Rodolfo García, histórico baterista de Almendra, sufrió un ACV y tiene muerte cerebral

El histórico baterista del rock argentino Rodolfo García sufrió ayer un Accidente Cerebrovascular (ACV) que le ocasionó la muerte cerebral, según pudo saber LA NACION. García fue intervenido quirúrgicamente luego de haberse desmayado en su casa, pero presenta un cuadro irreversible.

El músico integró la formación original de Almendra junto a Luis Alberto Spinetta, Edelmiro Molinari y Emilio Del Guercio, con quien más tarde conformaría el grupo Aquelarre. “Dicen que es irreversible, pero yo tengo esperanza de que no lo sea”, expresó Del Guercio, en diálogo con este medio, y añadió que habló por última vez con él hace una semana y lo vio en persona hace aproximadamente un mes.

“Yo lo vi bien, a veces ves personas con cierto deterioro y es esperable que les pueda pasar una cosa así, pero en el caso de Rodolfo, de ningún modo. Estaba activo, incluso estaba tocando con su banda. No tengo motivo a qué atribuirlo, por ahí las cosas del cuerpo son así, uno no se da cuenta y pasan de un día para el otro, pero yo tengo esperanza de que sea algo que no revista la gravedad que dicen”, cerró.

En diciembre pasado, unos días antes de presentarse en Rondeman Abasto con Jaguar, el grupo que integró con Lito Epumer, Dani Ferrón (bajo) y Julián Gancberg (teclados), García dialogó con LA NACION acerca de su carrera y sus primeras incursiones musicales. “Fui siempre un autodidacta”, declaró en aquella oportunidad. “Aprendí a tocar escuchando discos. Primero toqué acordeón a piano, porque mi viejo tenía un trío de acordeones con el que tocaba folklore gallego”, contó.

Rodolfo García. De fondo, encuadrada, la ilustración de la tapa del primer disco de Almendra Hernan Zenteno

Luego llegaría el rock a su vida, influencia que lo llevaría a dejar de lado el acordeón. “Era raro tocar algo de ese género con ese instrumento, entonces pensé en la batería. Yo acompañaba los temas que escuchaba golpeando una silla con las manos. Después me pude comprar un tambor y un platillo. Pero aprendí copiando lo que escuchaba en los discos, así empecé con Almendra”, recordó y agregó: “A medida que fuimos avanzando con el grupo sentí que me faltaban algunos rudimentos y decidí ir a formarme con Alberto Alcalá, baterista y percusionista de la Orquesta del Teatro Colón y un profesor extraordinario”.

El músico trabajó recientemente en dos proyectos relacionados al legado de Spinetta -quien fue uno de sus amigos más cercanos desde la infancia- bajo los nombres de Los Amigo y Jaguar. El disco homónimo de Los Amigo fue grabado en 2011, un año antes de que falleciera el cantautor, y fue lanzado en noviembre de 2015. En tanto, Jaguar editó su primer LP, Detrás del río, a principios del año pasado, que incluyó un viejo tema inédito de Almendra titulado “Para que me sigas”.

Reunión cumbre

El 4 de diciembre de 2009, en ocasión del recital “Spinetta y las Bandas Eternas”, los cuatro integrantes de Almendra compartieron escenario por última vez en el estadio de Vélez. Allí tocaron tres canciones de su primer disco, publicado en 1969. Luego de “Color humano” y “A estos hombres tristes”, García, Del Guercio y Molinari dejaron de lado sus instrumentos para acompañar con sus voces a Spinetta en una emotiva versión del clásico “Muchacha (Ojos de papel)” que dejó en silencio a los más de 40 mil espectadores presentes. “Hace ochenta años que no nos juntamos, ¿qué quieren que le hagamos? ¿Son felices o no son felices?”, bromeó “El Flaco”. El público estalló en aplausos y Spinetta replicó: “Bueno, nosotros también”.

Conforme a los criterios de Conocé The Trust Project