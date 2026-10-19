Primavera Sound Buenos Aires 2026: dónde serán y quiénes protagonizarán los “sideshows” del festival

La previa del Primavera Sound Buenos Aires 2026 comenzó con un evento que se realizó el jueves 15 de octubre, con varios artistas argentinos, que cantaron en formato karaoke covers de Gorillaz y de The Strokes, entre otros. La excusa fue anunciar la grilla de los sideshows que se realizarán terminado el festival que se programó para finales de noviembre. Así queda la agenda, fuera del predio principal.

Mannequin Pussy

30 de noviembre: FKA twigs + EQ en el Teatro Coliseo. Ese mismo día, Mannequin Pussy + Nation of Language + Kill Flora en Deseo. Al día siguiente, el 1 de diciembre: Underscores B2B umru + Sophia Stel + Ambik. El 2 de diciembre será el turno de Metrika Cimarrón y el 3 de diciembre cerrarán el ciclo los Jaime Sin Tierra. Estas tres últimas jornadas también serán en la sala Deseo.

Para los que ya sacaron sus abonos para el festival o para quienes todavía no compraron para algunas de las dos fechas, vale recordar los días y la grilla de los recitales que se realizarán en el Club Ciudad, de Avenida del Libertador 7501, en el barrio de Nuñez.

Grilla de Sideshows del Primavera Sound Buenos Aires 2026

Sábado 28 de noviembre: Gorillaz, Yung Lean, CMAT, Danny L Harle, Nation Of Language, Cara Delevingne, Ecco2k, Marilina Bertoldi, Jaime Sin Tierra, John Talabot, Juliana Gattas, Los Thuthanaka, Metrika, Model/Actriz, Nick León, Ambik, Babeblade, Chechi de Marcos, LISA SCHA, María Wolff, El Nota, Wiranda Johansen.

Gorillaz regresa a la Argentina en el marco del Primavera Sound 2026

Domingo 29 de noviembre: The Strokes, FKA twigs, Lily Allen, Courtney Barnett, underscores, Juana Molina, Santiago Motorizado, Smerz, Juana Aguirre, Machine Girl, Mannequin Pussy, Sophia Stel, This Is Lorelei, Candelabro, Fin del Mundo, Pizza, sunlid, Yeyo.

The Strokes traerá al Primavera Sound las canciones de su último álbum Julián Bongiovanni - LA NACION

Edición con novedades

Gorillaz vendrá a Buenos Aires luego de pasar por las versiones de Barcelona y Porto de Primavera Sound. La banda virtual creada por Damon Albarn, presentará The Mountain, su muy elogiado nuevo álbum.

En cuanto a The Strokes, los neoyorquinos llegarán propulsados por el combustible de Reality Awaits, su primer álbum en seis años que vio la luz a finales de junio. Junto a ellos, la camaleónica FKA twigs, el siempre visionario Yung Lean, una Lily Allen renacida de sus cenizas para entregar el implacable West End Girl, la nueva estrella euro-country CMAT y la cantautora rock australiana Courtney Barnett.

nation of language

Si algo distingue a este festival es que hay que prestarle la misma atención a los pequeños detalles que a los grandes nombres. Underscores, Smerz y Sophia Stel, por caso, merecen que ya temprano estemos listos frente a alguno de los escenarios del festival. O para ver a Danny L Harle, Los Thuthanaka y el DJ y productor Nick León. En tanto, el nombre de la híper famosa cantante, modelo y actriz Cara Delevingne, seguramente convoque a miles de curiosos a presenciar su set.

En cuanto a los artistas argentinos, Juana Molina y Santiago Motorizado encabezan la propuesta local. A ellos se suman Marilina Bertoldi, Juliana Gattas y la renacida banda de culto de los 90: Jaime sin Tierra.

Cómo conseguir las entradas

Las entradas para la edición 2026 de Primavera Sound Buenos Aires se adquieren únicamente en EnigmaTickets.com.