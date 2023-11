escuchar

En el marco del Primavera Sound 2023 que tuvo lugar en el Parque Sarmiento el fin de semana pasado, Bek David Campbell - conocido artísticamente como Beck - subió al escenario y conquistó al público argentino con un estilo que sorprendió a los presentes y marcó un recuerdo imborrable de aquella noche. Tal fue el impacto de su llegada a la Argentina que antes de su show, el cantante de rock de los 90 paseó por las calles de Buenos Aires y se llevó una seguidilla de recuerdos referenciales a nuestra cultura.

El espectáculo musical completo convocó a 50.000 espectadores, según indicó Télam. Con una veintena de artistas en presentación, asistieron: Winona Riders, Rayos Laser, Milo J, Viva Elástico, Evlay y Anita B. Queen, entre otros, pero Beck diferenció el cierre del festival de música y se robó la atención de todos sus admiradores con un importante gesto para el público argentino.

Beck en su recorrida por Buenos Aires: pasó por la calle Jorge L. Borges y bailó milonga (Fuente: Instagram/@beck)

El artista de 53 años compartió desde su cuenta oficial de Instagram, un paseo por diferentes sitios porteños. En la primer Storie fotografió el cartel de la calle Jorge Luis Borges, en honor al escritor de fama mundial. Luego siguió con una clase de baile en Palermo, este en particular fue de milonga en uno de los lugares más emblemáticos de la capital argentina, La catedral club. Asimismo, posó frente a la entrada de la Asociación Civil Amigos del corazón del tango.

Como último guiño hacia las raíces albicelestes, Beck mostró orgulloso el vinilo homónimo de Soda Stereo que compró para su colección. El californiano se llevó como recuerdo uno de los álbumes épicos de la banda de rock más influyentes de Latinoamérica.

Beck adquirió el vinilo de Soda Stereo en su paso por Buenos Aires (Fuente: Instagram/@beck)

Tras los posteos en la plataforma, Beck interactuó con sus seguidores en el recital y allí indicó que cuatro días antes de su presentación arribó a Capital Federal, por lo que tuvo tiempo para visitar algunos de sus espacios más característicos. Sobre ello, celebró su estadía y distinguió al público que lo fue a ver.

Quien se llevó una grata sorpresa por el gesto con la banda que presidió Gustavo Cerati, fue Carlos Alberto Ficicchia, conocido también como Charly Alberti, que desde la misma red social compartió un posteo de la foto del estadounidense con el disco y la pregunta: “¿Qué hace Beck perdido en Buenos Aires? Compra vinilos de Soda”.

Así fue el concierto de Beck en el Primavera Sound 2023

El espectáculo musical, que se originó en Barcelona, convocó a miles de espectadores en otra edición de la versión porteña. Hacia la despedida de la propuesta, Beck montó un concierto que deslumbró a sus fans y más aún a quienes no tenían expectativas de que sea tan vibrante.

El artista, con más de 20 años de trayectoria, supo reinventarse y ahondó por diferentes estilos del rock alternativo. Comenzó con “Devil’s Haircut” y luego continuó con “Mixed Bizness”, “New Pollution” y “Girl”. En los momentos en que no tocó su guitarra, bailó y alentó a los espectadores, a la vez que destacó: “¡Son hermosos!”. Asimismo, cantó algunos de sus temas experimentales como “Wow” y viró hacia el folk híbrido con “Lost Cause”.

Uno de los momentos más frenéticos de la noche sucedió cuando invitó al escenario a Damon Albarn - líder de Blur - a cantar “Valley of the Pagans”. Antes del cierre, recordó algunos éxitos del pasado como “Loser”, “E-Pro” y “One Foot in the Grave”.