Roze, los músicos del momento: se conocen de chicos, no se llevaban bien, pero un verano todo cambió

Rocco y Treze acaban de lanzar “Esperando por ti”, junto a Abel Pintos; en diálogo con LA NACION hablan de sus comienzos y de cómo cambió su vida cuando empezaron a incursionar en la cumbia

Milagros Monti Escuchar Nota

Hacen música hace diez años. Su popularidad fue creciendo de manera paulatina, mientras seguían componiendo, lanzando temas y haciendo colaboraciones con distintos artistas. Pero hace poco más de dos años su vida dio un giro: luego de probar varios géneros, encontraron su lugar en la cumbia, ritmo con el que hoy se sienten más cómodos y que estas últimas semanas los llevó a trabajar junto a Abel Pintos.

El Dúo Roze y el bahiense acaban de lanzar “Esperando por ti” y ya se convirtió en un éxito. Para ellos es un sueño hecho realidad. “Es como hacer jueguito al lado de Messi”, compararon sobre la experiencia. En una charla con LA NACION, los jóvenes hablan de sus comienzos en la música a los 12 y 13 años, cómo se conocieron cuando tenían 7 y cómo pasaron de llevarse mal a convertirse en uno de los grupos más populares.

Las vacaciones que marcaron su futuro

Rocco Gang (22) y Treze YT (23) - Rocco Canataro y Ezequiel Gutiérrez son sus verdaderos nombres- se conocieron por un amigo en común cuando tenían 7 años. Ambos son porteños, de la zona de Parque Avellaneda. Rocco fue invitado al cumpleaños de su amigo del barrio, y Treze (que jugó con su apócope, Eze, y su número favorito, el 13), era compañero de colegio del mismo chico.

Así las cosas, se veían una vez por año, siempre en cada cumpleaños de su amigo. Y aunque tenían 7 y 8 años, recuerdan que no se llevaban bien cada vez que se cruzaban. Hasta que a los 12 años, Treze se anotó en el mismo club de fútbol que Rocco y la convivencia diaria mejoró la relación entre ellos. “Con el tiempo, yo empecé a cortar el pelo, pero nadie se quería cortar conmigo porque era chico. Y Eze fue el primero del club en ofrecerse y animarse a que le cortara. Para mí fue un gran gesto porque ni mis amigos se quería cortar conmigo. Nadie me hacía la segunda”, recuerda Rocco.

“Grave error”, resalta Treze, mientras escucha el relato de su amigo y agrega que aquel primer cambio de look se trató de “un corte para atrás, en el costado”. Así, Rocco se convirtió en el estilista de Treze y ambos se hicieron amigos, al igual que sus padres, quienes un verano organizaron unas vacaciones a la costa argentina. Ahí nació el dúo musical.

El dúo Roze probó con varias músicas y encontró el éxito con la cumbia Sony Music

Treze ya venía escribiendo temas, le gustaba la música desde chico. Y sabía que Rocco rapeaba. Por eso, un día de aquel verano en la playa le propuso improvisar para sumar a la letra de la canción que hasta el momento solo tenía un estribillo. Sin perder el tiempo, sumaron sus ahorros, se compraron auriculares con micrófono y grabaron su primer tema con una aplicación de celular. “Obviamente quedó horrible, pero por algo se empieza”, sostienen quienes desde entonces no pararon con la música.

Sabiendo que querían apostar a su carrera y a dedicarse de manera profesional, cuando regresaron a Buenos Aires consiguieron un estudio de grabación y ese mismo día hicieron el videoclip. “Quedaba en Hurlingham, que para nosotros era como ir a Narnia (bromean), y queríamos aprovechar el viaje porque no sabíamos si íbamos a tener plata para volver en otra oportunidad”, recuerda Treze.

Con su primer tema listo, debían encargarse de la promoción. Así las cosas, debían anunciar el nombre del dúo y crear su canal de YouTube. Así nació Young Team (equipo joven), aunque sabiendo que tarde o temprano lo cambiarían. “Nos matamos la cabeza pensando y no encontrábamos ninguno. Pero necesitábamos lanzar, así que fuimos con ese provisorio”, explica Rocco. Treze, por su parte, decidió tatuarse en el cuello aquel nombre, para recordar siempre sus comienzos.

Rocco y Treze se conocieron a los 7 años pero al principio no se llevaban bien Javier Rogoski - Sony Music

Una semana después, aprovecharon la visita al club de fútbol para lanzar el tema. “Si lo escuchan entre 80 y 150 personas ya somos Michael Jackson y Freddie Mercury”, soñaron ambos a lo grande. Pocas horas después, ya habían alcanzado las 4.000 vistas, luego las 10.000 y empezaron a sorprenderse por la repercusión. “Amigo, ¿qué está pasando?”, se dijeron. “Nunca más paramos. Tampoco nos planteamos ser un dúo, simplemente fue fluyendo y la vida nos llevó juntos por la música”, resalta Treze.

El nombre definitivo

Luego de decidir que su futuro era en la música y no como futbolistas, los siguientes ocho años Rocco y Treze siguieron trabajando enfocados y con la seriedad de músicos profesionales. “No era un pasatiempo”, destacan. Así, probaron con distintos géneros dentro de la música urbana: trap, reggaeton y hasta incursionaron en la salsa. Hasta que llegó la cumbia y su vida dio un giro de 360 grados.

Cambiaron su nombre. Dejaron de ser Young Team y fusionaron sus apodos para llegar a Roze. Por caso, llaman La Rozeneta a su club de fans. A mediados de 2023, lanzaron “Mentiras Remix”, cuyo video adelanto alcanzó un millón de vistas. “¿Qué está pasando acá? La gente nos está poniendo en la cumbia”, analizaron entonces. “Y nosotros no éramos cumbieros. Pero estamos muy agradecidos de eso porque pudimos llevar un mensaje de amor”, agrega Treze.

