romántica que se autohackea", explica.

La intención se respira en la letra: "Y mi corazón, que aúlla por su auxilio, aprenderá a no hacer más lío, ay, si en vez de enamorarse tan solo buscara con quién conspirar". Con base rítmica de cuatro, el tema tiene aportes de viola de Alejandro Terán. Con producción artística de Karin Idelson y Johanna Wilhelm, el videoclip de la canción también está nominado a los premios.

Tras un intenso 2019, la cantante que teloneó a Patti Smith afirma que las nominaciones la llenan de "orgullo y felicidad". Reconoce que la canción del año es la categoría que "más esperaba" por ser un reconocimiento a la labor compositiva. "Posicionarme como compositora, componer para otras personas, sería un sueño hecho realidad, así que de alguna manera esta nominación me acerca un poco más a esa voluntad", confiesa.

Fabiana Cantilo junto a su gatita Luna, a quien rinde homenaje en el tema nominado a mejor canción del año en los Premios Gardel

"Luna", el homenaje de Fabiana Cantilo a su gata

En una canción de su último disco, Cuna de piedra, Fabiana Cantilo homenajea a una de sus gatas, cuyo nombre da título al tema nominado. "Luna llegó a mi vida en marzo de 2010. Hacía un tiempo que rondaba en mí la idea de tener un gato blanco y una amiga me trajo la gatita, que estaba en adopción. La bauticé Luna por una marca blanca que tenía en una patita con forma de medialuna. Fuimos inseparables compañeras", cuenta la intérprete de "Mi enfermedad".

Al poco tiempo, su mascota fue mamá de seis gatitos y la artista la asistió en los partos. "Regalé cuatro y me quedé con Ganímedes, una cachorra blanca, y con Alegría. Ambas son hoy lo más importante en mi vida", recalca.

Siete años después, a Luna le detectaron leucemia, justo antes de que Cantilo empezara la gira latinoamericana por los 30 años de Giros, de Fito Páez. "Decidí suspender mi participación y quedarme con ella con la esperanza de que se recuperara, pero al tiempo murió", recuerda hoy.

"Lucero", una declaración de amor en la voz de Julia Zenko

Julia Zenko es la intérprete de "Lucero", tema creado por dos compositores que admira, Sandra Corizzo y Jorge Fandermole. Con arreglo de Lito Vitale, la canción forma parte del álbum Vuelvo a ser luz, en el que la artista le canta "a las diferentes maneras de sentir y de vivir el amor; tiene que ver con el camino del disco, de luz e iluminación, con el volver a sentir", cuenta.

Sobre la composición, Sandra Corizzo agrega que surgió tras invitar a Fandermole a participar, junto a Reynaldo Sietecase, en el espectáculo El amor muerde. "Yo tenía un pequeño estribillo y Fander me dijo: '¿por qué no escribimos parte de la letra cada uno y vemos que sale?´ Él escribió en la piel de un hombre dirigiéndose a una mujer, y yo al revés, como una suerte de Pimpinela", cuenta la coautora. Al ver el resultado, ambos se sorprendieron porque habían abordado temáticas parecidas, por lo que decidieron entremezclar los versos. "Es una declaración de amor mutua, aunque Julia canta las dos voces".

Tras "La Tonta", Jimena Barón volvió a alcanzar el éxito con su hit "La Cobra"

"La cobra", la revancha de J-mena convertida en un nuevo hit

Tras el reconocimiento en los Gardel de 2018 con su disco debut La tonta (2017), Jimena Barón lanzó el año pasado su segundo álbum, La Cobra, con cuyo tema homónimo compite en la categoría. "Soy la cobra que se cobra todo lo que hiciste, bebé", reza el estribillo de la canción devenida en hit pop con dejo tanguero y que produjo junto a Lucas Biren, su manager, y destacados productores del pop latino, en Miami.

"La Cobra" ha sido para la actriz y cantante una revancha: "Sentía que se lo debía a todas las minas que se identificaron con lo mío. Nadie está orgullosa de ser La tonta. La cobra es levantarse de la La tonta. Con La tonta estuve cauta, ahora voy a decir lo que tengo para decir. Me interesa bajar línea con diversión, con una canción que te dé ganas de arrastrar el culo pero tirando una data", afirmaba la actriz y cantante a la revista Rolling Stone al lanzar su nuevo repertorio.

"Quédate" es uno de los trece temas del disco Utopía, grabado por Pedro Aznar y el violinista y compositor Ramiro Gallo. Es el resultado de un reencuentro entre ambos artistas que inaugura un trabajo conjunto con "material suficiente como para empezar a soñar" incluso con otro álbum. Gallo cuenta que, después de años sin verse, con Pedro se encontraron en un recital y pautaron un encuentro con comida, amistades y música. "Él vino a casa y cuando se estaba yendo me propuso componer juntos una canción. Al otro día le mandé la melodía de "Quédate" y a las pocas horas él me devolvió la letra", señala.

La empatía creativa entre ambos fue total, al punto de que al finalizar la grabación en ocasiones no distinguen a quién corresponde la autoría de cada fragmento de melodía y letra, más allá de que casi todas las músicas fueron compuestas por Gallo y las letras, por Aznar. "En algunos casos esto fue al revés o compartido, pero las dos sensibilidades se fundieron muy bien en el proceso creativo", señala el violinista, quien hace una observación: "El tango está valorado en un sitio donde normalmente no hay espacio para el género en algunas categorías, a pesar de que el Premio se llama Carlos Gardel y difícilmente entra en la discusión de si el disco del año puede llegar a ser un disco de tango, por eso estas nominaciones, al menos en mi caso, como músico del género, me llenan de felicidad".

Abel Pintos regrabó "Cien años" el año pasado en una versión sinfónica en los Estudios ION Crédito: Rodrigo Néspolo

"Cien años": Abel Pintos y la atemporalidad del amor

Ganador de numerosos premios Gardel, Abel Pintos habla en "Cien años" de la atemporalidad del sentimiento del amor en sus múltiples vertientes. Inmortalizado como cortina musical de la tira de eltrece, Argentina, tierra de amor y venganza, el tema fue regrabado por el músico de Bahía Blanca en una versión sinfónica el octubre pasado en los Estudios ION.

En ese momento, el consagrado artista contaba a LA NACION: "Es una canción que ha logrado una repercusión y un protagonismo enormes. Yo no tenía idea que iba a suceder de esa forma, porque es una canción muy joven, pero a la vez ya muy conocida. Entonces dije: genial, ya puedo versionarla. Productores y allegados me suelen decir: cómo puede ser que editás un disco y al año estás reversionando los temas. Es que no soy el mismo tipo de hace un año atrás cantando".

El videoclip del tema fue rodado en las ruinas de Epecuén, paraje emblemático de la provincia de Buenos Aires que quedó bajo el agua. "Cuando estábamos por hacer el video conversamos con Adrián Suar -productor de ATAV-, porque yo no quería que tuviera una historia que compitiera con las del proyecto televisivo, quería algo que impresionara desde la estética. Buscamos locaciones y dijimos: 'es ahí'. El lugar habla por sí solo".

