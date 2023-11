escuchar

A las 15 de este sábado se pondrá en marcha el primer escenario de esta nueva edición porteña del Primavera Sound, festival barcelonés que tiene filiales anuales en distintas capitales y que por segunda vez toca suelo argentino. The Cure, Blur, Pet Shop Boys y Beck, entre otros, encabezan la cartelera de este encuentro que durante dos días recibirá tanto a estas veteranas luminarias del rock y el pop anglosajón como a las nuevas corrientes del indie local y extranjero.

Vayan algunos datos para tener en cuenta. El primero es el ingreso. Se podrá acceder al Predio del Parque Sarmiento por dos accesos instalados sobre la Avenida Balbín. Y para los que tengan VIP podrán hacerlo por la colectora de Avenida General Paz . No habrá estacionamiento para vehículos. Quienes elijan la bicicleta no olviden llevar candados para sujetarlas. Y los que vayan en colectivos, tienen en las cercanías las líneas 21, 28, 29, 41, 57, 78, 87, 105, 111, 117, 123, 127, 130, 140, 142, 169, 175, 176.

Hay combinaciones de trenes y colectivos para tener en cuenta: Mitre: Ramal José Suarez - Estación Migueletes (después tomar colectivo 21 o 28, el servicio funcionará hasta las 23). Mitre: Ramal Mitre - Estación Luis María Saavedra (servicio hasta las 20.30hs). Belgrano Norte: Estación Padilla (servicio hasta: sábados 0.10hs / domingo 23.20hs).

El subte más cercano es la estación Juan Manuel de Rosas de la línea B (después combinar con colectivo 41). Otro plan puede ser la línea D, Estación Congreso de Tucumán (después tomar el 41). Ambos subtes funciona el sábado hasta las 23.30 y el domingo hasta las 22).

Artistas y horarios del sábado 25

El magnetismo que genera The Cure sigue siendo fuerte, especialmente para el público local, a más de una década de su última visita a nuestro país, y con el agregado del interés que ha despertado en generaciones más jóvenes. Tiene un lugar muy especial en esta grilla de conciertos.

Escenario Heineken 15.30 Mi Amigo Invencible. 17.20 Black Midi. 19.40 El Mató a un Policía Motorizado. 22 The Cure . Escenario Primavera 14.55 Fantasmagoría. 16.20 Muna. 18.30 Conociendo Rusia. 20.50 Dillom. Escenario Barcelona 15.25 Fermin. 16.25 Just Mustard. 17.35 Richard Coleman & tse. 19.15 Slowdive. 21.05 Róisín Murphy. Escenario Nobody is Normal 16 Hombres Bien. 17.10 Ronpe 99. 18.10 Las Tussi. 19.10 K4. 20.10 Akim88. 21.10 Pacifica. 22 Dj Kezl.

Artistas y horarios del domingo 26

El brit y el tecno pop se entrecruzará en una noche que traerá mucha historia. Pero también habrá una buena muestra de la escena local, para indagar desde temprano.

Escenario Heineken. 14.30 Winona Riders. 15.55 Virus. 17.55 Domi & JD Beck. 20.05 Beck. 23 Blur. Escenario Primavera. 15.05 Rayos Laser. 16.55 Turf. 18.55 Carly Rae Jepsen. 21.15 Pet Shop Boys. Escenario Barcelona. 14.30 Juana Rozas. 15.30 Yami Safdie. 16.40 Off! 18.15 Weyes Blood. 19.55 Milo J. 21.35 Dorian Electra. 22.55 The Blessed Madonna. Escenario Nobody Is Normal 14.30 Limon 15.30 Ryan 16.30 Viva Elástico. 17.40 Vinocio. 18.50 Lara91k. 20.10 Evlay. 21.30 Anita B Queen. 22.50 J Catriel.

Datos útiles

Se podrá asistir a partir de los 4 años (acompañado de un adulto con entrada). Las puertas se abren a las 14 y se podrá ingresar hasta las 23.30. El ingreso se realizará únicamente con entradas oficiales en la App de Enigma y DNI (sólo se podrá acceder con tickets adquiridos en el sitio de venta oficial). Habrá canillas físicas en el parque e hidratadores en todos los escenarios. Se recomienda llevar gorra y protección solar y cuidar pertenencias en todo momento. El lugar contará con servicio sanitario, de emergencias y puestos de agua; puestos gastronómicos para comprar bebidas y comida. Para evitar largas filas al momento de hacer una pausa para visitar el sector gastronómico se recomienda “pre-comprar” en www.popmeals.net, donde también se podrá cargar cashless. Podrás cargar por primera vez y recargar saldo en cashless en los puestos en todo el predio con tarjeta y efectivo. Durante las jornadas habrá diferentes puestos con activaciones y merchandising.

Lo permitido y lo que no

No se podrá ingresar con: Carteles / banderas grandes. Cámaras profesionales. Elementos punzantes y contundentes. Comida, bebidas, líquidos en general. Selfie sticks, Ipads, tablets y laptops. Sillas, reposeras, carpas, carteras o bolsos grandes, drones ni mate.

Se podrá ingresar con: Carteras y bolsos (tamaño máximo permitido 40cm de alto x 30cm de ancho). Botellas vacías. Medicamentos bajo receta médica. Protector solar. Cargador de teléfono. Cargador portátil.

Primavera en la ciudad

Una vez terminadas las dos jornadas de show en el Parque Sarmiento, el festival propone Primavera en la ciudad con algunos de los artistas que pasaron por los cuatro escenarios pero en un plan más íntimo , para que se los pueda disfrutar de otra manera. La ex Moloko Róisín Murphy, Ibiza Pareo y Uma se presentarán este lunes en C Complejo Art Media; al día siguiente será el turno de Black Midi, Slowdive Fonso y Sebastián Arpesella, en La Trastienda.

Primavera Sound es un festival ya histórico que se realiza desde 2001 en Barcelona. Con los años sumó sucursales en Porto y en Madrid. “Un año antes de que comenzara la pesadilla de la pandemia, decidimos llevar el festival a Los Ángeles. Esa decisión no se celebró y en ese entonces pensamos que Los Ángeles era una meta, pero que el puente tenía que pasar por Latinoamérica. Si bien hasta entonces éramos reacios a hacer más festivales, por pensar que la edición de Barcelona tenía una magia que era difícil de replicar, la experiencia en Portugal fue muy buena. En un punto, gracias a la pandemia pudimos proyectar este desembarco y trabajar sin prisa”, había dicho el año pasado Gabi Ruiz, el director y creador del festival. En 2022 cruzó el Atlántico para las primeras ediciones en Buenos Aires y San Pablo. Y desde este año se suman otras dos capitales latinoamericanas al proyecto: Asunción y Bogotá.