“Fueron ocho años haciendo temas, cambiar el nombre y tres temas después, funcionó con ‘Mentiras Remix’. Fue muy loco. Tenía que ser así”, considera Rocco y destaca que el cambio del nombre del grupo se debió también a que “hasta era muy difícil de encontrar, incluso de pronunciar”. Y admite que al principio les costó hacerle entender a la gente que Roze era un dúo.

“Amigo, nos está cambiando la vida”, le dijo Treze a Rocco en aquel entonces luego de escuchar su canción en los autos que circulaban por el barrio. “Es por acá”, remarcaron aquella vez. Y desde entonces, se abocaron por completo a la cumbia.

Casi dos años después, en 2025, reversionaron el tema “Tu jardín con enanitos”, de Melendi, junto a Max Carra, Valen y Ramky en los Controles. Y fue el salto definitivo. Se volvieron virales y todos aquellos que hasta el momento no los conocían, comenzaron a seguirlos en las redes sociales, a pararlos en la calle, a pedirles fotos, autógrafos e ir verlos a sus presentaciones. “Para muchos se volvió un himno, lo tomaron como propio”, cuenta Rocco y envía un saludo a los streamers Mernosketti (Mernuel, Moski y Bauletti), que también lo viralizaron cambiándole una estrofa dedicada a Zaira Nara. Su tema estuvo más de 36 semanas consecutivas en el primer puesto del Top 50 de Spotify Argentina.

“Ya habíamos entrado al Top 10, también habíamos llegado a tener 2 canciones ahí, pero nunca habíamos estado primeros en Spotify Argentina. Fue enorme el cambio, realmente no lo esperábamos”, dice Rocco sobre el video que en poco tiempo superó las 100 millones de reproducciones en YouTube. “Para nuestra imagen fue muy fuerte, nos trajo oportunidades muy grandes y nos abrió las puertas que tal vez antes nos costaban, o nos llevaban más tiempo. Como grabar con Abel Pintos”.

Un sueño hecho realidad

Durante los 10 años que llevan en su carrera musical, Rocco y Treze grabaron temas con DJ Taos, Márama, Peipper, Luck Ra, Big One y Eugenia Quevedo, entre otros. Y a finales del año pasado les llegó la posibilidad de hacer una colaboración con Abel Pintos. “Pasó todo muy rápido. Nos dijeron que había que armar un tema para él”, señalan los jóvenes que trabajaron muchísimo para encantarle al bahiense.

“Siempre que vamos al estudio nos matamos haciendo el tema perfecto para esa persona. Pensando por dónde ir, qué mensaje llevar. Y cuando se lo mostraron y nos contaron que había quedado fascinado con el tema, no lo podíamos creer. Ni hablar cuando lo escuchamos cantar en el estudio. Llegó, hizo tres tomas y ya estaba para grabar el video. Fue increíble. Es una leyenda de Argentina”, cuenta Treze.

“La verdad, que nos haya tocado la oportunidad de grabar con él, que tiene tanta trayectoria, a nosotros, a los 22 y 23 años, es algo increíble. Así como también lo es para nuestra familia. Ellos todavía no lo pueden creer”, agrega Rocco, que el día que se lanzó “Esperando por ti” se reunió con sus familiares para celebrar.

Abel Pintos, por su parte, también habla del compromiso del dúo. “Los chicos tienen mucho entusiasmo por lo que hacen y están viviendo. Y eso es maravilloso, aunque natural. Lo que verdaderamente valoro de ellos es el foco y la responsabilidad que demuestran trabajando: no pierden pisada a los detalles y están al cien con su visión de la música”, afirma el músico a LA NACION.

“Cuentan con mi amistad, mi respeto y un cariño creciente a medida que nos seguimos conociendo”, continúa el intérprete de “Sin principio ni final”.

Producida por Mauro De Tomasso y Renzo Luca, “Esperando por ti” es la fusión de la cumbia con matices folklóricos. El videoclip, en tanto, fue dirigido por Nicolás Sedano y grabado en estudio el día en que se encontraron. Además, los tres generaron contenido para promocionar el tema en las redes sociales.

En medio de la enorme repercusión por su presente, el dúo Roze anunció la gira nacional Tu vecino nos conoce Tour, que llegará el 24 de octubre al teatro Ópera porteño. Las entradas ya están a la venta y todavía hay más fechas por anunciar.

“¿Cómo queremos seguir? Soñar y seguir soñando”, se sincera Treze y habla de la posibilidad de lanzar su segundo álbum. “El año pasado, con el primer álbum y las colaboraciones, prácticamente no sacamos temas solos, así que este año vamos a volver a lanzar temas. Y los vamos a divertir, porque las canciones de Roze suelen ser descontracturadas”, continúa Rocco.

Aseguran que la música ocupa “cien por ciento” su día y que todo el tiempo están escribiendo nuevos temas y pensando en qué hacer de distinto en cada presentación. Por eso, prometen muchas sorpresas e invitados durante su gira nacional. “Es nuestra gira y un desafío muy grande para nosotros. Tenemos muchas cosas en la cabeza”, dice Treze.

“Este año queremos seguir haciendo colaboraciones con artistas de renombre, como Abel Pintos. Queremos conquistar al público de otras edades. Obvio, darle música a nuestro promedio de edad, que son los que están siempre, pero también llegar a otros. Además, tenemos colaboraciones con amigos y colegas, que están muy frescas. Va a estar buenísimo este año”, proyectan.