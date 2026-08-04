Primavera Sound Buenos Aires 2026 se realizará el sábado 28 y el domingo 29 de noviembre en el Club Ciudad de Buenos Aires, en el barrio porteño de Núñez. El festival estará encabezado por Gorillaz y The Strokes y contará con figuras internacionales como FKA twigs, Yung Lean, Lily Allen, Courtney Barnett y CMAT.

Primavera Sound confirmó su sede en Buenos Aires: dónde tocan Gorillaz y The Strokes

Los abonos para las dos jornadas y las entradas individuales por día se venden mediante EnigmaTickets. La Fase 3 ofrece tickets generales desde $185.000 más costos del servicio y un beneficio de hasta seis cuotas sin interés para los clientes de un banco.

Cuándo y dónde será Primavera Sound Buenos Aires 2026

Santiago Motorizado en Primavera Sound 2023 Soledad Aznarez - LA NACIÓN

La nueva edición del festival tendrá lugar durante el último fin de semana de noviembre:

¿Cuándo? Sábado 28 y domingo 29 de noviembre de 2026.

Sábado 28 y domingo 29 de noviembre de 2026. ¿Dónde? Club Ciudad de Buenos Aires, Avenida del Libertador 7501, Núñez.

El anuncio de la sede pone en marcha la cuenta regresiva para el regreso del encuentro musical a la ciudad, después de que la organización confirmara previamente las fechas y el line-up. La dirección del predio también figura en el sitio oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Qué artistas tocarán en Primavera Sound Buenos Aires

Julian Casablancas, líder de The Strokes. Fotografía de Fernando Dvoskin.

Sábado 28 de noviembre

Gorillaz

Yung Lean

CMAT

Danny L Harle

Nation of Language

Cara Delevingne

Ecco2k

Marilina Bertoldi

Jaime Sin Tierra

John Talabot

Juliana Gattas

Los Thuthanaka

Metrika

Model/Actriz

Nick León

Ambik

Babeblade

Chechi de Marcos

LISA SCHA

María Wolff

El Nota

Wiranda Johansen

Domingo 29 de noviembre

The Strokes

FKA twigs

Lily Allen, con la presentación de West End Girl

Courtney Barnett

Underscores

Juana Molina

Santiago Motorizado

Smerz

Juana Aguirre

Machine Girl

Mannequin Pussy

Sophia Stel

This Is Lorelei

Candelabro

Fin del Mundo

Pizza

Sunlid

Yevo

Cuánto cuestan las entradas para Primavera Sound Buenos Aires 2026

Los valores publicados para la Fase 3 son:

Abono general para los dos días: $310.000.

$310.000. Abono VIP para los dos días: $900.000.

$900.000. Entrada general para el sábado 28: $185.000.

$185.000. Entrada VIP para el sábado 28: $550.000.

$550.000. Entrada general para el domingo 29: $185.000.

$185.000. Entrada VIP para el domingo 29: $550.000.

Los precios pueden modificarse cuando se agote la fase disponible. El sitio oficial presenta los valores sin las costos del servicio adicionales que se calculan durante el proceso de compra.

Los clientes BBVA pueden pagar en hasta seis cuotas sin interés al comprar en EnigmaTickets mediante QR MODO desde la aplicación de BBVA y con tarjetas de crédito emitidas por el banco.

La financiación se aplica únicamente al valor de las entradas y no alcanza los costos de emisión, retiro o envío.

Cómo comprar entradas para Primavera Sound Buenos Aires

Primavera Sound 2023 tomas morrison

La venta oficial se realiza mediante EnigmaTickets. Para adquirir los tickets es necesario:

Ingresar a la página oficial de Primavera Sound Buenos Aires 2026 en EnigmaTickets.

Seleccionar la opción “Ingresar para comprar” .

. Iniciar sesión en la plataforma.

Elegir entre el abono para las dos jornadas o la entrada individual para el 28 o el 29 de noviembre.

Seleccionar la categoría general o VIP disponible.

Revisar el precio final, incluidas las costos del servicio, y completar el pago.

Para utilizar las seis cuotas sin interés, abonar mediante QR MODO desde la aplicación de BBVA con una tarjeta de crédito habilitada.

La ticketera ofrece además la aplicación Enigma Experience Wallet, que permite visualizar y transferir los tickets y utilizar el código QR para ingresar al festival.

Qué incluye la entrada VIP

Según la ticketera oficial, las categorías VIP contemplan:

Puerta exclusiva.

Acceso rápido al festival.

Espacio preferencial con vista a los dos escenarios principales.

Posibilidad de comprar estacionamiento interno, sujeto a disponibilidad.

Baños premium.

Áreas gastronómicas exclusivas.

Sectores exclusivos de merchandising.

La compra de la entrada VIP no incluye automáticamente el estacionamiento, sino que habilita la posibilidad de adquirirlo por separado mientras haya disponibilidad.

Qué hay que saber sobre el ingreso de menores

Primavera Sound Buenos Aires 2023 TUTE DELACROIX

Las condiciones publicadas por EnigmaTickets indican que:

El acceso está restringido para menores de un año.

Los mayores de tres años deben abonar entrada.

Los menores de 14 años deben ingresar acompañados por una persona adulta responsable.

El Club Ciudad, un escenario histórico para conciertos

El Club Ciudad de Buenos Aires fue sede de algunos de los recitales y festivales masivos más recordados de la ciudad. A lo largo de los años recibió a artistas internacionales como Radiohead, R.E.M., Depeche Mode, Morrissey, Blondie y Daft Punk.

El predio de Núñez será ahora el punto de encuentro para las dos jornadas de Primavera Sound, que combinarán figuras internacionales, representantes de la escena argentina, propuestas gastronómicas y distintos espacios distribuidos alrededor de los escenarios.

La campaña que anunció la nueva sede

La confirmación del lugar estuvo acompañada por una campaña audiovisual protagonizada por Lucía Taubas, cantante de Sunlid.

En el video, la artista recorre distintos puntos de la ciudad, entre ellos Puente Barracas, el centro porteño, el Teatro Colón, la Avenida 9 de Julio y la Floralis Genérica, mientras baila al ritmo de una canción de The Strokes.

El recorrido termina en el Club Ciudad de Buenos Aires, donde una multitud se suma atraída por la música. La pieza cierra con el mensaje: “En Buenos Aires la música está más cerca de lo que parece. Primavera Sound también”.